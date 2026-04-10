Con trai ông Biden thách đấu con trai ông Trump

Hunter Biden - con trai cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden - vừa gây chú ý khi công khai thách hai con trai của ông Trump tham gia một trận đấu võ trong lồng sắt.

Hunter Biden (trái), Donald Trump Jr. (giữa) và Eric Trump. Ảnh: New York Daily News.

Ngày 9/4, ông Hunter cho biết nhà báo theo khuynh hướng thiên tả Andrew Callaghan đã liên hệ, đề xuất ý tưởng dàn xếp một màn so tài giữa ông và hai con trai ông Trump là Donald Trump Jr. và Eric Trump trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, theo Reuters.

“Tôi nói với Callaghan rằng tôi sẵn sàng bước lên sàn đấu. Nếu anh ấy tổ chức được, tôi chắc chắn tham gia. Còn nếu không, tôi vẫn sẵn sàng nhận kèo”, Hunter Biden khẳng định.

Hiện Donald Trump Jr. (48 tuổi) và Eric Trump (42 tuổi) chưa đưa ra phản hồi trước lời thách đấu. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là cuộc đối đầu chưa từng có tiền lệ giữa các thành viên gia đình hai chính trị gia hàng đầu nước Mỹ.

Đáng chú ý, Nhà Trắng đang lên kế hoạch tổ chức một sự kiện võ thuật với sự tham gia của các võ sĩ UFC chuyên nghiệp vào ngày 14/6, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ.

Hunter Biden (56 tuổi) là người con trai còn lại của ông Joe Biden sau khi anh trai Beau Biden qua đời năm 2015 vì ung thư não. Ông từng vướng vào các rắc rối pháp lý nghiêm trọng, bao gồm tàng trữ súng khi sử dụng ma túy và trốn thuế, song đã được ân xá vào cuối nhiệm kỳ của cha mình.

Andrew Callaghan - người đưa ra đề xuất trận đấu - là nhà báo độc lập kiêm nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng với kênh “Channel 5”. Bên cạnh YouTube, ông cũng tham gia sản xuất phim tài liệu, trong đó có các dự án hợp tác với HBO.

Lời thách đấu của Hunter Biden khiến dư luận liên tưởng đến màn “kèo đấu lồng sắt” từng gây xôn xao năm 2023 giữa hai tỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg và Elon Musk. Tuy nhiên, cuộc so găng rốt cuộc đã không diễn ra.