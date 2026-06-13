Tài sản vượt 1.100 tỷ USD khi IPO, Elon Musk có thể mua gì?

Khối tài sản của Elon Musk vừa vượt mốc 1.100 tỷ USD sau ngày IPO, bỏ xa các tỷ phú khác và lớn hơn GDP của hàng trăm quốc gia, xác lập một định nghĩa mới về sự giàu có.

Đợt IPO lịch sử của SpaceX không chỉ tạo nên cơn địa chấn trên Phố Wall mà còn đưa Elon Musk bước vào lãnh địa chưa từng có trong lịch sử tài chính thế giới. Với khối tài sản vượt mốc 1.100 tỷ USD sau khi công ty vũ trụ được định giá khoảng 2.000 tỷ USD , tỷ phú Mỹ trở thành người đầu tiên chạm tới cột mốc mà trước đây chỉ tồn tại trong các phép tính giả định.

Trước khi công ty hàng không vũ trụ này lên sàn, ông đã sở hữu khoảng 279 tỷ USD nhờ cổ phần và quyền chọn tại Tesla.

Khi SpaceX được định giá khoảng 2.000 tỷ USD sau IPO, gần một nửa số cổ phần mà Musk nắm giữ lập tức mang về cho ông thêm khoảng 982 tỷ USD . Tổng cộng, giá trị tài sản của nhà sáng lập Tesla và SpaceX đạt khoảng 1.260 tỷ USD .

Tuy nhiên, đây phần lớn là tài sản trên giấy tờ dưới dạng cổ phiếu. Giá trị thực tế của khối tài sản này vẫn phụ thuộc vào niềm tin của thị trường đối với Tesla và SpaceX trong tương lai.

Chỉ trong một ngày, Elon Musk từ người giàu nhất hành tinh trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên, sở hữu khối tài sản vượt xa quy mô của nhiều nền kinh tế và các tập đoàn hàng đầu thế giới.

1.100 USD lớn đến mức nào?

Một tỷ USD vốn đã là con số khó hình dung. Nếu chi tiêu 27.000 USD mỗi ngày, một người phải mất 100 năm mới tiêu hết 1 tỷ USD .

Với 1.100 tỷ USD , phép tính đó trở nên gần như vô nghĩa. Để tiêu hết số tiền này trong vòng một thế kỷ, mỗi ngày phải chi khoảng 27 triệu USD .

Nếu dùng những tờ tiền mệnh giá 1 USD để biểu diễn toàn bộ khối tài sản đó, tổng trọng lượng sẽ lên tới khoảng một triệu tấn. Ngay cả Starship - siêu tên lửa lớn nhất từng được SpaceX phát triển - cũng phải thực hiện khoảng 10.000 chuyến bay mới có thể đưa toàn bộ số tiền đó lên quỹ đạo.

Giàu hơn phần lớn các quốc gia và trung tâm kinh tế

Theo các số liệu kinh tế toàn cầu, chỉ khoảng 20 quốc gia có GDP vượt mốc 1.100 tỷ USD .

Điều đó đồng nghĩa phần lớn các nền kinh tế trên thế giới hiện có quy mô nhỏ hơn tài sản của Musk.

Những quốc gia phát triển như Đài Loan, Ireland, Thụy Điển hay Singapore đều có GDP thấp hơn giá trị tài sản của người giàu nhất thế giới. Ngay cả Nam Phi - quê hương của Musk - cũng chỉ sở hữu nền kinh tế trị giá chưa bằng một nửa khối tài sản của ông.

Nếu Musk được xem như một quốc gia độc lập, "đế chế kinh tế" của ông sẽ giàu hơn hơn 150 quốc gia khác trên thế giới.

Giá trị tài sản ròng của Musk có lẽ còn lớn hơn giá trị nền kinh tế Đài Loan. Ảnh: Reuters.

Quy mô tài sản của Musk cũng vượt qua nhiều trung tâm kinh tế nổi tiếng.

Manhattan - trái tim tài chính của nước Mỹ, nơi đặt trụ sở của Phố Wall và hàng loạt tập đoàn lớn - tạo ra GDP chỉ nhỉnh hơn 1.100 tỷ USD mỗi năm.

Trong khi đó, toàn bộ giá trị bất động sản nhà ở và thương mại tại Houston, thành phố lớn thứ tư nước Mỹ và là trung tâm của ngành dầu khí, được ước tính khoảng 879 tỷ USD .

Nói cách khác, Musk hiện sở hữu lượng tài sản lớn hơn toàn bộ bất động sản của một trong những đô thị quan trọng nhất nước Mỹ.

Mua cả ngành công nghiệp ôtô vẫn còn dư tiền

Khối tài sản của Musk hiện cũng vượt xa giá trị cộng gộp của nhiều ngành công nghiệp lớn.

