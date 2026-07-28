Đưa 48 người được cứu trong vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18 về đất liền

Liên quan đến công tác tìm kiếm, cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18, theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tính đến chiều 27/7, đã có 48 người được cứu sống.
Theo Bộ Ngoại giao, lực lượng chức năng Việt Nam đã nhận bàn giao toàn bộ số người được phía Trung Quốc cứu và chăm sóc y tế. Hiện toàn bộ 48 người đang trên đường trở về đất liền.
Trong các ngày 26/7 và 27/7, lực lượng chức năng các bên đã nỗ lực triển khai hết sức khẩn trương công tác tìm kiếm, cứu nạn, chăm sóc và hỗ trợ y tế đối với người gặp nạn.
Bất chấp gió sóng to, gió lớn, biển động mạnh khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn, các lực lượng chức năng của Việt Nam hiện vẫn kiên trì triển khai các nỗ lực tìm kiếm những người còn lại với quyết tâm cao nhất.
Tàu Khôi Nguyên 18 gồm 62 người đã bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng Việt Nam đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị cứu hộ, cứu nạn của Trung Quốc, huy động tàu, trực thăng và các phương tiện hoạt động gần khu vực để triển khai tìm kiếm.
Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế
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