Trực thăng Apache của Mỹ rơi gần Eo biển Hormuz

Một trực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ đã rơi gần Eo biển Hormuz vào hôm thứ Hai. Hiện chưa rõ chiếc Apache này bị Iran bắn rơi hay gặp sự cố kỹ thuật.

Trực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ. Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận hai thành viên phi hành đoàn đã được giải cứu an toàn, đồng thời cho biết Washington sẽ công bố báo cáo chi tiết về sự cố này vào cuối ngày.

Tờ New York Times trước đó dẫn lời hai nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết hiện chưa thể xác định liệu chiếc Apache bị bắn hạ bởi hỏa lực của Iran, gặp sự cố kỹ thuật hay đối mặt với vấn đề nào khác.

Theo New York Times, các trực thăng Apache, cùng máy bay chiến đấu và máy bay không người lái, đang được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) triển khai nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa của Iran đối với eo biển chiến lược này.

Các trực thăng Apache thông thường chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, nhưng gần đây đã được lệnh tiến sâu hơn vào không phận Iran nhằm thể hiện thế trận quyết liệt hơn của CENTCOM.

Báo cáo lưu ý đây là chiếc Apache đầu tiên bị rơi kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng nổ vào tháng Hai. Trong cùng khoảng thời gian, phía Iran tuyên bố đã bắn hạ 30 máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ.

Trước đó vào hôm chủ nhật, CENTCOM thông báo đã bắn hạ hai máy bay không người lái của Iran đe dọa tuyến hàng hải quốc tế tại Eo biển Hormuz vào cuối tuần, đồng thời khẳng định quân đội Mỹ luôn "ở tư thế sẵn sàng để tiếp tục phòng thủ chống lại các hành động hung hăng từ Iran”.

Phát biểu với đài NBC hôm thứ Bảy, Tổng thống Trump khẳng định quân đội Iran đã bị tổn thất nặng nề bởi các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel, khiến chính quyền Iran chỉ còn giữ lại được 21% năng lực tên lửa.

Dù vậy, Mỹ vẫn phải gánh chịu những tổn thất không nhỏ trong cuộc xung đột. Tháng 4 vừa qua, CENTCOM công bố 13 binh lính Mỹ đã tử trận và 399 người khác bị thương trong Chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi (Operation Epic Fury).

Cũng trong tháng 4, Iran đã bắn hạ một chiếc F-15 Eagle của Không quân Mỹ, khơi mào một chiến dịch tìm kiếm cứu hộ gắt gao trước khi giải cứu thành công phi công và hoa tiêu của máy bay.

Ngoài ra, vào tháng Ba, một sự cố bắn nhầm từ đồng minh đã xảy ra khi hệ thống phòng không của Kuwait bắn hạ ba chiếc F-15 của Mỹ, rất may toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn đã kịp nhảy dù an toàn.