Khoảnh khắc Iran phóng tên lửa vào loạt tàu chiến Mỹ tại Hormuz

Iran công bố video ghi lại cảnh phóng tên lửa và UAV nhằm vào các tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz, trong khi Washington khẳng định không chiến hạm nào bị đánh trúng.

Lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã phát động một chiến dịch hiệp đồng quy mô lớn nhằm vào các tàu hải quân Mỹ trong tối 7/5, để đáp trả hai hành động mà Tehran gọi là “khiêu khích” từ Washington.

Theo phía Iran, động thái đầu tiên là vụ quân đội Mỹ tấn công một tàu chở dầu Iran gần cảng Jask, điều Tehran cho rằng vi phạm lệnh ngừng bắn hiện hành. Tiếp đó là việc các khu trục hạm Mỹ tiến vào eo biển Hormuz bất chấp cảnh báo từ Iran.

Hải quân IRGC tuyên bố đã sử dụng hàng loạt khí tài hiện đại, bao gồm tên lửa đạn đạo chống hạm, tên lửa hành trình chống hạm và UAV cảm tử mang đầu đạn nổ mạnh, được “khai hỏa trực tiếp vào các tàu khu trục của đối phương”, theo Press TV.

Video do truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy các tên lửa và UAV được phóng về phía những tàu khu trục Mỹ đang hoạt động tại eo biển Hormuz.

Theo IRGC, đòn tấn công đã gây “thiệt hại đáng kể” cho lực lượng Mỹ và buộc ba tàu khu trục của đối phương phải “lập tức tháo chạy khỏi khu vực eo biển Hormuz”.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - cơ quan phụ trách các chiến dịch quân sự của Washington tại Trung Đông - xác nhận Iran đã triển khai tên lửa, UAV và xuồng cao tốc nhằm vào các tàu khu trục USS Truxtun, USS Rafael Peralta và USS Mason khi chúng đang di chuyển qua eo biển Hormuz để tiến vào vịnh Oman.

“Lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa các mối đe dọa đang tiếp cận và tiến hành tập kích vào những cơ sở quân sự Iran đứng sau vụ tấn công”, CENTCOM cho biết.

Theo phía Mỹ, các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm bệ phóng tên lửa, địa điểm triển khai UAV, trung tâm chỉ huy cùng các cơ sở tình báo, giám sát và trinh sát của Iran.

Giới chức Washington khẳng định không có khí tài nào của Mỹ bị đánh trúng, đồng thời cáo buộc Tehran tiến hành “hành động thù địch vô cớ”.

Ở chiều ngược lại, Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tố cáo Mỹ đã phối hợp với một số quốc gia trong khu vực để không kích các khu dân cư tại những tỉnh ven biển của nước này.

CBS News dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết cuộc tập kích của Iran dữ dội và kéo dài hơn nhiều so với vụ tấn công nhằm vào hai tàu chiến Mỹ vài ngày trước đó.

Theo các nguồn tin này, đội xuồng tấn công nhanh của Iran đã áp sát ở khoảng cách rất gần, buộc các chiến hạm Mỹ phải nổ súng để ngăn chặn.

Trong nhiều giờ liên tiếp, nhóm tác chiến Mỹ cùng lực lượng yểm trợ trên không đã thiết lập hệ thống phòng thủ nhiều lớp, sử dụng pháo hạm 127 mm và hệ thống phòng thủ tầm cực gần CIWS để khai hỏa vào các xuồng cao tốc Iran.

Ngoài ra, quân đội Mỹ còn phóng tên lửa Hellfire từ trực thăng Apache, đồng thời sử dụng súng máy 12,7 mm trên boong tàu trong khi các máy bay khác tiếp tục hỗ trợ từ trên không.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 7/5, ông Trump cho biết “ba tàu khu trục đẳng cấp thế giới của Mỹ đã di chuyển rất thành công khỏi eo biển Hormuz dưới làn hỏa lực dữ dội”.

Ông Trump khẳng định “không có thiệt hại nào” đối với ba tàu chiến Mỹ, trong khi phía Iran phải chịu “tổn thất rất lớn”.

“Những chiếc tàu đó đã bị đánh chìm xuống đáy biển một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tên lửa phóng vào tàu khu trục của chúng ta đều bị đánh chặn dễ dàng. Các UAV cũng xuất hiện rồi bị thiêu rụi trên không”, ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ nhận định đây mới chỉ là “một cuộc chạm trán nhẹ” và nhấn mạnh lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Washington sẽ tung ra các đòn đáp trả “mạnh hơn và dữ dội hơn nhiều” nếu Tehran không sớm chấp nhận một thỏa thuận.