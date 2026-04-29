Vua Charles III dự quốc yến và lễ duyệt binh 'lịch sử' tại Nhà Trắng

Tổng thống Donald Trump đã chào đón Vua Charles III tại Nhà Trắng bằng bài phát biểu ca ngợi sự phát triển của quan hệ giữa Mỹ và Vương quốc Anh theo thời gian. Phát biểu tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng, ông Trump đồng thời nhắc tới cha mẹ quá cố của mình, trong đó đặc biệt đề cập mối liên hệ của người mẹ với Vương quốc Anh như một chi tiết mang ý nghĩa cá nhân. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ một lần nữa bày tỏ sự tôn trọng đối với Hoàng gia Anh, đồng thời hài hước gọi Vua Charles là “đáng yêu”, tạo không khí thân mật trong buổi đón tiếp trang trọng.