Xóa sổ 'vòi bạch tuộc' của Trần Chí

104 người đã bị bắt tại Phnom Penh, gồm 82 công dân Trung Quốc, trong chiến dịch siết chặt mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia liên quan trùm lừa đảo Trần Chí.

Theo truyền thông Campuchia, những người bị bắt giữ thuộc 6 quốc tịch khác nhau. Họ bị cáo buộc điều hành hoạt động lừa đảo trực tuyến hoặc cư trú bất hợp pháp tại Campuchia. Ảnh: Sohu.

Giới chức Campuchia đã đột kích 2 tòa nhà tại khu phức hợp Prince Plaza Centre ở Phnom Penh bị cho là có liên quan tới tỷ phú Trần Chí, sau đó bắt giữ 104 người, trong đó có 82 công dân Trung Quốc.

Theo SCMP, đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng truy quét nhằm vào đế chế lừa đảo trực tuyến trị giá nhiều tỷ USD nghi do Trần Chí điều hành. Sau khi Trần Chí bị bắt hồi đầu năm nay, chính quyền nhiều nước trên thế giới đã tăng cường phối hợp để xử lý các hoạt động bị cho là liên quan mạng lưới này.

Chiến dịch tại Campuchia được thực hiện bởi cảnh sát Phnom Penh, Ủy ban chống lừa đảo công nghệ của Campuchia, chính quyền địa phương và đại diện văn phòng công tố, theo Phnom Penh Post.

Nhóm người bị bắt mang 6 quốc tịch khác nhau và bị cáo buộc vận hành các đường dây lừa đảo trực tuyến hoặc cư trú trái phép tại Campuchia. Cảnh sát cũng thu giữ 800 điện thoại di động, hơn 100 máy tính cùng nhiều thiết bị khác.

“Dựa trên kết quả điều tra ban đầu, các nghi phạm đã sử dụng những địa điểm này để thực hiện hành vi gian lận công nghệ, dụ dỗ người dân trong và ngoài nước tham gia các chương trình đầu tư giả mạo”, Ủy ban chống lừa đảo công nghệ của Campuchia cho biết.

Mạng lưới bị siết chặt

Hãng luật Mỹ Boies Schiller Flexner LLP, đơn vị từng được liệt kê là đại diện pháp lý trên website của Prince Group do Chen đứng đầu, hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Trần Chí, nhà sáng lập Prince Holding Group, bị giới chức Campuchia bắt giữ cùng 2 cộng sự người Trung Quốc vào tháng 1, sau nhiều tháng phối hợp thực thi pháp luật song phương. Cả 3 sau đó nhanh chóng bị dẫn độ về Trung Quốc theo yêu cầu của Bắc Kinh.

Giới chức Campuchia đã đột kích hai tòa nhà tại Trung tâm Prince Plaza ở Phnom Penh, thu giữ máy tính xách tay, điện thoại di động và các thiết bị khác. Ảnh: Sohu.

Bộ Công an Trung Quốc khi đó cho biết Trần Chí bị cáo buộc nhiều tội danh, gồm mở sòng bạc, lừa đảo, kinh doanh trái phép và che giấu nguồn tiền phạm pháp. Vụ án vẫn đang được xử lý, song giới chức Trung Quốc chưa công bố thêm thông tin về tiến độ điều tra.

Tháng trước, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin Li Xiong, thành viên cốt cán trong tổ chức tội phạm của Trần Chí, cũng đã bị dẫn độ về Trung Quốc. Người này từng giữ chức chủ tịch Huione Group tại Campuchia, công ty con thuộc Prince Group.

Li bị nghi liên quan nhiều hành vi phạm tội như điều hành casino, lừa đảo, kinh doanh trái phép và che giấu tài sản phạm pháp. Theo Xinhua, Li đã bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Tài sản toàn cầu bị phong tỏa

Tập đoàn của Chen hoạt động tại hơn 30 quốc gia, với lĩnh vực trải dài từ bất động sản tới dịch vụ tài chính. Trong những tháng gần đây, nhiều chính phủ đã phong tỏa hoặc tịch thu tài sản liên quan doanh nhân này.

Mới nhất, tòa án tại Hong Kong tuần trước đã ra lệnh phong tỏa khối tài sản trị giá hơn 9 tỷ HKD, tương đương 1,15 tỷ USD , thuộc sở hữu của Trần Chí cùng các công ty và cá nhân liên quan.

Khối tài sản này bao gồm tòa nhà thương mại tại khu vực Tsim Sha Tsui trị giá khoảng 3 tỷ HKD và biệt thự hạng sang trị giá 1 tỷ HKD tại The Peak, khu dân cư được xem là đắt đỏ và độc quyền bậc nhất thế giới.

Trần Chí cũng đã bị Anh và Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt. Tháng 10/2025, Bộ Tài chính Mỹ xác định mạng lưới Prince Group là “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”.

Theo SCMP, Trung Quốc đang thúc đẩy hợp tác sâu hơn với các quốc gia Đông Nam Á nhằm trấn áp các đường dây lừa đảo viễn thông xuyên biên giới.

Năm ngoái, cảnh sát Trung Quốc cho biết hơn 5.500 nghi phạm đã được đưa về nước sau chiến dịch truy quét phối hợp tại khu vực Myawaddy của Myanmar, dưới cơ chế hợp tác ba bên giữa Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan.