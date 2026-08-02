Căng thẳng leo thang, Mỹ khuyến cáo công dân rời Trung Đông

Mỹ khuyến cáo công dân rời Trung Đông hoặc sẵn sàng sơ tán trong bối cảnh Washington cân nhắc không kích Iran và căng thẳng tiếp tục leo thang.

Mỹ khuyến cáo công dân nên cân nhắc rời khỏi Trung Đông hoặc sẵn sàng rời đi nếu tình hình leo thang.

Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo các nước vùng Vịnh không cho phép Mỹ và Israel sử dụng lãnh thổ tấn công nhằm vào Iran.

Quan chức cấp cao Iran nói rằng Tehran đã chuẩn bị kế hoạch đáp trả toàn diện nếu Mỹ và Israel tấn công.

Một tàu chở dầu bị trúng đạn, tàu khác bị tấn công gần eo biển Hormuz.

Kuwait tuyên bố đánh chặn máy bay không người lái “thù địch” từ Iran.

Mỹ mở làn sóng không kích vào hạ tầng Iran Ngày 29/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã tấn công hàng chục mục tiêu tại Iran, bao gồm các trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở tên lửa.

Mỹ khuyến cáo công dân rời Trung Đông

Ngày 1/8, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nước này đang ở Trung Đông nên cân nhắc rời khỏi khu vực hoặc sẵn sàng rời đi nếu tình hình leo thang, theo CNN.

Bộ này khuyến nghị những người đang ở Trung Đông nâng cao cảnh giác, đồng thời chuẩn bị cho khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận tạm thời đóng cửa và hoạt động đi lại bị gián đoạn.

Đối với công dân Mỹ có kế hoạch đến Trung Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo nên nghiêm túc cân nhắc lại quyết định đi lại trong thời điểm hiện nay.

Iran ra cảnh báo với các nước vùng Vịnh

Bộ Ngoại giao Iran ngày 1/8 cảnh báo các quốc gia vùng Vịnh không cho phép Mỹ và Israel sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

"Các chính phủ trong khu vực có trách nhiệm về pháp lý, tôn giáo và đạo đức trong việc ngăn chặn Mỹ và chính quyền theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái sử dụng lãnh thổ và các cơ sở của họ để tấn công Iran", hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran.

Bộ này cũng khẳng định việc tiếp tục phong tỏa trên biển cũng như các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự, khu dân cư và cơ sở hạ tầng của Iran là "hành động gây hấn", vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc. Tehran tuyên bố sẽ thực thi quyền tự vệ chính đáng theo luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã điện đàm với Thống chế Pakistan Asim Munir và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan về căng thẳng leo thang giữa Tehran và Washington.

Theo tuyên bố được đăng trên kênh Telegram chính thức của ông Araghchi, Ngoại trưởng Iran cảnh báo về mọi "hành động phiêu lưu mạo hiểm của quân đội Mỹ". Ông cũng nhấn mạnh rằng Tehran sẵn sàng bảo vệ "chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh" và sẽ "đáp trả kiên quyết mọi hành động gây hấn".

Iran chuẩn bị “đáp trả toàn diện” nếu Mỹ và Israel tấn công

Ngày 1/8, một quan chức cấp cao của Iran nói rằng Tehran đã chuẩn bị kế hoạch đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Quan chức giấu tên nói với hãng thông tấn Tasnim rằng các cuộc tấn công mà Mỹ và Israel được cho là đang lên kế hoạch sẽ là "một hành động liều lĩnh". Theo người này, Iran đã chuẩn bị "một kế hoạch đáp trả toàn diện, bao gồm các mục tiêu là cơ sở hạ tầng trọng yếu của Israel và cơ sở hạ tầng năng lượng của Mỹ trong khu vực".

"Chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng triển khai kế hoạch này", quan chức trên tuyên bố.

Trước đó, nhiều nguồn tin nói với CBS News hôm 31/7 rằng Mỹ và Israel đang lên kế hoạch thực hiện một trong những chiến dịch không kích dữ dội nhất từ trước đến nay nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Chiến dịch này có thể bắt đầu ngay trong cuối tuần này.

Hai tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz

Theo Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), ngày 31/7, một đầu đạn chưa xác định đã bắn trúng một tàu khi tàu đang ở cách khu vực Lima (Oman) khoảng 11 hải lý về phía đông bắc. Vụ tấn công làm hư hại phòng máy của con tàu.

Sang 1/8, một vụ nổ lớn xảy ra gần một tàu chở dầu khác khi tàu đang cách TP Khasab (Oman) khoảng 21 hải lý về phía tây bắc.

Eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam (Oman) ngày 31/7. Ảnh: Reuters.

Ông Rubio: Iran chưa gặp ai như ông Trump

Ngày 1/8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Iran "chưa từng phải đối mặt với một tổng thống như ông Donald Trump - một người thực sự hành động".

"Trong suốt 20-30 năm qua, Iran đã quen với việc Mỹ và cộng đồng quốc tế để họ dễ dàng thoát khỏi hậu quả sau những hành động như nói dối, phá vỡ các thỏa thuận và đánh lừa các bên để đạt được những thỏa thuận có lợi", ông Rubio nói khi trả lời phỏng vấn của Fox News.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/7. Ảnh: Reuters.

Ông nói thêm: "Chúng tôi cũng hiểu rằng cả hai bên đều có những lằn ranh đỏ rất rõ ràng. Chừng nào chưa thể thu hẹp khoảng cách giữa những lằn ranh đỏ đó, chúng tôi vẫn chưa thể đạt được mục tiêu".

Kuwait tuyên bố đánh chặn UAV Iran

Quân đội Kuwait tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn các máy bay không người lái (UAV) do Iran phóng trong đợt tấn công này 1/8, Al Jazeera đưa tin.

"Các hệ thống phòng không Kuwait hiện đối phó các cuộc tấn công bằng UAV của đối phương sau hành động gây hấn của Iran. Bộ Tổng tham mưu quân đội thông báo rằng mọi tiếng nổ mà người dân nghe thấy đều là do các hệ thống phòng không đánh chặn các cuộc tấn công này", theo tuyên bố của quân đội Kuwait.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Bahrain lên án các "cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhằm vào các cơ sở dân sự và hạ tầng trọng yếu" ở Kuwait, cho rằng đây là "hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền, an ninh và ổn định" của quốc gia này.

Iran phóng tên lửa vào Kuwait, Jordan và Bahrain đáp trả Mỹ Iran tuyên bố đã phóng tên lửa và UAV tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait, Jordan. Quân đội Jordan cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn và bắn hạ 8 tên lửa Iran vào rạng sáng thứ Năm.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.