Đài CBS ngày 31/7 dẫn lời hai quan chức Mỹ rằng Washington đang chuẩn bị tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Iran, đặc biệt nhắm vào hạ tầng năng lượng.

Theo nguồn tin của CBS, Mỹ và Israel lên kế hoạch tấn công mạnh Iran vào cuối tuần.

Iran cảnh báo đáp trả, nhắm vào hạ tầng trọng yếu của Israel và lợi ích Mỹ.

Ông Trump khẳng định sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự với Tehran.

Iraq tăng cảnh giác, Mỹ điều tra nghi vấn Iran liên quan vụ tấn công mạng.

Mỹ mở làn sóng không kích vào hạ tầng Iran Ngày 29/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã tấn công hàng chục mục tiêu tại Iran, bao gồm các trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở tên lửa.

CBS: Mỹ - Israel lên kế hoạch tấn công mạnh Iran vào cuối tuần

Các cuộc tấn công có thể diễn ra trong suốt cuối tuần và kết thúc trước ngày thứ Hai (3/8), thời điểm thị trường tài chính mở cửa trở lại.

Hiện chưa rõ quy mô cụ thể của chiến dịch cũng như các mục tiêu mà Mỹ có thể nhắm tới. Hai quan chức này cũng lưu ý kế hoạch vẫn có thể bị hủy vào phút chót. Theo các quan chức, quân đội Mỹ cũng đã chuẩn bị các phương án tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn thận trọng với kịch bản này do lo ngại Tehran có thể đáp trả bằng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh, gây thêm cú sốc cho thị trường năng lượng toàn cầu.

Người phát ngôn trưởng của Lầu Năm Góc Sean Parnell từ chối bình luận về các mục tiêu tiềm năng tại Iran trước khi Tổng thống Trump đưa ra quyết định.

"Lầu Năm Góc luôn trong trạng thái sẵn sàng và có thể thực thi chỉ thị của tổng thống bất cứ lúc nào", ông Parnell nói.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao Iran cho biết nước này đã chuẩn bị kế hoạch toàn diện để đáp trả nếu Mỹ và Israel tấn công các cơ sở hạ tầng của Iran, theo hãng thông tấn Tasnim.

Quan chức này gọi các thông tin trên truyền thông Mỹ về khả năng không kích là "hành động điên rồ", đồng thời khẳng định Tehran đã chuẩn bị đầy đủ để trả đũa.

Theo Tasnim, quan chức này nhấn mạnh phản ứng của Iran sẽ nhằm vào "cơ sở hạ tầng trọng yếu của chính quyền Do Thái và hạ tầng năng lượng của Mỹ trong khu vực".

Ông Trump hé lộ chiến lược với Iran

Ngày 31/7, ông Trump phát tín hiệu rằng các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran khó có thể sớm chấm dứt, đồng thời cho thấy Washington sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự cho đến khi Tehran quay lại bàn đàm phán, theo CNN.

"Chúng tôi sẽ tấn công họ rất mạnh. Đến một lúc nào đó, họ sẽ phải nói rằng: 'Chúng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa'", ông Trump phát biểu trong cuộc họp nội các.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp nội các tại Trại David, bang Maryland (Mỹ) ngày 31/7. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ chỉ trích các nhà đàm phán Iran, cho rằng họ chỉ khiến ông "thêm tức giận".

Trong những tuần gần đây, ông Trump nhiều lần đe dọa sẽ mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Tuy nhiên, đến nay ông vẫn chưa thực hiện các động thái này.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã tiến hành một "làn sóng không kích dữ dội" trong đêm 29/7. Tuy nhiên, đến nay, CENTCOM vẫn chưa công bố thêm bất kỳ cuộc tấn công mới nào.

Iraq tăng cường phòng không sau cuộc không kích của Mỹ - Saudi Arabia

Iraq đã ra lệnh tăng cường năng lực phòng không và hoạt động tình báo sau các cuộc không kích của Mỹ và Saudi Arabia nhằm vào các lực lượng vũ trang thân Iran ở Iraq.

Người phát ngôn chính phủ Iraq - ông Sabah al-Numan cho biết Thủ tướng Ali al-Zaidi đã "ban hành chỉ thị khẩn cấp và nghiêm ngặt" yêu cầu nâng mức cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu lên mức cao nhất tại tất cả các doanh trại và căn cứ quân sự, đặc biệt là các căn cứ chính thức của quân đội Iraq và Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF).

Theo ông al-Numan, việc khôi phục và hiện đại hóa năng lực phòng không là "ưu tiên hàng đầu". Iraq sẽ đẩy nhanh kế hoạch trang bị các hệ thống radar hiện đại, cảnh báo sớm và phòng không mới.

Hôm 29/7, các cuộc không kích của Mỹ và Saudi Arabia đã nhằm vào các căn cứ của PMF khiến nhiều người thiệt mạng. PMF là liên minh các lực lượng vũ trang thân Iran, đã được sáp nhập vào quân đội Iraq.

Mỹ điều tra nghi vấn Iran đứng sau vụ tấn công mạng vào hệ thống cấp nước

CBS News đưa tin một vụ tấn công mạng đã ảnh hưởng đến hệ thống công nghệ của các đơn vị cấp nước tại ít nhất 7 bang của Mỹ trong tuần này. Giới chức liên bang và địa phương khẩn trương điều tra thủ phạm.

Theo các quan chức Mỹ và những nguồn tin am hiểu vụ việc, các nhà điều tra đang xem xét khả năng tin tặc Iran đứng sau vụ tấn công.

Tuy nhiên, các nguồn tin cũng lưu ý rằng đến nay chưa có đủ bằng chứng để quy trách nhiệm cho Iran. Giới điều tra cũng đang xem xét khả năng thủ phạm cố tình tạo dấu vết khiến vụ việc có vẻ do Iran thực hiện.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác nhận đã ghi nhận các vụ việc tại "ít nhất 7 bang", nhưng không công bố danh sách cụ thể.

Iran tuyên bố phá hủy 3 tiêm kích F-35 để trả đũa Mỹ IRGC ngày 30/7 khẳng định đã tấn công căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan, phá hủy 3 tiêm kích F-35 và làm hư hại thêm 3 chiếc sau vụ không kích đảo Qeshm.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.