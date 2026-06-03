Nổ lớn tại Iran, còi báo động náo loạn Trung Đông

Trong những giờ đầu tiên của ngày 3/6, những tiếng nổ lớn được ghi nhận tại đảo Qeshm của Iran. Cùng thời điểm, còi báo động vang lên trên khắp Kuwait và Bahrain.

Ảnh chụp đảo Qeshm của Iran từ trên không, hòn đảo nằm tại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Đầu ngày 3/6, theo giờ địa phương, truyền thông Iran cho biết xuất hiện các tiếng nổ tại khu vực đảo Qeshm, song Iran không nêu rõ nguyên nhân của những tiếng nổ này.

Cùng thời điểm, hãng thông tấn nhà nước KUNA của Kuwait dẫn thông tin từ quân đội nước này cho biết, lực lượng phòng không Kuwait đang đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong những giờ đầu tiên của ngày 3/6. Tuy nhiên, quân đội Kuwait không nêu rõ các mối đe dọa đến từ đâu.

Theo KUNA, Bộ Tổng tham mưu quân đội Kuwait cho biết những tiếng nổ mà người dân nghe thấy là do các hoạt động đánh chặn gây ra. Nhà chức trách đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn an toàn, tránh tiếp xúc với các mảnh vỡ hoặc vật thể lạ chưa được xác định.

Bộ Nội vụ Bahrain cũng cho biết hệ thống còi báo động của nước này đã được kích hoạt, đồng thời kêu gọi công dân và người nước ngoài đang sinh sống tại nước này giữ bình tĩnh, di chuyển tới địa điểm an toàn gần nhất.

Trong những ngày gần đây, Kuwait đã nhiều lần ghi nhận các vụ tấn công bằng tên lửa và UAV. Một số vụ việc sau đó được nước này xác định có liên quan đến Iran.

Các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Kuwait, từng bị nhắm đến trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV trong thời gian diễn ra cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran.

Mặc dù các hành động thù địch đã giảm đáng kể kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào đầu tháng 4, nhưng thỏa thuận này vẫn liên tục bị thử thách bởi các cuộc giao tranh “có kiềm chế” giữa Mỹ và Iran, cùng những vụ phóng tên lửa và UAV diễn ra lẻ tẻ. Những cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV thường nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh đang cho phép lực lượng Mỹ đồn trú.