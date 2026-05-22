Đài phát thanh Anh phát nhầm tin Vua Charles III qua đời

Một đài phát thanh tại Anh vừa phải công khai xin lỗi sau khi phát sóng nhầm thông tin “Vua Charles III băng hà” do trục trặc kỹ thuật tại phòng thu chính.

Vua Charles III rời đi sau chuyến thăm The Warehouse, tại Newtownards, Bắc Ireland vào ngày 21/5. Ảnh: Reuters.

Theo Guardian, sự cố xảy ra vào chiều 19/5 (giờ địa phương) tại Đài Radio Caroline, có trụ sở ở hạt Essex.

Đại diện đài, ông Peter Moore, cho biết lỗi hệ thống máy tính đã vô tình kích hoạt “quy trình thông báo Nhà vua qua đời” - kịch bản được chuẩn bị sẵn cho những tình huống đặc biệt.

“Do sự cố kỹ thuật tại phòng thu chính, hệ thống đã kích hoạt nhầm quy trình thông báo Nhà vua băng hà trong chiều 19/5, dẫn tới việc phát đi thông tin sai sự thật rằng Nhà vua đã qua đời”, ông Moore viết trên Facebook.

Ngay sau đó, đội ngũ kỹ thuật đã phát hiện sai sót, nhanh chóng khôi phục chương trình phát sóng và phát lời xin lỗi trực tiếp tới thính giả.

Ông Moore cũng thay mặt đài gửi lời xin lỗi tới Vua Charles III cùng khán giả vì “những lo lắng và bất tiện” mà sự cố gây ra.

Radio Caroline không công bố thời điểm phát hiện lỗi cụ thể. Tuy nhiên, bản ghi chương trình phát sóng từ 13h58 đến 17h ngày 19/5 hiện đã không còn xuất hiện trên website của đài.

Sự cố diễn ra trong lúc Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đang thực hiện chuyến công du kéo dài ba ngày tới Bắc Ireland.

Theo Sky News, trong khuôn khổ chuyến thăm, Nhà vua và Hoàng hậu đã tham gia nhiều hoạt động văn hóa tại Belfast, thưởng thức rượu whisky và theo dõi các màn trình diễn nghệ thuật dân gian tại khu Titanic Quarter.