Ông Trump tuyên bố Mỹ tiêu diệt trùm băng đảng khét tiếng Venezuela

Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc không kích phối hợp với Venezuela, tiêu diệt thủ lĩnh băng đảng Tren de Aragua khét tiếng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/6 tuyên bố quân đội Mỹ đã tiêu diệt Héctor Rusthenford Guerrero Flores, còn được biết đến với biệt danh “Niño Guerrero”, thủ lĩnh bị cáo buộc của băng đảng Tren de Aragua có nguồn gốc từ Venezuela, CBS News cho biết.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) đã tiến hành một cuộc tấn công quân sự mà ông mô tả là “nhanh chóng và mang tính hủy diệt cao”, qua đó loại bỏ thành công mục tiêu. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, chiến dịch được phối hợp chặt chẽ với chính phủ Venezuela.

Cận cảnh đòn đánh ‘nhanh và chí mạng’ của Mỹ vào băng đảng tội phạm Venezuela Tổng thống Mỹ Donald Trump của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) công bố video cuộc tấn công nhằm vào thủ lĩnh Tren de Aragua, khẳng định băng đảng tội phạm xuyên quốc gia này không còn nơi trú ẩn an toàn.

Bài đăng của ông Trump kèm theo đoạn video ghi lại cảnh một vật thể được cho là đạn tấn công lao trúng một tòa nhà, gây ra vụ nổ lớn và ngọn lửa bùng phát dữ dội.

“Các phần tử khủng bố Tren de Aragua không còn nơi trú ẩn an toàn ở Venezuela hay bất kỳ nơi nào khác. Dưới sự lãnh đạo của tôi, chúng tôi sẽ truy tìm những kẻ giết người và trùm ma túy tàn bạo này ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào và đẩy chúng xuống địa ngục, nơi chúng thuộc về”, ông Trump viết.

Tren de Aragua là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia xuất phát từ Venezuela và đã bị chính quyền Mỹ đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài. Guerrero từ lâu được xem là thủ lĩnh quyền lực nhất của băng nhóm này và từng bị Mỹ truy nã với nhiều cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức, buôn người và ma túy.

Hiện Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ chưa công bố thêm chi tiết về chiến dịch cũng như chưa đưa ra bằng chứng độc lập xác nhận cái chết của Guerrero.