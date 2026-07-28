Điện Kremlin lên tiếng trước cáo buộc Triều Tiên tiếp tục tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không có cơ sở để bình luận về kế hoạch quân sự của Liên bang Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS/TTXVN

Phát biểu trong thông điệp video đưa ra đêm 25/7, theo báo The Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Liên bang Nga đang chuẩn bị tiếp nhận thêm khoảng 30.000 binh sĩ Triều Tiên để hỗ trợ chiến dịch quân sự tại Ukraine, trong bối cảnh hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng tiếp tục được tăng cường.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine còn cho rằng: “Triều Tiên cũng đang chuẩn bị chuyển giao thêm các bệ phóng tên lửa đạn đạo cho Nga. Đây không chỉ là mối đe dọa đối với Ukraine”.

Ông Zelensky nói: “Liên bang Nga đang giúp Triều Tiên học hỏi kinh nghiệm tác chiến, cải tiến vũ khí và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thực tế trong việc sử dụng các loại vũ khí này”.

Theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS tối 27/7, phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov được hỏi liệu Liên bang Nga có cân nhắc phương án tiếp tục huy động lực lượng quân sự Triều Tiên tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt hay không, sau khi ông Zelensky đưa ra nhận định như vậy.

Ông Peskov đáp: "Tôi cho rằng không cần thiết phải bình luận về những phát biểu như vậy. Không phải ông Zelensky là người có quyền đưa ra các tuyên bố liên quan đến kế hoạch của chúng tôi (Liên bang Nga)".

Trước đó, vào tháng 11/2025, ông Peskov từng tuyên bố Liên bang Nga sẽ luôn ghi nhớ vai trò quan trọng của lực lượng quân đội Triều Tiên trong nhiệm vụ rà phá bom mìn đầy nguy hiểm và phức tạp tại tỉnh Kursk.

Vào thời điểm đó, công tác rà phá bom mìn tại tỉnh Kursk, khu vực đã được quân đội Liên bang Nga tuyên bố giành lại từ lực lượng Ukraine, vẫn đang được triển khai. Bên cạnh các chuyên gia công binh Liên bang Nga, lực lượng công binh chiến đấu của Triều Tiên cũng tham gia nhiệm vụ xử lý bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại trong khu vực.

Theo TASS, một đơn vị công binh chiến đấu của Triều Tiên đã được thành lập và điều động tới tỉnh Kursk theo lệnh của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Quyết định này được đưa ra trên cơ sở các thỏa thuận song phương được ký kết sau khi ông Kim Jong Un và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện trong cuộc gặp tại Bình Nhưỡng vào tháng 6/2024.

Theo phía Ukraine, khoảng 12.000 binh sĩ Triều Tiên đã tham gia chiến dịch phản công của Liên bang Nga tại tỉnh Kursk trong năm 2024, nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi khu vực này.