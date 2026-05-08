Mỹ chặn đứng đòn tập kích của Iran nhắm vào 3 tàu chiến

Quân đội Mỹ cho biết đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công của Iran nhằm vào 3 tàu hải quân đang hoạt động tại eo biển Hormuz.

Một con tàu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman, ngày 12/4. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), vụ việc xảy ra khi các tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang di chuyển qua eo biển Hormuz. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội ngày 7/5, CENTCOM cáo buộc Iran thực hiện “các cuộc tấn công vô cớ”, buộc lực lượng Mỹ phải triển khai biện pháp đáp trả mang tính tự vệ.

Phía Mỹ khẳng định không có tàu chiến nào bị trúng đạn trong vụ việc. Quân đội Mỹ cũng nhấn mạnh Washington không tìm cách làm leo thang căng thẳng trong khu vực, song “vẫn duy trì hiện diện và sẵn sàng bảo vệ lực lượng Mỹ trước mọi mối đe dọa”.

CENTCOM cũng cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào những cơ sở quân sự của Iran bị cáo buộc đứng sau loạt vụ phóng tên lửa, máy bay không người lái và triển khai tàu nhỏ nhằm vào các tàu chiến Mỹ di chuyển qua eo biển Hormuz.

Trong thông cáo báo chí, CENTCOM khẳng định lực lượng Mỹ đã “đánh chặn thành công các cuộc tấn công vô cớ của Iran” và thực hiện các hành động đáp trả mang tính tự vệ khi các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ di chuyển từ eo biển Hormuz ra Vịnh Oman hôm 7/5.

Theo CENTCOM, các mục tiêu bị Mỹ nhắm tới bao gồm những địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, các trung tâm chỉ huy - kiểm soát, cùng các cơ sở thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát của Iran.

Thông báo cũng cho hay lực lượng Iran đã phóng nhiều tên lửa, triển khai máy bay không người lái và tàu cao tốc nhằm vào ba tàu chiến Mỹ gồm USS Truxtun (DDG-103), USS Rafael Peralta (DDG-115) và USS Mason (DDG-87) khi các tàu này đi qua tuyến hàng hải quốc tế. Tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định không có tàu hay khí tài nào bị trúng đạn.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin các cơ sở thương mại tại bến cảng Bahman trên đảo Qeshm đã bị ảnh hưởng trong cuộc đấu súng giữa lực lượng an ninh Iran và “các thế lực thù địch”.

Dù vậy, CENTCOM nhấn mạnh Washington “không tìm cách leo thang căng thẳng”, song khẳng định quân đội Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng nhằm bảo vệ lực lượng và lợi ích của Mỹ trong khu vực.