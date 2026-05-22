Iran khẳng định sở hữu 'vũ khí bí mật' chưa từng thực chiến

  • Thứ sáu, 22/5/2026 07:06 (GMT+7)
Iran tiết lộ với hãng thông tấn RIA rằng nước này đang nắm giữ nhiều loại vũ khí hiện đại chưa từng được sử dụng hoặc thử nghiệm trên chiến trường trong cuộc xung đột vừa qua.

Tên lửa được trưng bày tại thủ đô Tehran của Iran, tháng 11/2025. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi đã tự mình sản xuất các loại vũ khí hiện đại, chưa từng được sử dụng trên chiến trường, cũng chưa từng được thử nghiệm trên thực tế”, nguồn tin nói về "vũ khí bí mật" của Iran, theo bài viết được hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran dẫn lại hôm 21/5.

Cũng theo chia sẻ của nguồn tin Iran với RIA Novosti, Tehran chưa phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trang thiết bị quốc phòng như một số tuyên bố của MỹIsrael. “Về khí tài và năng lực quân sự, chúng tôi không đối mặt với tình trạng thiếu hụt có thể ảnh hưởng tới khả năng tự vệ”, người này cho biết.

CNN hôm 21/5 dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Iran có khả năng xây dựng lại cơ sở hạ tầng quân sự bị phá hủy trong cuộc xung đột vừa qua. Trong khi đó, năng lực tác chiến UAV sẽ được phục hồi trong vòng 6 tháng trong bối cảnh Iran đã tái khởi động nhiều dây chuyền sản xuất UAV.

Đáng chú ý, thông tin này trái với tuyên bố của đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, trước Quốc hội nước này hôm 19/5. Theo ông Cooper, chiến dịch quân sự của Mỹ đã phá hủy 90% cơ sở công nghiệp quốc phòng của Iran, khiến Tehran sẽ phải mất nhiều năm để phục hồi.

Trong thông cáo phát đi ngày 20/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran khẳng định quân đội nước này vẫn chưa tung ra toàn bộ sức mạnh tác chiến trong các đợt đụng độ vừa qua với Mỹ và Israel.

"Nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran tiếp diễn, cuộc xung đột sẽ lan rộng ra ngoài phạm vi khu vực. Những đòn giáng trả của chúng tôi sẽ gây ra sự tàn phá khủng khiếp tại những địa điểm nằm ngoài sức tưởng tượng của các ngài", bản tuyên bố của IRGC nhấn mạnh.

