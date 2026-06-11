Iran tấn công 18 mục tiêu Mỹ và đóng cửa eo biển Hormuz

Iran tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào căn cứ quân sự ở Bahrain và Kuwait, trong khi Mỹ không kích đảo Qeshm và khu vực dọc eo biển Hormuz.

Chiến sự Iran lại nóng lên khi Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh trong quá trình đàm phán. Ảnh: New York Times, Reuters.

Iran khai hỏa tấn công căn cứ Mỹ Iran công bố video phóng tên lửa tập kích loạt căn cứ Mỹ ở Jordan, Kuwait và Bahrain để đáp trả những vụ tấn công vào thành phố gần eo biển Hormuz.

Mỹ đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào "nhiều mục tiêu" tại Iran theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Quân đội Mỹ cho biết các cuộc không kích được tiến hành vào rạng sáng ngày 11/6 theo giờ Iran, nhằm "đáp trả các hành động gây hấn từ phía Iran".

Đáp lại, Tehran tuyên bố đã tấn công các căn cứ của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc Mỹ "nhiều lần vi phạm" thỏa thuận ngừng bắn đạt được trong tháng 4, đồng thời thông báo eo biển Hormuz sẽ "đóng cửa cho đến khi có thông báo mới".

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran, IRGC tuyên bố đã thực hiện các đợt tập kích trả đũa vào 18 "mục tiêu quan trọng" tại Bahrain và Kuwait.

Tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Seyed Majid Mousavi, cảnh báo "bất kỳ nỗ lực nào nhằm đe dọa “eo biển Hormuz thiêng liêng”, chúng tôi sẽ biến toàn bộ khu vực thành địa ngục”.

Quân đội Bahrain và Kuwait thông báo đang ứng phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái, đồng thời kêu gọi công chúng tuân thủ các hướng dẫn về an ninh và an toàn.

IRGC cho biết mọi hoạt động lưu thông qua tuyến đường thủy chiến lược này, bao gồm tàu chở dầu và tàu thương mại, sẽ bị ảnh hưởng. Lực lượng này cũng bác bỏ các tuyên bố trước đó của Mỹ rằng Washington đã thực hiện chiến dịch bí mật hỗ trợ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Sau đó, IRGC thông báo rằng "hai tàu chở dầu cố gắng đi qua eo biển một cách bất hợp pháp đã bị tấn công". Truyền thông nhà nước Iran ghi nhận các vụ nổ đã xảy ra trên đảo Qeshm và một số thành phố nằm dọc eo biển Hormuz như Bandar Abbas và Sirik.

Lực lượng hải quân của IRGC tiếp cận một tàu hàng tại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Diễn biến leo thang mới xảy ra sau khi Mỹ và Iran thực hiện các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau liên quan đến vụ một trực thăng Apache của Mỹ bị bắn hạ tại eo biển Hormuz trong ngày 9/6. Hai phi công trên trực thăng sau đó đã được giải cứu.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết Mỹ sẽ giáng đòn "rất mạnh" vào Iran. "Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra với thỏa thuận. Chúng ta đã rất gần một thỏa thuận. Nhưng họ liên tục kéo dài thời gian. Họ liên tục coi chúng ta như những kẻ ngốc", ông Trump nói với các phóng viên.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng Iran đã mất quá nhiều thời gian để đàm phán thỏa thuận hòa bình và "giờ đây họ sẽ phải trả giá".

Trong cuộc phỏng vấn sau đó với Fox News, ông cũng cảnh báo có thể tấn công các nhà máy điện và cầu đường tại Iran, nếu Tehran không chấp nhận ký kết thỏa thuận.

Ông Trump khẳng định Mỹ sẽ giáng những đòn "rất mạnh" vào Iran. Ảnh: New York Times.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chỉ trích những lời đe dọa của ông Trump trong một bài đăng trên mạng xã hội X. "Các cơ sở hạ tầng trọng yếu là huyết mạch của người dân. Đe dọa nhắm mục tiêu vào chúng - từ mạng lưới giao thông cho đến ngành điện và nước - không phải biểu hiện của sức mạnh, mà là dấu hiệu của sự tuyệt vọng trước ý chí của một dân tộc", ông Pezeshkian viết.

Diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran xảy ra ngay sau khi Israel và Iran đấu hỏa lực. Mỹ và Iran vẫn đang tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp, nhằm đạt được thỏa thuận tạm thời để chấm dứt giao tranh. Dù đã thống nhất để vấn đề chương trình hạt nhân của Iran cho các vòng đàm phán sau, nhưng cho tới nay, thỏa thuận tạm thời cũng vẫn chưa đạt được, do nhiều bất đồng vẫn tồn tại.

Mỹ và Iran hiện có sự khác biệt lớn trong thứ tự thực hiện các điều khoản. Iran yêu cầu được sớm giải phóng tài sản bị phong tỏa và nới lỏng các lệnh trừng phạt, nhưng Mỹ không muốn nhượng bộ ngay từ đầu tiến trình thực hiện thỏa thuận.

Người dân vẫn duy trì các hoạt động thường nhật tại Tehran, Iran vào thứ Ba, bất chấp tình hình căng thẳng leo thang cùng các tuyên bố và hành động tấn công qua lại giữa Iran, Mỹ và Israel. Ảnh: Anadolu.

Tình hình cũng trở nên phức tạp hơn bởi chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon, nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Iran khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình giữa Tehran và Washington cũng phải bao gồm việc chấm dứt giao tranh tại Lebanon, trong khi đó, Israel cho rằng chiến dịch của nước này tại Lebanon là cuộc xung đột riêng biệt.

Iran khai hỏa tấn công căn cứ Mỹ Iran công bố video phóng tên lửa tập kích loạt căn cứ Mỹ ở Jordan, Kuwait và Bahrain để đáp trả những vụ tấn công vào thành phố gần eo biển Hormuz.