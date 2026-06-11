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Thế giới

Mỹ nổ súng vào tàu dầu gần eo biển Hormuz, ba người Ấn Độ mất tích

  • Thứ năm, 11/6/2026 10:26 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Washington cho biết đã vô hiệu hóa một tàu chở dầu ở Vịnh Oman, trong khi New Delhi phản đối mạnh mẽ vì ba thủy thủ Ấn Độ được báo cáo mất tích trong sự việc này.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết 3 công dân nước này hiện vẫn mất tích sau vụ tấn công nhằm vào một tàu chở dầu ngoài khơi Oman, trong bối cảnh quân đội Mỹ tuyên bố đã nổ súng vào con tàu vì cho rằng phương tiện này tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, theo CNA.

Trong thông báo ngày 10/6, Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận trên tàu Settebello có tổng cộng 24 thuyền viên là người Ấn Độ. Đến nay, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 21 người, trong khi 3 người khác được cho là vẫn đang mất tích.

New Delhi đồng thời lên án vụ tấn công nhằm vào con tàu, nhấn mạnh rằng các vụ việc nhắm vào hoạt động hàng hải trong khu vực đang làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng.

“Cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền trong khu vực là điều hết sức đáng quan ngại và là hệ quả trực tiếp của cuộc xung đột đang diễn ra. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi các bên lập tức hạ nhiệt căng thẳng”, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ.

Khoảnh khắc lực lượng Mỹ tấn công tàu dầu Ấn Độ tại eo biển Hormuz CENTCOM công bố video ghi lại thời điểm lực lượng Mỹ tấn công tàu chở dầu Settebello của Ấn Độ, với cáo buộc con tàu đang vận chuyển dầu từ Iran. Theo CENTCOM, một chiến đấu cơ Mỹ đã tiến hành đòn tấn công chính xác vào phòng máy sau khi thủy thủ đoàn nhiều lần không chấp hành yêu cầu từ lực lượng Mỹ.

Trong khi đó, quân đội Mỹ sau đó tuyên bố một máy bay chiến đấu của nước này đã khai hỏa nhằm vào tàu chở dầu Settebello tại Vịnh Oman, khiến con tàu mất khả năng hoạt động khi đang tìm cách vận chuyển dầu từ Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tàu Settebello, treo cờ Palau, đã nhiều lần không tuân thủ các chỉ dẫn của lực lượng Mỹ trên biển.

Theo một quan chức cấp cao của Chính phủ Ấn Độ, New Delhi đã triệu tập Đại biện lâm thời Mỹ tại thủ đô New Delhi để gửi công hàm phản đối mạnh mẽ liên quan đến vụ việc.

Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn nguồn cung năng lượng toàn cầu - gần như bị tê liệt kể từ khi cuộc chiến tại Trung Đông bùng phát sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2.

Mặc dù các bên đã tiến hành nhiều vòng đàm phán trong thời gian ngừng bắn mong manh gần đây, song chưa đạt được thỏa thuận nào đủ sức mở lại tuyến vận tải huyết mạch này.

Kể từ khi xung đột nổ ra, Iran đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Từ tháng 4, Mỹ cũng triển khai một cơ chế phong tỏa riêng nhằm kiểm soát hoạt động vận chuyển dầu mỏ trong khu vực.

Trước đó, Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết đã xảy ra một sự cố cách thành phố Sohar của Oman khoảng 20 hải lý về phía Đông Bắc. Theo báo cáo ban đầu, vụ việc khiến một người thiệt mạng và hai thành viên thủy thủ đoàn mất tích.

UKMTO cho biết các cơ quan chức năng địa phương xác nhận một tàu chở dầu đã xảy ra hỏa hoạn tại phòng máy và lực lượng cứu hộ đã có mặt để hỗ trợ sơ tán thủy thủ đoàn.

Công ty an ninh hàng hải Anh Vanguard Tech sau đó cho biết tàu Settebello đã phát đi tín hiệu khẩn cấp, thông báo phòng máy bị trúng tên lửa khi đang hoạt động ngoài khơi Sohar, đồng thời xảy ra cháy lớn trên tàu.

Trước đó một ngày, giới chức Oman đã triển khai trực thăng cứu hộ 24 thủy thủ Ấn Độ khỏi một tàu chở dầu bốc cháy ngoài khơi nước này, phía Nam thủ đô Muscat. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn vẫn chưa được xác định.

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Phương Linh

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