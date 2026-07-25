Ông Trump dọa áp thuế EU để trả đũa việc Google bị phạt 1 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/7 đe dọa áp thuế mới đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) để đáp trả việc khối này phạt Alphabet, công ty mẹ của Google, 1 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết Mỹ sẽ mở cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 đối với điều mà ông gọi là hành vi "cướp bóc" nhằm vào các công ty Mỹ, qua đó gây thiệt hại cho người nộp thuế Mỹ, theo Reuters.

"Các khoản tiền phạt đó sẽ bị đảo ngược hoàn toàn và chúng tôi dự kiến sẽ áp một mức thuế quan đáng kể đối với họ trong thời gian sớm nhất có thể", ông viết.

Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo EU sẽ phải "trả một cái giá rất đắt" cho điều mà ông gọi là hành vi "bất hợp pháp và mang tính phân biệt đối xử nghiêm trọng".

Ông Trump lưu ý rằng khoản phạt mới đối với Google được đưa ra sau hàng loạt án phạt mà EU đã áp dụng đối với các doanh nghiệp Mỹ khác như Apple và Meta.

Tổng thống Mỹ nhiều lần cảnh báo áp thuế đối với các đối tác thương mại lớn nhất của nước này; một số biện pháp đã được thực thi, trong khi một số khác sau đó được rút lại.

Cảnh báo mới nhất được đưa ra chỉ ít lâu sau khi ông quyết định áp thuế tối thiểu 10% đối với hàng hóa từ khoảng 60 đối tác thương mại, trong đó có EU, với lý do hạn chế các sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Mỹ và EU cũng đã đạt được một thỏa thuận vào năm ngoái, theo đó thuế nhập khẩu đối với phần lớn hàng hóa từ EU được khống chế ở mức tối đa 15%.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan hành pháp của EU, phạt Google tổng cộng 890 triệu euro, gồm khoản phạt 460 triệu euro và 430 triệu euro, vì bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số.

Theo EC, Google đã ưu tiên hiển thị các dịch vụ của chính mình trên công cụ tìm kiếm, khiến các dịch vụ mua sắm, khách sạn và vé máy bay của hãng xuất hiện nổi bật hơn đối thủ.

EC cũng cho rằng Google vi phạm quy định chống "điều hướng hạn chế" khi ngăn các nhà phát triển ứng dụng hướng người dùng đến những kênh thanh toán hoặc tải ứng dụng bên ngoài Google Play.