Tổng vốn hóa của tất cả các hãng xe tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản - bao gồm những tên tuổi như General Motors, BMW hay Toyota - chỉ vào khoảng 900 tỷ USD .

Điều đó đồng nghĩa người đứng đầu Tesla về lý thuyết có thể thâu tóm toàn bộ các đối thủ lớn nhất của mình mà vẫn còn dư tài sản.

Thậm chí, công ty từng làm nên tên tuổi của Musk là PayPal hiện có giá trị thị trường dưới 40 tỷ USD , tương đương chưa đến 4% khối tài sản của ông. Với số tiền hiện có, Musk có thể mua lại PayPal hơn 25 lần.

Tài trợ 68 kỳ bầu cử tổng thống Mỹ, tài trợ ngân sách NASA hơn 40 lần

Năm 2024, Musk chi khoảng 291 triệu USD để hỗ trợ chiến dịch tranh cử của Donald Trump và các ứng viên Cộng hòa khác.

Theo ước tính, tổng chi phí cho chu kỳ bầu cử Mỹ năm đó gần 15 tỷ USD . Với 1.100 tỷ USD , Musk có thể tài trợ gần 68 chu kỳ bầu cử tương tự.

Khối tài sản này còn lớn hơn toàn bộ số tiền mà NASA đã chi tiêu kể từ khi thành lập năm 1958.

Ngân sách của NASA trong năm 2025 là 24,6 tỷ USD . Musk chỉ cần chưa tới 3% tài sản để chi trả toàn bộ hoạt động của cơ quan này trong một năm.

Bỏ xa cả những tỷ phú công nghệ hàng đầu

Chỉ cách đây hai năm, Elon Musk, Jeff Bezos và Bernard Arnault vẫn liên tục thay nhau giữ vị trí người giàu nhất thế giới với tài sản dao động quanh mốc 200 tỷ USD .

Giờ đây, khoảng cách giữa Musk và phần còn lại của giới siêu giàu đã được nới rộng đến mức chưa từng thấy.

Tổng tài sản của bốn tỷ phú công nghệ hàng đầu phía sau gồm Larry Page, Sergey Brin, Larry Ellison và Jeff Bezos cộng lại vẫn thấp hơn khối tài sản hiện tại của Musk.

Ông cũng sở hữu số tài sản tương đương khoảng 7 lần tỷ phú đầu tư huyền thoại Warren Buffett.

Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, nhà sáng lập Oracle Larry Ellison, các nhà sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin. Mặc dù mỗi người đều sở hữu khối tài sản hơn 250 tỷ USD , nhưng tổng tài sản của họ cộng lại vẫn không thể vượt qua Elon Musk. Ảnh: CNN.

Quyền lực vượt xa những con số

Sự xuất hiện của tỷ phú nghìn tỷ USD không đơn thuần là câu chuyện về tiền bạc.

Trong lịch sử hiện đại, nhân vật gần nhất có thể được đem ra so sánh với Musk là John D. Rockefeller - người đầu tiên trở thành tỷ phú của nước Mỹ và sau đó sử dụng khối tài sản khổng lồ để định hình giáo dục, khoa học, y tế và nhiều lĩnh vực khác.

Tương tự, quy mô tài sản hiện nay mang lại cho Musk khả năng tác động đến kinh tế, công nghệ và thậm chí cả chính trị ở mức độ mà rất ít cá nhân trong lịch sử từng đạt được.

Chỉ riêng số tiền ông đã chi cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 cũng lên tới hàng trăm triệu USD. Nếu muốn, về mặt lý thuyết, khối tài sản hiện tại của Musk đủ để tài trợ gần 70 chu kỳ bầu cử tương tự.

Elon Musk khởi động đợt IPO của SpaceX trên sàn Nasdaq Màn chào sàn Nasdaq trị giá 75 tỷ USD của SpaceX lập kỷ lục IPO lớn nhất lịch sử, đưa Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD .

Tham vọng chưa dừng ở Trái Đất

Điều đáng chú ý là Musk dường như không xem cột mốc nghìn tỷ USD là đích đến cuối cùng.

Theo hồ sơ IPO của SpaceX, ông vẫn có thể nhận thêm các gói thưởng cổ phần trị giá hàng trăm tỷ USD nếu công ty hoàn thành những mục tiêu đầy tham vọng trong tương lai.

Một trong những điều kiện quan trọng nhất là xây dựng thành công một thuộc địa thường trực trên sao Hỏa với ít nhất một triệu cư dân.

Nếu các mục tiêu đó trở thành hiện thực, người đầu tiên bước vào kỷ nguyên tài sản nghìn tỷ USD có thể tiếp tục mở rộng khoảng cách với phần còn lại của thế giới, không chỉ về sự giàu có mà còn về tầm ảnh hưởng đối với tương lai của nhân loại.