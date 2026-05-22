Ông Trump có thể lỡ đám cưới con trai vì Iran

Ông Trump cho biết ông có thể không tham dự lễ cưới của con trai cả Donald Trump Jr. do đang tập trung xử lý căng thẳng liên quan Iran và các vấn đề đối ngoại cấp bách khác.

Donald Trump Jr. và vị hôn thê Bettina Anderson tại Vườn Hồng của Nhà Trắng ở Washington, DC (Mỹ) ngày 14/10. Ảnh: Reuters.

Donald Trump Jr., 48 tuổi, dự kiến tổ chức hôn lễ với vị hôn thê Bettina Anderson tại Bahamas vào cuối tuần này. Đây sẽ là cuộc hôn nhân thứ hai của con trai cả nhà Trump, sau cuộc ly hôn với Vanessa Trump vào năm 2018, theo CNN.

Đám cưới diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dồn sức thúc đẩy một thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột bùng phát từ cuối tháng 2. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đang đối mặt áp lực chính trị trong nước khi tỷ lệ tín nhiệm suy giảm, còn người dân chịu tác động từ giá xăng và chi phí sinh hoạt leo thang.

“Con trai tôi muốn tôi có mặt. Đây là một lễ cưới nhỏ, mang tính riêng tư và tôi sẽ cố gắng thu xếp để tham dự. Nhưng phải nói rằng thời điểm này thực sự không thuận lợi. Tôi còn phải xử lý Iran và rất nhiều vấn đề khác”, ông Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 21/5 khi được hỏi về kế hoạch dự đám cưới của con trai.

Tổng thống Mỹ cho biết ông cũng nhận thức rõ phản ứng từ truyền thông nếu xuất hiện tại lễ cưới trong lúc tình hình Trung Đông vẫn chưa có lối ra.

“Dù tôi có đến hay không, truyền thông tin giả vẫn sẽ chỉ trích. Đây là kiểu tình huống làm cách nào cũng bị công kích. Con trai tôi cưới một người mà tôi đã quen biết từ lâu. Tôi chỉ hy vọng các con sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc”, ông nói.

Donald Trump Jr. hiện giữ chức phó chủ tịch điều hành tập đoàn Trump Organization và là một trong những gương mặt ủng hộ mạnh mẽ chương trình nghị sự MAGA của cha mình. Ông thường xuyên xuất hiện cùng ông Trump trong các hoạt động chính trị, gần nhất là chuyến trở về Nhà Trắng từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hồi đầu tháng này.

Năm ngoái, Donald Jr. từng để ngỏ khả năng tranh cử tổng thống “vào một thời điểm nào đó”. Trong khi đó, nhiệm kỳ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối của Donald Trump sẽ kết thúc vào tháng 1-2029 và ông hiện chưa công khai người kế nhiệm chính trị.

Donald Jr. kết hôn với Vanessa Trump vào năm 2005 và có 5 người con trước khi ly hôn. Sau đó, ông từng đính hôn với Kimberly Guilfoyle, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Hy Lạp năm 2025 sau khi hai người chia tay.

Con trai cả của Tổng thống Mỹ sau đó bắt đầu mối quan hệ với Bettina Anderson, 39 tuổi. Cặp đôi thông báo đính hôn trong tiệc Giáng sinh tại Nhà Trắng vào tháng 12/2025.