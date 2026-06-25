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Thế giới

Mỹ trừng phạt 'đại ca' của ông trùm Trần Chí

  • Thứ năm, 25/6/2026 06:58 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Mỹ trừng phạt 9 cá nhân và 26 tổ chức có liên quan tập đoàn Prince Group, bao gồm "đại ca" của ông trùm lừa đảo Trần Chí.

Mỹ ngày 23/6 công bố lệnh trừng phạt đối với 9 cá nhân và 26 tổ chức có liên quan tập đoàn Prince Group, với cáo buộc tham gia các hoạt động đánh cắp dữ liệu mạng và lừa đảo có nguồn gốc từ Đông Nam Á nhằm vào công dân Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Động thái này tiếp nối quyết định của Bộ Tài chính Mỹ năm 2025 đưa tập đoàn đa ngành của Campuchia vào danh sách trừng phạt. Prince Group hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ bất động sản đến ngân hàng và hàng không.

Trong số các cá nhân bị áp đặt trừng phạt có Hồ Hiểu Vĩ (Hu Xiaowei), người được giới chức mô tả là nhân vật số hai của Prince Group và là “đại ca” của người đứng đầu tập đoàn là Trần Chí.

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Ông Hồ Hiểu Vĩ - người được xem là nhân vật số hai của Tập đoàn Prince Group. Ảnh: Bộ Tài chính Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ cho rằng ông Hồ Hiểu Vĩ kiểm soát ba công ty tại Quần đảo Virgin thuộc Anh gồm Eagle Fortitude Limited, Leisure Focus Limited và Future King Inc. Thông qua công ty Future King Inc, ông Hồ Hiểu Vĩ sở hữu một mạng lưới lớn các doanh nghiệp được sử dụng để quản lý tài sản và dòng tiền.

“Các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á đánh cắp hàng tỷ USD từ các nạn nhân người Mỹ mỗi năm” - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 23/6 ra tuyên bố.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động tại Đông Nam Á đang nhắm mục tiêu vào người Mỹ thông qua các chiến dịch lừa đảo và gian lận mạng quy mô lớn.

“Một ước tính của Chính phủ Mỹ cho thấy người Mỹ đã mất ít nhất 10 tỷ USD trong năm 2024 vì các hoạt động lừa đảo có nguồn gốc từ Đông Nam Á, tăng 66% so với năm trước đó”, bộ này cho biết thêm.

Ông Trần Chí sinh ra tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và được cấp quốc tịch Campuchia vào năm 2014. Người đàn ông này sau đó sáng lập Prince Group và đã biến tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Campuchia, hoạt động ở hơn 30 quốc gia, thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.

Dưới lớp vỏ hợp pháp, Prince Group điều hành các “trại lừa đảo” trên khắp Campuchia, thu lợi khổng lồ từ âm mưu lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, đồng thời thiết lập mạng lưới rửa tiền tại nhiều nước, trong đó có New York (Mỹ).

Nhà chức trách Mỹ đã thu giữ khoảng 14 tỉ USD bitcoin được cho là có liên quan ông Trần Chí hoặc các hoạt động của ông, đồng thời truy tố ông này với các cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền.

Ông Trần Chí cũng bị cáo buộc cho phép sử dụng bạo lực đối với người lao động, phê chuẩn việc hối lộ quan chức nước ngoài và dùng các hoạt động kinh doanh khác, như cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền mã hóa, để rửa lợi nhuận bất hợp pháp.

Ông Trần Chí đã bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc vào tháng 1 sau một cuộc điều tra chung giữa Mỹ và Trung Quốc về tội phạm xuyên quốc gia. Bắc Kinh đã điều tra Prince Group từ năm 2020.

Tranh cãi về số Bitcoin thu giữ từ vụ Trần Chí

Vụ Mỹ tịch thu 127.000 Bitcoin liên quan đến Trần Chí (Chen Zhi) đã làm dấy lên tranh cãi về an ninh mạng, chủ quyền tài sản mã hoá và xử lý tội phạm xuyên biên giới.

06:58 2/3/2026

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Thảo Vy

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  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

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Gần 5 năm sau vụ hack tiền mã hóa lớn nhất lịch sử, cuộc tranh chấp hơn 127.000 Bitcoin bước vào giai đoạn pháp lý mới khi chính tỷ phú lừa đảo Trần Chí cũng đòi quyền sở hữu.

Xoa so 'voi bach tuoc' cua Tran Chi hinh anh

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