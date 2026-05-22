Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Đài phát thanh Anh phát nhầm tin Vua Charles III qua đời

  • Thứ sáu, 22/5/2026 07:31 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Một đài phát thanh tại Anh vừa phải công khai xin lỗi sau khi phát sóng nhầm thông tin “Vua Charles III băng hà” do trục trặc kỹ thuật tại phòng thu chính.

Vua Charles III rời đi sau chuyến thăm The Warehouse, tại Newtownards, Bắc Ireland vào ngày 21/5. Ảnh: Reuters.

Theo Guardian, sự cố xảy ra vào chiều 19/5 (giờ địa phương) tại Đài Radio Caroline, có trụ sở ở hạt Essex.

Đại diện đài, ông Peter Moore, cho biết lỗi hệ thống máy tính đã vô tình kích hoạt “quy trình thông báo Nhà vua qua đời” - kịch bản được chuẩn bị sẵn cho những tình huống đặc biệt.

“Do sự cố kỹ thuật tại phòng thu chính, hệ thống đã kích hoạt nhầm quy trình thông báo Nhà vua băng hà trong chiều 19/5, dẫn tới việc phát đi thông tin sai sự thật rằng Nhà vua đã qua đời”, ông Moore viết trên Facebook.

Ngay sau đó, đội ngũ kỹ thuật đã phát hiện sai sót, nhanh chóng khôi phục chương trình phát sóng và phát lời xin lỗi trực tiếp tới thính giả.

Ông Moore cũng thay mặt đài gửi lời xin lỗi tới Vua Charles III cùng khán giả vì “những lo lắng và bất tiện” mà sự cố gây ra.

Radio Caroline không công bố thời điểm phát hiện lỗi cụ thể. Tuy nhiên, bản ghi chương trình phát sóng từ 13h58 đến 17h ngày 19/5 hiện đã không còn xuất hiện trên website của đài.

Sự cố diễn ra trong lúc Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đang thực hiện chuyến công du kéo dài ba ngày tới Bắc Ireland.

Theo Sky News, trong khuôn khổ chuyến thăm, Nhà vua và Hoàng hậu đã tham gia nhiều hoạt động văn hóa tại Belfast, thưởng thức rượu whisky và theo dõi các màn trình diễn nghệ thuật dân gian tại khu Titanic Quarter.

Món quà của Vua Charles và ẩn ý ngoại giao tại Nhà Trắng

Giữa lời đùa dí dỏm và nghi thức ngoại giao trang trọng tại Nhà Trắng, chuyến thăm của Vua Charles III gây chú ý không chỉ bởi các chi tiết thú vị mà còn ẩn chứa nhiều thông điệp tinh tế.

06:57 30/4/2026

Vua Charles III 'nhắc khéo' ông Trump

Bài phát biểu của Nhà vua Anh Charles III tại Quốc hội Mỹ gây chú ý khi khéo léo đề cập dân chủ, liên minh và khí hậu, giữa lúc quan hệ Anh - Mỹ nhiều căng thẳng.

16:52 29/4/2026

Vua Charles III dự quốc yến và lễ duyệt binh 'lịch sử' tại Nhà Trắng

Vua Charles III cùng Tổng thống Donald Trump dự lễ duyệt binh đặc biệt và quốc yến tại Nhà Trắng, sự kiện được đánh giá góp phần củng cố quan hệ ngoại giao Mỹ - Anh trong bối cảnh mới.

11:33 29/4/2026

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Lâm Phương

Vua Charles Anh Charles III qua đời đài phát thanh

Đọc tiếp

Ong Trump co the lo dam cuoi con trai vi Iran hinh anh

Ông Trump có thể lỡ đám cưới con trai vì Iran

13 phút trước 08:01 22/5/2026

0

Ông Trump cho biết ông có thể không tham dự lễ cưới của con trai cả Donald Trump Jr. do đang tập trung xử lý căng thẳng liên quan Iran và các vấn đề đối ngoại cấp bách khác.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý