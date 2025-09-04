2 con trai ông Trump trở thành tỷ phú Bitcoin

Công ty khai thác Bitcoin của 2 con trai ông Trump tăng gấp đôi giá trị trong ngày giao dịch đầu tiên, đưa giá trị cổ phần của họ vượt mốc 1,5 tỷ USD.

Eric Trump - con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump - phát biểu tại sự kiện Bitcoin Asia 2025 tại Hong Kong vào ngày 29/8. Ảnh: Reuters.

American Bitcoin - doanh nghiệp chuyên khai thác Bitcoin gắn liền với 2 con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã tăng hơn gấp đôi giá trị trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq hôm 3/9.

Cụ thể, cổ phiếu công ty có lúc tăng vọt lên 14,52 USD trước khi hạ nhiệt và chốt phiên ở mức 8,04 USD , tăng 16,5% so với giá tham chiếu, SCMP cho biết.

Theo ông Asher Genoot, Chủ tịch điều hành American Bitcoin, Eric Trump và Donald Trump Jr hiện nắm khoảng 20% cổ phần công ty. Với 908,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành theo hồ sơ gửi lên sàn ngày 2/9, giá trị cổ phần của 2 con trai Tổng thống Mỹ được định giá khoảng 1,5 tỷ USD khi thị trường đóng cửa. Ở mức giá cao nhất trong ngày, con số này đạt tới 2,6 tỷ USD .

Trước đây, hoạt động kinh doanh của Trump Organization chủ yếu tập trung vào bất động sản và sân golf. Nhưng nay, các dự án tiền mã hóa đang trở thành trụ cột tăng trưởng và cơ hội thu về khoản lợi nhuận kếch xù cho gia đình vị tổng thống.

“Tiền số đang bùng nổ”, Eric Trump chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hôm 4/9. “Hiện tại, tiền số chiếm ít nhất 50% những gì tôi làm”.

Tuy nhiên, sự dấn thân của gia đình ông Trump vào thị trường này đã vấp phải chỉ trích từ các nghị sĩ đảng Dân chủ và những tổ chức giám sát đạo đức công vụ. Họ cho rằng gia đình Trump đang hưởng lợi từ tiền số trong bối cảnh Tổng thống Mỹ nới lỏng quy định và giám sát đối với ngành.

Eric Trump, con trai thứ 2 của ông Trump, bác bỏ mọi cáo buộc. “Điều đó thật điên rồ. Cha tôi hoàn toàn không liên quan đến dự án này. Ông ấy đang điều hành cả một quốc gia, chứ không tham gia vào công việc kinh doanh của chúng tôi”, ông nói.

Với vai trò đồng sáng lập kiêm Giám đốc chiến lược tại American Bitcoin, Eric Trump tự ví mình giống như người phát ngôn của công ty. “Tiền số từng gặp vấn đề lớn trong việc truyền tải thông điệp. Tôi nghĩ trong 12-18 tháng qua, tôi đã trở thành một trong những tiếng nói hiệu quả nhất của ngành, không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn cầu”.

Trước đó, ông Trump nhiều lần tuyên bố muốn trở thành “tổng thống tiền mã hóa”, khẳng định ông ủng hộ loại tài sản này vì tin rằng nó có thể cải thiện hệ thống ngân hàng và gia tăng sức mạnh đồng USD.

Nằm trong tầm nhìn đó, Eric Trump năm nay đã liên tục tới Dubai, Hong Kong, Tokyo nhằm vận động sự ủng hộ cho ngành này.

Thực tế, trong vòng một năm qua, gia đình ông Trump đã tung ra hàng loạt dự án tiền số, từ American Bitcoin đến World Liberty Financial, cùng các đồng tiền meme do ông Trump và vợ giới thiệu trước khi ông nhậm chức hồi tháng 1.

Theo tính toán của Reuters, World Liberty Financial, với mã token $WLFI ra mắt từ năm ngoái và chính thức giao dịch hôm 1/9, đã mang về khoảng 500 triệu USD cho gia đình ông Trump.

Tháng trước, Trump Media & Technology Group cùng Crypto.com cũng đạt thỏa thuận với một công ty sáp nhập đặc biệt (SPAC) để lập dự án mới, theo đuổi chiến lược quản lý tài sản theo mô hình “kho bạc”, tập trung vào đồng token CRO.

Đáng chú ý, Hut 8 - công ty hạ tầng năng lượng đồng thời tham gia khai thác Bitcoin - hiện nắm tới 80% cổ phần American Bitcoin. Trong hồ sơ niêm yết ngày 4/9, American Bitcoin cho biết sẽ bán thêm lượng cổ phiếu trị giá 2,1 tỷ USD , dự kiến dùng để mua Bitcoin hoặc các thiết bị khai thác mới.