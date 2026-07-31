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Thế giới

51 người thiệt mạng, 10 người còn mất tích sau vụ sạt lở ở Trung Quốc

  • Thứ sáu, 31/7/2026 08:10 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Sau gần hai tuần tìm kiếm, lực lượng cứu hộ xác nhận 51 người thiệt mạng trong vụ sạt lở tại Trùng Khánh. Hơn 1.100 người đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm người sống sót tại hiện trường vụ sạt lở đất dọc sông Wujiang thuộc huyện tự trị dân tộc Miao và Tujia Pengshui, Trùng Khánh (Trung Quốc) ngày 17/7. Ảnh: Reuters.

Giới chức thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc, ngày 30/7 cho biết số người thiệt mạng trong vụ sạt lở núi xảy ra tại huyện Bành Thủy đã tăng lên 51 người, trong khi 10 người vẫn mất tích, Tân Hoa Xã đưa tin.

Vụ sạt lở xảy ra ngày 17/7 tại huyện Bành Thủy, cuốn trôi nhiều nhà dân nằm dưới chân núi và dọc bờ sông.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lượng lớn đất đá đổ ập xuống khu dân cư và tuyến phố thương mại, trong khi hàng trăm nhân viên cứu hộ được triển khai để tìm kiếm các nạn nhân.

Theo chính quyền huyện Bành Thủy, đến nay lực lượng cứu hộ đã xác nhận 51 trường hợp tử vong, còn 10 người vẫn chưa được tìm thấy. Hơn 1.100 người đã được sơ tán an toàn khỏi khu vực bị ảnh hưởng.

Ngay sau thảm họa, Trung Quốc đã triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ quy mô lớn với sự tham gia của hơn 1.080 nhân viên cứu hộ.

Quá trình cứu nạn gặp nhiều trở ngại do địa hình hiểm trở với các khối đá khổng lồ, chênh lệch độ cao lớn, không gian tiếp cận chật hẹp và thời tiết nắng nóng.

Lực lượng chức năng cũng huy động thợ lặn, robot tìm kiếm dưới lòng sông gần hiện trường, đồng thời sử dụng thuốc nổ để phá các tảng đá lớn và đào bới hơn 330.000 m3 đất đá nhằm tiếp cận khu vực bị vùi lấp.

Trước đó, lực lượng cứu hộ cho biết không còn phát hiện dấu hiệu sự sống tại hiện trường sau nhiều ngày tìm kiếm.

Chính quyền địa phương cho biết công tác hỗ trợ gia đình các nạn nhân, cứu trợ, tái định cư và khắc phục hậu quả thiên tai đang được triển khai theo kế hoạch.

Vụ sạt lở tại Trùng Khánh xảy ra chưa đầy hai tuần sau một vụ sạt lở khác ở tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, khiến 21 người thiệt mạng và 33 người bị chôn vùi.

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Phương Linh

Trung Quốc sạt lở thiệt mạng cứu hộ nắng nóng

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