TT Trump tuyên bố 'hỏi trực tiếp' TT Putin về cáo buộc Nga hỗ trợ Iran

Ông Trump cho biết sẽ trực tiếp trao đổi với ông Putin về các thông tin cho rằng Moscow đang hỗ trợ Iran xác định mục tiêu để tấn công các tài sản quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra phát biểu này vào ngày 27/7 sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 25/7 rằng Moscow đã cung cấp cho Tehran ảnh vệ tinh về các căn cứ quân sự của Mỹ và các nước Vùng Vịnh trong suốt cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Theo ông Zelensky, phía Ukraine đã quan sát thấy "mối tương quan rõ ràng giữa dữ liệu ảnh vệ tinh do Liên bang Nga cung cấp về các địa điểm này và các cuộc tấn công của Iran”.

Trong cuộc trao đổi với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) ngày 27/7, khi được hỏi về các cáo buộc của ông Zelensky và phản ứng của Mỹ, Tổng thống Trump nói: "Chúng ta sẽ xem điều đó có đúng hay không. Tôi sẽ hỏi ông Putin. Chúng ta sẽ sớm biết”.

Tuy nhiên, theo báo The Kyiv Independent, ông Trump cho rằng ngay cả khi Liên bang Nga thực sự hỗ trợ Iran thì sự hỗ trợ đó hầu như không tạo ra tác động đáng kể.

Nhà lãnh đạo Mỹ viện dẫn trường hợp Venezuela, nơi các hệ thống phòng không do Liên bang Nga cung cấp đã không thể ngăn chặn chiến dịch quân sự của Mỹ.

Ông Trump nói: "Điều đó không tạo ra nhiều tác động vì chúng tôi đã giáng những đòn rất mạnh vào Iran. Hãy nhìn Venezuela. Liên bang Nga đã cung cấp cho họ rất nhiều trang bị. Venezuela sử dụng toàn bộ thiết bị của Liên bang Nga. Kết quả thế nào? Không mấy khả quan”.

Ông Trump cũng lặp lại quan điểm từng nhiều lần đưa ra trước đây khi được hỏi về khả năng Liên bang Nga hỗ trợ Iran tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ.

Ông nói: "Tôi không nghĩ họ đã làm như vậy. Chắc chắn là không ở mức độ đáng kể. Và nếu có thì cũng không tạo ra tác động đáng kể nào”.

Theo báo The Kyiv Independent, Liên bang Nga được cho là đã cung cấp thông tin tình báo và vũ khí cho Iran kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát, mặc dù Nhà Trắng nhiều lần giảm nhẹ vai trò của Moskva.

Trước đó, vào tháng 3, ông Trump từng thừa nhận Liên bang Nga "có thể đang hỗ trợ Iran một chút” còn trong phiên điều trần trước Quốc hội ngày 30/4, Đại tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, xác nhận Liên bang Nga đang hỗ trợ Iran trong cuộc xung đột hiện nay với Mỹ, nhưng từ chối công khai các chi tiết về hình thức hỗ trợ.

Cáo buộc mới nhất về việc Liên bang Nga cung cấp hỗ trợ tình báo cho Iran được Tổng thống Zelensky đưa ra đúng vào ngày lực lượng Ukraine tấn công một tàu Iran được cho là đang vận chuyển hàng hóa quân sự giữa Iran và Liên bang Nga trên Biển Caspi.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết con tàu này hoạt động vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế và được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự giữa hai nước.

Tuy nhiên, Tehran gửi công hàm phản đối mạnh mẽ về điều mà nước này cho là cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào một tàu thương mại của Iran, đồng thời cảnh báo mọi hành động tấn công công dân và tài sản của Iran sẽ không bị bỏ qua.

Ngày 25/7, Iran đã triệu Đại biện lâm thời của Ukraine tại Tehran để phản đối điều mà nước này cáo buộc là một cuộc tấn công quân sự của Ukraine nhằm vào một tàu thương mại của Iran trên Biển Caspi, khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương.

Theo Đài Truyền hình Quốc gia Iran (IRIB), Đại biện lâm thời Ukraine đã được triệu đến làm việc với ông Manouchehr Moradi, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Tổng Cục trưởng phụ trách khu vực Á-Âu, sau điều mà Tehran mô tả là một cuộc tấn công "mang tính tội phạm" do quân đội Ukraine thực hiện nhằm vào con tàu trong đêm.

Ông Moradi đã chuyển tới phía Ukraine sự phản đối mạnh mẽ của Iran đối với điều mà ông gọi là hành động thù địch và mang tính tội phạm này.

Ông Moradi cũng nhấn mạnh rằng Iran sẽ kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia và các lợi ích của mình, đồng thời cảnh báo rằng mọi hành động xâm hại đến tính mạng và tài sản của công dân Iran "sẽ không thể không bị đáp trả."