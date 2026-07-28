Trùm lừa đảo Trần Chí đối mặt án tử hình

Cơ quan công tố Trung Quốc bổ sung hai tội danh mới đối với Trần Chí, trong đó có cố ý gây thương tích - cáo buộc có thể khiến trùm lừa đảo đối mặt án tử hình.

Theo thông tin tạp chí kinh doanh Caixin công bố ngày 27/7, cơ quan công tố đã hủy bỏ cáo buộc trước đây về hành vi che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội của Trần Chí, đồng thời bổ sung hai tội danh mới là xâm phạm bản quyền và cố ý gây thương tích.

Theo Bộ luật Hình sự Trung Quốc, hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người hoặc gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng bằng phương thức tàn ác có thể bị phạt tù từ 10 năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình.

Trần Chí, 38 tuổi, bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc cách đây khoảng 6 tháng và chính thức bị bắt giữ hôm 6/7. Người này là nhà sáng lập Prince Group, tập đoàn có trụ sở tại Campuchia mà giới chức Trung Quốc cho rằng có liên quan đến một mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn hoạt động xuyên biên giới.

Lực lượng an ninh Trung Quốc áp giải ông trùm Trần Chí Video CCTV công bố cho thấy trùm Trần Chí ngày 7/1 được dẫn độ về Trung Quốc trên chuyến bay China Southern. Trên máy bay, ông bị xích tay chân, đội mũ đen, sau đó được áp giải xuống ôtô rời sân bay.

Ngoài các cáo buộc tại Trung Quốc, Trần Chí cũng đang bị các công tố viên Mỹ truy nã vì bị nghi điều hành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.

Hai trợ thủ thân cận của Trần Chí cũng đã bị dẫn độ về Trung Quốc và bị truy tố với nhiều tội danh, từ giam giữ trái phép đến cố ý gây thương tích.

Trong đó, Liu Ren, nhà sáng lập Jinbei Group, bị Campuchia dẫn độ về Trung Quốc hồi tháng 6. Người này bị cáo buộc vận hành nhiều nền tảng cờ bạc trực tuyến dưới thương hiệu Jinbei và dụ dỗ công dân Trung Quốc tham gia đánh bạc.

Trước đó, Li Xiong, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Huione Group - công ty con của Prince Group - cũng bị dẫn độ về Trung Quốc vào tháng 4.

Một nhân vật khác được cho là giữ vai trò số hai tại Prince Group là Hu Shi đã bị bắt tại Nhật Bản vào tháng trước với cáo buộc làm giả giấy tờ, theo hãng tin Kyodo.

Hu bị nghi sử dụng nhiều danh tính khác nhau, trong đó có Chen Xiaoer và Hu Xiaowei. Nhà chức trách xác định người này là công dân Cyprus gốc Trung Quốc, 44 tuổi.

Tháng 6, Bộ Tài chính Mỹ đưa Hu vào danh sách trừng phạt, cho biết người này được xem là "đại ca" của Trần Chí và hiện vẫn đang ở Nhật Bản. Theo Bộ Tài chính Mỹ, Hu đã thành lập nhiều công ty con của Prince Group bên ngoài Campuchia, đồng thời tham gia điều hành các hoạt động đầu tư bất động sản xuyên quốc gia của tập đoàn, Reuters cho biết.

Hu Shi - người được xem là nhân vật số hai của Tập đoàn Prince Group. Ảnh: Bộ Tài chính Mỹ.

Tháng 10 năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ chính thức xếp mạng lưới Prince Group vào diện tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Prince Group hiện hoạt động tại hơn 30 quốc gia, với lĩnh vực kinh doanh trải rộng từ bất động sản đến dịch vụ tài chính.

Đến tháng 5 năm nay, tòa án tại Hong Kong (Trung Quốc) đã ra lệnh phong tỏa khối tài sản và bất động sản trị giá hơn khoảng 1,15 tỷ USD thuộc sở hữu của Trần Chí, các công ty do người này kiểm soát cùng những cá nhân có liên quan.

Một tuần sau, lực lượng chức năng Campuchia đã khám xét hai tòa nhà tại khu phức hợp Prince Central Plaza ở thủ đô Phnom Penh có liên hệ với Trần Chí, đồng thời bắt giữ 104 người, trong đó có 82 công dân Trung Quốc.