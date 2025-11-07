Hé lộ khối tài sản của con trai út ông Trump

Barron Trump được cho là đang nắm giữ khối tài sản lên đến 150 triệu USD, nhờ vào việc sở hữu ví tiền điện tử cũng như đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh trong thời gian gần đây.

Barron Trump, sinh viên năm hai, được cho là đang nắm giữ khoảng 150 triệu USD. Ảnh: Reuters.

Tờ Forbes cho biết dù chỉ mới là sinh viên năm 2 tại Đại học New York (NYU), chưa tròn 20 tuổi, Barron Trump đã sở hữu khối tài sản "khủng", được cho là hơn cả mẹ mình, bà Melania Trump.

Ước tính, bà Melania đang nắm giữ khoảng 20 triệu USD , trong khi Barron sở hữu khoảng 150 triệu USD . Còn giá trị tài sản của Tổng thống Mỹ Donald Trump khoảng 7,3 tỷ USD , theo The Irish Star.

Tuy nhiên, phần lớn thông tin tài chính của Barron được giữ kín, nhiều báo cáo cho thấy phần lớn tài sản của anh gắn liền với sự mở rộng hoạt động của gia đình trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Tổng thống Donald Trump chia sẻ con trai út của mình chính là người đã chỉ cho ông khái niệm "ví crypto" cũng như cách vận hành của thế giới tiền mã hóa, lĩnh vực giúp khối tài sản của ông gia tăng nhanh chóng.

Năm 2024, Barron Trump cùng cha và các anh trai đồng sáng lập công ty tiền điện tử World Liberty Financial. Theo ước tính của Forbes, dự án này đã giúp bổ sung hơn 1,5 tỷ USD vào tài sản của gia đình ông Trump, trong đó riêng phần sở hữu của Barron đạt khoảng 150 triệu USD .

Đáng chú ý, tờ Vanity Fair cho biết giá trị tài sản tiền điện tử của Barron đã tăng mạnh từ khoảng 80 triệu USD lên 150 triệu USD chỉ trong vài tháng.

Đồng thời, con trai út của Tổng thống Donald Trump có khả năng nắm giữ khoảng 2,3 tỷ token, với giá trị lên tới 525 triệu USD nếu được mở khóa và bán ra sau này.

Vào tháng 9/2024, công ty nắm giữ phần sở hữu của gia đình Trump tại World Liberty, DT Marks Defi LLC, đã nhận tổng cộng 22,5 tỷ token tiền mã hóa có tên $WLFI. Forbes ước tính Barron nắm giữ khoảng 10% lượng token này.

Đổi lại, doanh nghiệp này đồng ý quảng bá và cho phép dự án sử dụng tên "Trump", đồng thời được hưởng 75% doanh thu của World Liberty, sau khoản lãi 15 triệu USD đầu tiên.

Ban đầu, $WLFI gần như không có giá trị, tuy nhiên việc ông Trump đắc cử tổng thống thứ 47 của Mỹ trở thành đòn bẩy giúp World Liberty phát triển một cách bùng nổ.

Doanh nhân tiền điện tử Justin Sun đã "bơm" 75 triệu USD vào World Liberty, trùng khớp với thời điểm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) tạm dừng điều tra đối với ông.

Thương vụ này đã tạo ra hiệu ứng FOMO (tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội) trên thị trường, đẩy khối lượng mua bán token tăng mạnh và giúp tổng doanh số đạt 675 triệu USD tính đến tháng 8. Riêng phần lợi nhuận sau thuế của Barron từ thương vụ ước khoảng 38 triệu USD .

Chưa dừng lại, vào tháng 3, Barron Trump tiếp tục thu về khoảng 34 triệu USD khi World Liberty ra mắt thêm một sản phẩm stablecoin mang tên USD1, neo giá theo đồng USD. Giá trị thị trường của đồng tiền này rơi vào khoảng 2,6 tỷ USD , còn doanh nghiệp đứng sau có giá trị khoảng 880 triệu USD .

Đến tháng 8, World Liberty đã ký thỏa thuận với công ty niêm yết Alt5 Sigma. Trong thương vụ này, Alt5 hoán đổi 750 triệu USD token $WLFI lấy cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu tương lai, đồng thời chi 717 triệu USD để mua token.

Qua đó, Alt5 cũng chuyển hơn 500 triệu USD về công ty nhà Trump và giúp đem về khoảng 41 triệu USD (sau thuế) cho Barron.

Nếu tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, giới phân tích cho rằng Barron có thể sớm trở thành tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ, thậm chí vượt qua những cái tên đình đám trong giới công nghệ và tài chính.