Mỹ ra đòn lạ với tàu chở dầu Iran

Quân đội Mỹ cho biết tiêm kích của Mỹ đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran trong ngày 9/5 bằng cách phóng đạn với độ chính xác cao vào ống khói chứ không đánh chìm tàu.

Tàu Sevda bốc cháy ở khu vực ống khói sau khi hứng đòn tấn công của tiêm kích Mỹ. Ảnh: CNN.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị phụ trách các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông, công bố đoạn video cho thấy cảnh hai tàu chở dầu Sea Star III và Sevda bị tiêm kích F/A-18 của Mỹ tấn công trong ngày 9/5. CENTCOM cho biết hai tàu này vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ áp đặt đối với các cảng của Iran.

Các video do CENTCOM công bố cho thấy khói bốc lên từ khu vực ống khói của tàu Sea Star và Sevda, ngoài ra không cho thấy thiệt hại nào ngoài khu vực ống khói. Thông cáo cũng không đề cập đến thương vong trên các tàu.

Những chi tiết này cho thấy tiêm kích của quân đội Mỹ đang thực hiện các đòn tấn công có kiểm soát, đồng thời cũng cho thấy mức độ chính xác của vũ khí Mỹ hiện nay.

Các chuyên gia quân sự nhận định với CNN rằng nhiều khả năng tiêm kích của quân đội Mỹ đã sử dụng bom dẫn đường bằng laser để có thể tấn công với độ chính xác cao như vậy.

Ông Peter Layton, thành viên Viện Griffith Asia, cựu sĩ quan Không quân Hoàng gia Australia, nhận định về cách tiêm kích F/A-18 thực hiện cuộc tấn công: “Máy bay sử dụng ống ngắm hồng ngoại, khóa tia laser vào ống khói rồi thả bom khi tiếp cận tàu”.

Nhà phân tích quân sự Cedric Leighton, cựu đại tá Không quân Mỹ, cho rằng cũng có khả năng tiêm kích F/A-18 sử dụng đạn trơ nhằm mục đích vô hiệu hóa con tàu, thay vì đánh chìm tàu.

Cả hai tàu đều bị nhắm vào phần ống khói, lựa chọn này khiến lực lượng Mỹ đạt được mục tiêu vô hiệu hóa hệ thống động cơ của tàu, khiến tàu mất khả năng di chuyển, nhưng không gây nổ lớn hoặc khiến tàu bị đánh chìm.

Theo các nhà phân tích, việc sử dụng bom trơ hoặc đầu đạn có sức công phá thấp với các tính toán chính xác, là để tạo ra mức công phá giới hạn, hạn chế thương vong, tránh leo thang căng thẳng tại eo biển. Điều này có thể lý giải vì sao không xuất hiện vụ nổ dây chuyền cường độ lớn như thường thấy khi lực lượng Mỹ sử dụng các đầu đạn có sức nổ mạnh.

Tàu Sea Star sau khi hứng đòn tấn công của tiêm kích F/A-18. Ảnh: CNN.

Theo CENTCOM, tiêm kích F/A-18 xuất kích từ tàu sân bay USS George H. W. Bush. Máy bay này có thể mang nhiều loại vũ khí đối không và đối đất, bao gồm nhiều dòng bom dẫn đường bằng laser, mà các chuyên gia cho rằng đã được sử dụng trong các cuộc tấn công mới nhất tại eo biển Hormuz.

CENTCOM cho hay hai tàu chở dầu không chở hàng và đang hướng về một cảng của Iran khi bị lực lượng Mỹ tấn công. Đây là tàu Iran thứ hai và thứ ba bị tiêm kích F/A-18 của Mỹ tấn công trong 3 ngày qua.

Ngày 6/5, tiêm kích F/A-18 của lực lượng Mỹ đã bắn nhiều loạt đạn từ pháo 20 mm để vô hiệu hóa bánh lái của một tàu chở dầu khác.

“Cả 3 tàu hiện không còn tiếp tục hành trình đi vào các cảng của Iran”, CENTCOM khẳng định, đồng thời nói thêm rằng nhiều tàu khác cũng đã bị Mỹ cảnh cáo khi tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa các cảng Iran.

“Hơn 50 tàu đã bị lực lượng CENTCOM buộc phải chuyển hướng nhằm bảo đảm tuân thủ lệnh phong tỏa”, CENTCOM cho biết thêm.

Theo CNN, Mỹ vẫn tiếp tục siết chặt phong tỏa hàng hải đối với Iran, nhưng cố gắng kiểm soát mức độ leo thang bằng các đòn đánh “chính xác và hạn chế”. Điều này phản ánh chiến lược gây áp lực kinh tế và quân sự lên Iran, nhưng tránh tạo ra một cuộc chiến hải quân toàn diện tại eo biển Hormuz.