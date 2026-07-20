Nước Anh có tân Thủ tướng

Ông Andy Burnham nhậm chức Thủ tướng Anh, cam kết thực hiện chương trình cải cách và khôi phục ổn định cho đất nước.

Ông Andy Burnham (trái) yết kiến Vua Charles III tại Cung điện Buckingham ở London (Anh) ngày 20/7. Ảnh: Reuters.

Ngày 20/7, ông Andy Burnham đã chính thức trở thành Thủ tướng Anh sau khi yết kiến Vua Charles III tại Cung điện Buckingham, theo hãng tin Reuters.

Ông Burnham là người thứ tư đảm nhiệm cương vị này trong chưa đầy 4 năm và là thủ tướng thứ 6 của Anh trong vòng một thập kỷ.

Ông Burnham - cựu Thị trưởng Greater Manchester - đã tiếp quản vị trí lãnh đạo Công đảng từ ông Keir Starmer vào ngày 18/7. Ông đã chính thức nhận quyết định bổ nhiệm làm thủ tướng không lâu sau khi ông Starmer tới Cung điện Buckingham để đệ đơn từ chức lên Nhà vua.

Phát biểu trước báo giới sau khi nhậm chức, Thủ tướng Burnham nhấn mạnh: "Nước Anh cần chứng minh với thế giới rằng chúng ta có thể khôi phục sự ổn định một lần nữa. Đó là thách thức của chúng ta: làm cho nền chính trị vận hành hiệu quả và tốt hơn".

Ông khẳng định sẽ biến thời điểm hiện tại thành "bước ngoặt" đối với nước Anh, đồng thời thúc đẩy chương trình cải cách sâu rộng nhất trong 40 năm qua.

"Chúng ta sẽ biến thời khắc này thành một bước ngoặt đối với nước Anh, bằng việc triển khai những thay đổi lớn nhất trong 40 năm qua. Một mô hình chính trị mới và một mô hình kinh tế mới”, tân thủ tướng Anh nói thêm.

Ông Burnham trở lại quốc hội Anh vào tháng trước thông qua một cuộc bầu cử bổ sung được các đồng minh của ông thúc đẩy với mục tiêu thay thế ông Starmer. Động thái này diễn ra sau khi ông Starmer đánh mất sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ Công đảng cùng một số thành viên nội các.

Do không có ứng viên nào khác trong Công đảng tranh cử vị trí lãnh đạo, ông Burnham trở thành thủ tướng mà không phải trải qua cuộc đua nội bộ.

Tình huống tương tự từng xảy ra với ông Rishi Sunak vào năm 2022.

Dù từng là nghị sĩ và bộ trưởng trong nội các, ông Burnham đã rời quốc hội vào năm 2017 để đảm nhận cương vị Thị trưởng Greater Manchester.