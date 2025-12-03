Công ty tiền ảo của con trai ông Trump mất gần nửa giá trị

Giá cổ phiếu của công ty tiền số American Bitcoin Corp của Eric Trump lao dốc gần 40%, giảm từ 2,39 USD/cổ phiếu xuống 1,9 USD/cổ phiếu chỉ trong chưa đầy 30 phút.

Eric Trump phát biểu trong lễ rung chuông mở cửa tại sàn Nasdaq ở New York (Mỹ) ngày 16/9. Ảnh: Reuters.

Theo Guardian, giữa đà suy yếu của thị trường tiền số, ngày 2/12, cổ phiếu của công ty American Bitcoin Corp - doanh nghiệp khai thác tiền số do Eric Trump điều hành - mất gần 40% giá trị chỉ trong khoảng nửa giờ.

Đà rơi thẳng đứng khiến mã cổ phiếu của American Bitcoin Corp nhiều lần bị tạm ngừng giao dịch. Sự việc diễn ra trong bối cảnh hàng loạt đồng tiền số và các công ty liên quan tới tiền số chìm trong xu hướng “mùa đông tiền ảo”. Giá Bitcoin đã giảm mạnh từ đầu tháng 10, xóa sạch mức tăng của cả năm trước đó.

Cổ phiếu của American Bitcoin (mã ABTC) rớt xuống mức 1,9 USD , so với mức 2,39 USD của phiên giao dịch trước đó. Mã này từng chạm đáy tương tự trong tháng 5 trước khi tăng vọt lên 9,31 USD vào ngày 9/9, rồi lại rơi 78% xuống mức giao dịch hiện tại.

Kết phiên, cổ phiếu của American Bitcoin giảm 38,8% giá trị, tương đương khoảng 1 tỷ USD vốn hóa bị thổi bay. Khối lượng giao dịch tăng cao gấp 40 lần mức trung bình mỗi ngày, dữ liệu do Bloomberg đưa ra.

Eric Trump - người con thứ 3 của Tổng thống Mỹ Donald Trump - từng tuyên bố trên X (Twitter) hồi tháng trước rằng doanh nghiệp đào tiền số của ông xử lý khoảng 2% nguồn cung Bitcoin toàn cầu. “Tôi tin chúng tôi đang xây dựng một trong những công ty tiền ảo lớn nhất thế giới”, Eric Trump từng nói.

Sau cú lao dốc của ABTC, Eric Trump cho rằng nguyên nhân đến từ việc nhiều nhà đầu tư mới muốn “sớm chốt lời lần đầu”, dẫn đến biến động mạnh. Eric khẳng định sẽ giữ toàn bộ số cổ phiếu của mình và “cam kết sẽ tiếp tục dẫn dắt ngành tiền ảo”.

Cuối tháng trước, Eric Trump nói với Bloomberg rằng ông sẽ không bị lung lay bởi đợt giảm sâu của thị trường tiền số.

“Đây là cơ hội quá tuyệt để mua vào. Những người mua lúc giá giảm sâu và chấp nhận biến động sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Tôi chưa bao giờ lạc quan về tương lai của tiền số và sự hiện đại hóa của hệ thống tài chính như lúc này”, Eric Trump cho hay.

American Bitcoin vừa báo cáo lợi nhuận quý III đạt 3,5 triệu USD từ mức doanh thu 64,2 triệu USD . Đây chỉ là một phần trong hệ sinh thái tiền ảo mà gia đình nhà Trump gây dựng từ năm 2022. Nhà Trump đã mở công ty tiền ảo World Liberty Financial trong năm 2024 và tung ra đồng tiền số $TRUMP trong năm nay.

Cú trượt giá của ABTC diễn ra trong bối cảnh thị trường tài sản số chứng kiến hiện tượng các nhà đầu tư đồng loạt bán tháo. Giá Bitcoin đã giảm hơn 30% so với mức giá đỉnh ngày 6/10 là 126.272 USD /đồng coin, xuống còn khoảng 92.133 USD /đồng coin. Theo Deutsche Bank, 1.000 tỷ USD vốn hóa đã biến mất khỏi thị trường tiền ảo toàn cầu chỉ trong vài tuần.

Cũng như American Bitcoin, các dự án tiền ảo khác do gia đình Trump hậu thuẫn đều đang giảm giá trị. Theo ước tính của Bloomberg, tài sản gia đình Trump đạt 7,7 tỷ USD trong tháng 9, nhưng đợt giảm sâu của thị trường tiền ảo đã kéo giá trị tài sản xuống còn khoảng 6,7 tỷ USD .

Trong vai trò Tổng thống Mỹ, ông Trump đã ký sắc lệnh thúc đẩy tăng trưởng ngành tài sản số, xây dựng khung pháp lý và bổ nhiệm nhiều nhân vật ủng hộ tiền ảo vào các vị trí giám sát.

Trước đó, ông Trump từng có nhiều năm hoài nghi về tài sản số và tiền ảo, tuy nhiên, trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ lần thứ hai, ông trở thành ứng viên tổng thống đầu tiên chấp nhận quyên góp bằng tiền số.