Tàu chở dầu của Trung Quốc bị tấn công trên eo biển Hormuz

Truyền thông khu vực dẫn nguồn tin Trung Quốc cho biết, một tàu hàng của Bắc Kinh đã bị tấn công tại eo biển Hormuz hôm 4/5, lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2.

Theo các nguồn tin khu vực, một tàu chở dầu của Trung Quốc đã bị tấn công gần cảng Al Jeer của UAE hôm 4/5, đúng ngày lực lượng Mỹ bắt đầu triển khai chiến dịch hộ tống hải quân nhằm giúp các tàu bị mắc kẹt đi qua eo biển Hormuz.

Cuộc tấn công gây cháy trên bong tàu, nhưng không rõ mức độ thiệt hại. An toàn của các thủy thủ cũng như thủ phạm và vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công, không được đề cập.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Đại sứ quán Iran tại Hàn Quốc sáng 7/5 ra thông báo khẳng định Tehran hoàn toàn không liên quan vụ tàu hàng Hàn Quốc phát nổ và bốc cháy tại eo Hormuz tối 4/5.

Trước đó, Hàn Quốc xác nhận tàu hàng HMM Namu do một công ty vận tải biển nước này vận hành, đã bị nổ và bốc cháy, khi đang neo đậu ngoài khơi cảng Umm Al Quwain của UAE. Toàn bộ 24 thành viên thủy thủ đoàn không bị ảnh hưởng.

Hôm 6/5, Chính phủ Hàn Quốc đã cử tổ công tác đến UAE để tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy. Cuộc điều tra dự kiến bắt đầu sau khi tàu Namu được kéo về một cảng ở Dubai.

Liên quan tình hình thực địa mới nhất, một số nguồn tin khu vực dẫn số liệu phân tích hàng hải công bố hôm 7/5 cho biết, trong 24 giờ qua, eo biển Hormuz không ghi nhận bất kỳ tàu hàng nào đi qua từ cả hai phía.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, eo biển Hormuz không ghi nhận hoạt động lưu thông của tàu thương mại, điều chưa từng xảy ra kể từ khi xung đột Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2. Trước khi xung đột nổ ra, tuyến hàng hải qua eo Hormuz có trung bình 130-140 tàu đi qua mỗi ngày.