Iran tuyên bố phá hủy ba tiêm kích F-35 của Mỹ, Washington bác bỏ

IRGC tuyên bố đã phá hủy hai nhà chứa UAV và một kho nhiên liệu tại căn cứ Ali Al Salem của Mỹ ở Kuwait, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục các cuộc tấn công.

Iran tuyên bố phá hủy kho UAV, kho nhiên liệu tại căn cứ Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phá hủy hai nhà chứa máy bay không người lái (UAV) cùng một kho chứa nhiên liệu phục vụ máy bay quân sự và trực thăng tại căn cứ không quân Ali Al Salem của Mỹ ở Kuwait, theo Al Jazeera.

Theo tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, IRGC khẳng định các cuộc tấn công sẽ tiếp diễn cho đến khi các lực lượng Mỹ mà Tehran gọi là “lực lượng chiếm đóng và cướp bóc” rời khỏi khu vực.

Trong thông điệp gửi người dân Kuwait, IRGC nhấn mạnh chiến dịch quân sự của Iran nhằm vào các mục tiêu Mỹ sẽ không dừng lại cho đến khi Washington chấm dứt hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Mỹ bác tuyên bố của Iran về việc phá hủy tiêm kích F-35 tại Jordan

Quân đội Mỹ bác bỏ tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan đã phá hủy ba tiêm kích F-35 của Mỹ và gây hư hại nặng cho ba chiếc khác, theo Al Jazeera.

Trước đó, IRGC ngày 30/7 tuyên bố các đơn vị không quân vũ trụ của lực lượng này đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào khu vực đường băng và nhà chứa bảo dưỡng tại căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan, nơi có các tiêm kích F-35 của Mỹ đồn trú, Press TV đưa tin. Tehran nói đây là đòn đáp trả cuộc không kích của Mỹ nhằm vào đảo Qeshm.

Theo IRGC, cuộc tấn công đã "phá hủy hoàn toàn ba tiêm kích F-35 và gây thiệt hại nặng cho ba chiếc khác".

Lực lượng này cũng tuyên bố một số sĩ quan Mỹ cùng các nhân viên kỹ thuật và bảo dưỡng đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

IRGC khẳng định các hoạt động quân sự của lực lượng này sẽ tiếp tục cho đến khi "người Mỹ cuối cùng rời khỏi các vùng đất Hồi giáo", đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp với Jordan để theo đuổi mục tiêu này.

Iran tuyên bố phá hủy 3 tiêm kích F-35 để trả đũa Mỹ IRGC ngày 30/7 khẳng định đã tấn công căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan, phá hủy 3 tiêm kích F-35 và làm hư hại thêm 3 chiếc sau vụ không kích đảo Qeshm.

Theo IRGC, cuộc tấn công đã "phá hủy hoàn toàn ba tiêm kích F-35 và gây thiệt hại nặng cho ba chiếc khác".

Lực lượng này cũng tuyên bố một số sĩ quan Mỹ cùng các nhân viên kỹ thuật và bảo dưỡng đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

IRGC khẳng định các hoạt động quân sự của lực lượng này sẽ tiếp tục cho đến khi "người Mỹ cuối cùng rời khỏi các vùng đất Hồi giáo", đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp với Jordan để theo đuổi mục tiêu này.

Song, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định không có máy bay quân sự nào của Mỹ bị phá hủy hoặc hư hại trong các cuộc tấn công gần đây của Iran.

"Tất cả tên lửa và máy bay không người lái đều đã bị đánh chặn hoặc không thể tiếp cận khu vực mục tiêu", CENTCOM cho biết.

CENTCOM cũng bác bỏ tuyên bố của Iran rằng tàu chở dầu thương mại M/T Nora đã "phá vỡ" lệnh phong tỏa mà Mỹ vừa tái áp đặt đối với các cảng của Iran.

Theo quân đội Mỹ, hơn 20 tàu chiến, hàng trăm máy bay quân sự cùng hàng nghìn binh sĩ vẫn đang duy trì hiện diện trong khu vực và tiếp tục thực thi đầy đủ lệnh phong tỏa.

IRGC tuyên bố tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait

IRGC tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công vào sáng 30/7 nhằm vào căn cứ quân sự Ali Al Salem ở Kuwait, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú.

Theo hãng thông tấn Tasnim, lực lượng này cho biết hai nhà chứa máy bay không người lái cùng một bồn chứa nhiên liệu phục vụ máy bay và trực thăng quân sự đã bốc cháy và bị phá hủy.

Ngoài ra, IRGC cũng cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái mà nước này mô tả là "thù địch" trên bầu trời thành phố cảng Bandar Imam Khomeini, thuộc tỉnh tây nam Iran, vào rạng sáng 30/7.

Theo Tasnim, đơn vị IRGC tại địa phương đã phát hiện, đánh chặn và tiêu diệt chiếc UAV ngay khi nó xâm nhập không phận thành phố.

Mảnh vỡ của máy bay sau đó rơi xuống một ngôi nhà dân nhưng không gây thương vong.

Sau khi xác định mục tiêu, lực lượng xử lý bom mìn của IRGC đã phong tỏa hiện trường, vô hiệu hóa các nguy cơ còn sót lại và thu dọn toàn bộ xác máy bay.

Đảo Qeshm rung chuyển sau đợt không kích mới của Mỹ Vụ nổ lớn làm sáng rực bầu trời đảo Qeshm sau khi Mỹ xác nhận tiến hành không kích Iran ngày 30/7. Tehran cho biết một khu dân cư trên đảo đã trúng tên lửa.

Giá dầu hạ nhiệt khi Iran và Oman thảo luận về eo biển Hormuz

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong bối cảnh Iran và Oman tiếp tục trao đổi các đề xuất liên quan đến cơ chế quản lý eo biển Hormuz, theo Reuters.

Giá dầu Brent giảm 1,42 USD , tương đương 1,56%, xuống còn 89,32 USD /thùng vào khoảng 13h30 GMT, sau khi có thời điểm chạm 93,31 USD /thùng.

Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,14 USD , tương đương 1,35%, xuống 83,32 USD /thùng, sau khi từng lên 85,94 USD /thùng.

Ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế về khí hậu và hàng hóa của Capital Economics, nhận định việc Oman đang đàm phán với Iran có thể là tín hiệu cho thấy tiến trình hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz đang đạt được những bước tiến nhất định.

Biến động giá dầu WTI. Biểu đồ: Trading Economics.

Trung Quốc bác tin cung cấp hàng trăm tên lửa phòng không cho Iran

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ thông tin do Reuters đăng tải trước đó rằng Bắc Kinh sẽ chuyển giao từ 300-400 bệ phóng tên lửa phòng không vác vai cho Iran, với tổng giá trị ước tính 60- 70 triệu USD .

Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định các thông tin trên là "hoàn toàn sai sự thật và không có cơ sở".

"Vai trò của Trung Quốc từ trước đến nay luôn là thúc đẩy hòa bình và góp phần chấm dứt xung đột", bà Mao nói.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ "rất thất vọng" nếu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quyết định cung cấp vũ khí cho Iran.

Trước đó, CNN cũng từng dẫn các nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Washington tin rằng Trung Quốc đang chuẩn bị chuyển giao các hệ thống phòng không mới cho Tehran, trong bối cảnh Iran tìm cách bổ sung kho vũ khí với sự hỗ trợ từ các đối tác chiến lược.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.