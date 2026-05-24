Quân đội Mỹ tập trận trên bầu trời thủ đô Venezuela

Quân đội Mỹ vừa tiến hành diễn tập trên không tại thủ đô Caracas của Venezuela. Đây là cuộc tập trận quân sự đầu tiên của quân đội Mỹ ở Venezuela kể từ ngày 3/1.

Máy bay Mỹ diễn tập trên bầu trời Caracas ngày 23/5. Ảnh: Reuters

Chính phủ Venezuela chấp thuận cuộc diễn tập ngày 23/5, với danh nghĩa diễn tập sơ tán trong trường hợp khẩn cấp y tế hoặc thảm họa, có sự tham gia của hai máy bay MV-22B Osprey hạ cánh gần Đại sứ quán Mỹ, cùng các tàu quân sự tiến vào vùng biển Venezuela ở Caribe.



Bộ Thông tin Venezuela chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Trong thông cáo, Đại sứ quán Mỹ "cam kết bảo đảm triển khai” kế hoạch ba giai đoạn của Tổng thống Donald Trump, “đặc biệt là việc ổn định Venezuela”.

Tướng Francis Donovan - Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Nam của Mỹ - cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Washington tại châu Mỹ - đã bay trên chiếc Osprey tới Caracas, nơi ông gặp gỡ các quan chức của chính phủ lâm thời.

“Điều này khiến chúng tôi luôn trong trạng thái cảnh giác”, bà Evelyn Rebolledo, 57 tuổi, một quản lý sống tại thủ đô, nói.

“Một quốc gia nước ngoài cho máy bay bay ngay trên thành phố như thế này là điều rất mới với chúng tôi, nhất là khi đó lại là Mỹ, trong bối cảnh tình hình hiện nay và tất cả những biến động trong đất nước. Nó khiến chúng tôi cảm thấy bất an”, bà Rebolledo cho biết.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện ủng hộ chính phủ của bà Delcy Rodriguez - cựu phó tổng thống dưới thời ông Maduro. Chính phủ lâm thời đã thông qua luật mở cửa các mỏ dầu khổng lồ và tài nguyên khai khoáng của Venezuela cho Mỹ.

Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Mach phát biểu trước hàng trăm người Venezuela di cư tại cuộc mít-tinh ở Panama City trong ngày 23/5, cam kết tiếp tục tổ chức phong trào đối lập.

“Khoảnh khắc tôi trở về đất nước đang đến gần hơn. Điều sắp tới sẽ rất lớn, sẽ là một làn sóng khổng lồ”, bà Maria Corina Mach nói.

Nhà hoạt động từng đoạt giải Nobel này đã tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của ông Trump, liên tục gặp gỡ người ủng hộ và các lãnh đạo trên thế giới kể từ khi rời Venezuela vào tháng 12 năm ngoái, sau nhiều tháng phải sống lẩn trốn.