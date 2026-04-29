Vua Charles III dự quốc yến và lễ duyệt binh 'lịch sử' tại Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc vương Anh Charles III duyệt binh trong Lễ đón tiếp cấp nhà nước trên Bãi cỏ phía Nam của Chuyến thăm cấp nhà nước của Quốc vương Charles III và Hoàng hậu Camilla tới Mỹ, ngày 28/4.
Tổng thống Donald Trump đã chào đón Vua Charles III tại Nhà Trắng bằng bài phát biểu ca ngợi sự phát triển của quan hệ giữa Mỹ và Vương quốc Anh theo thời gian. Phát biểu tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng, ông Trump đồng thời nhắc tới cha mẹ quá cố của mình, trong đó đặc biệt đề cập mối liên hệ của người mẹ với Vương quốc Anh như một chi tiết mang ý nghĩa cá nhân. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ một lần nữa bày tỏ sự tôn trọng đối với Hoàng gia Anh, đồng thời hài hước gọi Vua Charles là “đáng yêu”, tạo không khí thân mật trong buổi đón tiếp trang trọng.
Trong lúc Tổng thống Donald Trump và Vua Charles III có cuộc gặp riêng, hai phu nhân cùng một nhóm khoảng 10 học sinh trung học cơ sở địa phương tham dự sự kiện tại sân tennis Nhà Trắng, nhằm giới thiệu việc ứng dụng công nghệ trong giáo dục, bao gồm kính thực tế ảo và kính thông minh Meta.
Tại quốc yến vào buổi tối, Hoàng hậu Camilla không đội vương miện, thay vào đó lựa chọn phong cách thanh lịch với chiếc vòng cổ nạm kim cương và thạch anh tím - kỷ vật quý giá được truyền qua nhiều thế hệ Hoàng gia Anh. Đáng chú ý, Hoàng hậu Camilla và Đệ nhất phu nhân Melania Trump cùng lựa chọn trang phục tông hồng. Trong khi đó, Vua Charles III và Tổng thống Donald Trump đều xuất hiện trong trang phục Âu phục thắt nơ trắng, toát lên vẻ trang trọng, chuẩn mực của một quốc yến cấp cao.
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì quốc yến ngày 28/4 tại Phòng Đông, Nhà Trắng. Buổi tiệc tối với Hoàng gia Anh còn có sự hiện diện của các thành viên nội các, chính trị gia, giới doanh nhân và lãnh đạo tập đoàn lớn. Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, đều tham dự sự kiện.
Trong phát biểu tại quốc yến, Vua Charles III khẳng định mối quan hệ Mỹ - Anh vẫn giữ vai trò then chốt, Vua Charles truy nguyên nền tảng lịch sử từ Thế chiến II, nhấn mạnh hai quốc gia luôn sát cánh trong những thời khắc khó khăn nhất, dẫn tới việc hình thành NATO năm 1949. Ông nêu rõ vai trò của Mỹ trong việc tái thiết châu Âu và bảo vệ tự do trong giai đoạn khó khăn của thế kỷ XX. Nhà vua cũng kêu gọi duy trì cam kết chung trong bối cảnh xung đột tại Ukraine kéo dài hơn 4 năm, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc gắn kết trong khuôn khổ NATO nhằm ngăn ngừa căng thẳng giữa châu Âu và Bắc Mỹ.
Nhân dịp này, Nhà vua Anh trao tặng ông Trump chiếc chuông từ một tàu ngầm cũ của Hải quân Hoàng gia Anh. Ông cho biết chiếc chuông được trao tặng vốn thuộc tàu ngầm HMS Trump, hạ thủy năm 1944 và từng đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh Thái Bình Dương. “Mong rằng món quà này sẽ là minh chứng cho lịch sử chung và tương lai tươi sáng của hai quốc gia. Nếu cần liên lạc với chúng tôi, chỉ cần ‘rung chuông’”, Nhà vua nói đùa.
Phát biểu tại quốc yến chiêu đãi, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh “mối ràng buộc vĩnh cửu” giữa Mỹ - Anh. “Đó là tình hữu nghị đáng trân trọng, một sợi dây gắn kết bền chặt và là câu chuyện về chủ nghĩa anh hùng cũng như kỹ năng phi thường. Lịch sử chưa từng chứng kiến sức mạnh nào lớn hơn sự kết hợp giữa lòng yêu nước của người Mỹ và niềm tự hào của người Anh”, ông nói tại Phòng Đông.
Nâng ly chúc mừng, Tổng thống Mỹ bày tỏ: “Cầu chúc hai đất nước chúng ta mãi sát cánh vì tự do, vì công lý và vì vinh quang của Chúa”, đồng thời hướng lời chúc tới “250 năm nền tự do của nước Mỹ” và cá nhân Nhà vua Charles III.
Bên cạnh các chính khách, danh sách khách mời tại quốc yến Nhà Trắng quy tụ nhiều nhân vật nổi bật, vận động viên golf chuyên nghiệp đến các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu. Trong ảnh là Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Brett Kavanaugh, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook trò chuyện cùng với con rể ông Trump - Jared Kushner. Ngoài ra, giới công nghệ và kinh doanh góp mặt với những tên tuổi đáng chú ý như Giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang và nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos.
