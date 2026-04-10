Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Con trai ông Biden thách đấu con trai ông Trump

  • Thứ sáu, 10/4/2026 17:12 (GMT+7)
Hunter Biden - con trai cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden - vừa gây chú ý khi công khai thách hai con trai của ông Trump tham gia một trận đấu võ trong lồng sắt.

Hunter Biden (trái), Donald Trump Jr. (giữa) và Eric Trump. Ảnh: New York Daily News.

Ngày 9/4, ông Hunter cho biết nhà báo theo khuynh hướng thiên tả Andrew Callaghan đã liên hệ, đề xuất ý tưởng dàn xếp một màn so tài giữa ông và hai con trai ông Trump là Donald Trump Jr. và Eric Trump trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, theo Reuters.

“Tôi nói với Callaghan rằng tôi sẵn sàng bước lên sàn đấu. Nếu anh ấy tổ chức được, tôi chắc chắn tham gia. Còn nếu không, tôi vẫn sẵn sàng nhận kèo”, Hunter Biden khẳng định.

Hiện Donald Trump Jr. (48 tuổi) và Eric Trump (42 tuổi) chưa đưa ra phản hồi trước lời thách đấu. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là cuộc đối đầu chưa từng có tiền lệ giữa các thành viên gia đình hai chính trị gia hàng đầu nước Mỹ.

Đáng chú ý, Nhà Trắng đang lên kế hoạch tổ chức một sự kiện võ thuật với sự tham gia của các võ sĩ UFC chuyên nghiệp vào ngày 14/6, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ.

Hunter Biden (56 tuổi) là người con trai còn lại của ông Joe Biden sau khi anh trai Beau Biden qua đời năm 2015 vì ung thư não. Ông từng vướng vào các rắc rối pháp lý nghiêm trọng, bao gồm tàng trữ súng khi sử dụng ma túy và trốn thuế, song đã được ân xá vào cuối nhiệm kỳ của cha mình.

Andrew Callaghan - người đưa ra đề xuất trận đấu - là nhà báo độc lập kiêm nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng với kênh “Channel 5”. Bên cạnh YouTube, ông cũng tham gia sản xuất phim tài liệu, trong đó có các dự án hợp tác với HBO.

Lời thách đấu của Hunter Biden khiến dư luận liên tưởng đến màn “kèo đấu lồng sắt” từng gây xôn xao năm 2023 giữa hai tỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg và Elon Musk. Tuy nhiên, cuộc so găng rốt cuộc đã không diễn ra.

Điều tra lệnh ân xá cuối nhiệm kỳ của ông Biden cho con trai

Ed Martin, quan chức cấp cao Bộ Tư pháp, xác nhận đã nhận chỉ đạo điều tra tính hợp pháp và minh bạch của các lệnh ân xá trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden.

08:34 3/6/2025

Đằng sau chuyến nghỉ dưỡng với 18 mật vụ của con trai ông Biden

Hunter Biden đến Nam Phi vào tuần trước để tận hưởng kỳ nghỉ với sự bảo vệ 24/7 của mật vụ Mỹ, trong khi lẩn tránh một phiên điều trần căng thẳng theo lịch trình tại California.

18:47 18/3/2025

Phương Linh

con trai ông Biden Donald Trump Mỹ Mark Zuckerberg Hunter Biden Joe Biden ông Trump Donald Trump Jr. Eric Trump đấu võ Quốc khánh Mỹ

  • Mark Zuckerberg

    Mark Zuckerberg

    Mark Elliot Zuckerberg là nhà đồng sáng lập Facebook, và hiện đang điều hành công ty này với chức danh chủ tịch kiêm giám đốc điều hành. Vào tháng 12/2016, Zuckerberg đứng thứ 10 trong danh sách những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 14/5/1984
    • Nơi sinh: White Plains, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,8 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Priscilla Chan (2012)
    • Con: 2

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý