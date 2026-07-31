Tìm thấy thi thể 1 nạn nhân trong vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18

Bộ Ngoại giao cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18. Trước đó, 48 thuyền viên được đưa về đất liền an toàn.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Ngày 30/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật thông tin về công tác tìm kiếm, cứu hộ các thuyền viên Việt Nam trên tàu Khôi Nguyên 18, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: "Chiều 29/7, 48 thuyền viên Việt Nam đã trở về đất liền an toàn và đoàn tụ với gia đình. Những người này đã được lực lượng chức năng Trung Quốc và Việt Nam phối hợp cứu sau khi tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn".

Theo bà Phạm Thu Hằng, cho đến nay, lực lượng chức năng Việt Nam đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân. Hiện, lực lượng chức năng Việt Nam vẫn tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn những thuyền viên còn lại với quyết tâm cao nhất.

"Vừa qua, bên cạnh các lực lượng chức năng Trung Quốc phối hợp với lực lượng chức năng Việt Nam trên thực địa còn có lực lượng chức năng của Philippines. Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm, tích cực hỗ trợ của bạn bè quốc tế trong nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn này", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.

Tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm khi đang hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu ở Biển Đông. Khi gặp nạn, trên tàu gồm có 62 người.