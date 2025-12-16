Con trai ông Trump đính hôn lần thứ ba

Tổng thống Donald Trump thông báo Donald Trump Jr đã đính hôn với Bettina Anderson tại tiệc Nhà Trắng, chính thức khép lại những đồn đoán kéo dài quanh mối quan hệ này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 15/12 (giờ địa phương) đã thông báo với các khách mời tại tiệc lễ hội ở Nhà Trắng rằng con trai cả của ông, Donald Trump Jr, đã đính hôn với Bettina Anderson, một gương mặt quen thuộc trong giới thượng lưu tại Palm Beach (Mỹ), New York Times cho biết.

Ông Andrew Surabian, người phát ngôn của Donald Trump Jr, sau đó xác nhận thông tin đính hôn. Thông báo của Tổng thống lập tức đưa mối quan hệ vốn lâu nay chỉ xuất hiện trong các tin đồn lá cải ra ánh sáng.

Ông Donald Trump Jr (bên phải) thường xuyên xuất hiện trước công chúng cùng Bettina Anderson kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền. Ảnh: Reuters.

Tháng 12/2024, tờ Daily Mail của Anh đăng tải loạt ảnh Donald Trump Jr (47 tuổi) và bà Anderson nắm tay nhau tại Palm Beach. Chỉ vài giờ sau đó, bà Kimberly Guilfoyle - khi ấy là hôn thê của ông Trump Jr - được Tổng thống Trump lựa chọn làm đại sứ Mỹ tại Hy Lạp.

Bà Guilfoyle chính thức tuyên thệ nhậm chức đại sứ Hy Lạp vào tháng 9 và lên đường nhận nhiệm vụ tại Athens vào tháng 11. Trong khi đó, Donald Trump Jr, người điều hành Tập đoàn Trump cùng em trai Eric, tiếp tục mở rộng hàng loạt dự án kinh doanh dựa trên thương hiệu gia đình và mối liên hệ gần gũi với Tổng thống.

Kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Donald Trump Jr thường xuyên xuất hiện trước công chúng cùng Bettina Anderson.

Đây là lần thứ ba Donald Trump Jr đính hôn. Ông cầu hôn người vợ đầu tiên, bà Vanessa, vào năm 2004 và tổ chức hôn lễ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago năm 2005.

Thời điểm đó, ông từng gây chú ý khi nhận một chiếc nhẫn từ hãng trang sức Bailey Banks & Biddle (New Jersey) để đổi lấy việc tái hiện màn cầu hôn tại một trung tâm thương mại. Hai người ly hôn vào năm 2018.

Bà Kimberly Guilfoyle, hôn thê thứ hai của ông Trump Jr, là gương mặt nổi bật của Đảng Cộng hòa trong thời gian hai người bên nhau, từng phát biểu tại các đại hội toàn quốc của đảng này vào năm 2020 và 2024.

Đến năm 2024, những đồn đoán về mối quan hệ gần gũi giữa bà Anderson và Donald Trump Jr đã rộ lên, khi nữ xã hội thượng lưu này được trông thấy ngồi ngay phía sau cặp đôi đang đính hôn tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa diễn ra vào tháng 7.