Mỹ - Iran đấu hỏa lực dữ dội trên eo biển Hormuz

Mỹ và Iran tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn sau cuộc đấu hỏa lực mới nhất trên eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới.

Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran ngày 7/5 tuyên bố Washington đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi mở các đợt tấn công nhằm vào tàu hàng và tàu chở dầu của Iran tại khu vực eo biển Hormuz, theo Reuters.

Theo phía Tehran, một tàu chở dầu Iran di chuyển từ vùng biển gần Jask hướng tới eo Hormuz đã trở thành mục tiêu của Mỹ. Một tàu khác đang tiến vào khu vực đối diện cảng Fujairah của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng bị tấn công.

Iran còn cáo buộc Mỹ phối hợp với một số quốc gia trong khu vực tiến hành các đòn đánh vào nhiều địa điểm ở miền Nam nước này. “Lực lượng Iran đã lập tức đáp trả bằng cách tấn công các tàu quân sự Mỹ”, Bộ tư lệnh Khatam al-Anbiya tuyên bố.

Mỹ không kích Iran giữa lúc eo biển Hormuz rực lửa Một vụ nổ đã diễn ra ở thành phố cảng Bandar Abbas, tỉnh Hormozgan, miền nam Iran ngày 7/5 sau khi quân đội Mỹ mở các đợt không kích nhằm vào nhiều cơ sở quân sự của Iran bị cáo buộc đứng sau loạt cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV và xuồng cao tốc nhằm vào tàu chiến Mỹ di chuyển qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Iran đã phóng tên lửa, triển khai máy bay không người lái và xuồng cao tốc nhằm vào ba tàu khu trục USS Truxtun, USS Rafael Peralta và USS Mason khi các chiến hạm này di chuyển qua eo biển Hormuz để vào vịnh Oman.

CENTCOM khẳng định lực lượng Mỹ đã “vô hiệu hóa các mối đe dọa đang tiếp cận”, đồng thời tiến hành không kích vào các mục tiêu quân sự Iran bị cho là đứng sau vụ tấn công. Những mục tiêu này bao gồm bệ phóng tên lửa, cơ sở điều khiển UAV, trung tâm chỉ huy cùng các hệ thống tình báo và trinh sát.

Giới chức Mỹ tuyên bố không có tàu chiến hay khí tài nào bị trúng đòn, đồng thời cáo buộc Tehran thực hiện “hành động thù địch vô cớ”. Washington nhấn mạnh không muốn đẩy căng thẳng leo thang, song quân đội Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ lực lượng trong khu vực.

Trong cuộc điện đàm với ABC News, Tổng thống Trump mô tả các đòn không kích vừa qua chỉ là một “cú chạm nhẹ”, đồng thời khẳng định lệnh ngừng bắn giữa hai bên vẫn còn hiệu lực.

Tuy nhiên, ông cảnh báo Mỹ có thể tiếp tục mở thêm các đợt không kích nếu Iran không nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Washington, theo CNN.

“Nếu họ không ký thỏa thuận thật nhanh, chúng tôi sẽ ra tay mạnh hơn và quyết liệt hơn rất nhiều trong tương lai”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Rafael Peralta (DDG 115) thực thi lệnh phong tỏa trên biển đối với một tàu treo cờ Iran đang tìm cách di chuyển tới cảng của Iran ngày 26/4/2026. USS Rafael Peralta được triển khai tới khu vực tác chiến của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ nhằm hỗ trợ an ninh, an toàn và ổn định hàng hải tại Trung Đông. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Đây không phải lần đầu Mỹ và Iran đấu hỏa lực kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm 8/4. Trước đó, ngày 4/5, quân đội Mỹ tuyên bố đã phá hủy 6 xuồng cao tốc của Iran, đồng thời đánh chặn tên lửa hành trình và UAV mà Tehran sử dụng để cản trở chiến dịch “Dự án Tự do” nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Iran sau đó bác bỏ thông tin này.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine hôm 5/5 cho biết Iran đã thực hiện hơn 10 vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ kể từ khi ngừng bắn bắt đầu, song chưa vụ nào vượt ngưỡng dẫn tới việc Washington nối lại chiến dịch tác chiến quy mô lớn.

Tướng Dan Caine và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đều nhấn mạnh quân đội Mỹ hiện duy trì thế phòng thủ, nhưng sẵn sàng đáp trả nếu Iran tiếp tục tấn công trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn rất mong manh.

Căng thẳng mới nhất diễn ra chỉ một ngày sau khi quân đội Mỹ vô hiệu hóa tàu chở dầu treo cờ Iran M/T Hasna trên vịnh Oman. Theo CENTCOM, chiến đấu cơ Mỹ đã bắn nhiều loạt đạn vào bánh lái con tàu nhằm ngăn nó di chuyển về phía cảng Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết Tehran sẽ chuyển lập trường chính thức tới Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò trung gian, sau khi hoàn tất quá trình xem xét.

Trước khi xảy ra cuộc đụng độ mới nhất, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif từng bày tỏ lạc quan rằng lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có thể trở thành một thỏa thuận lâu dài.