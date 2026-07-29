Mỹ cấm robot hình người do Trung Quốc chế tạo vì lo ngại rủi ro an ninh

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ngày 28/7 công bố lệnh cấm đối với robot hình người và một số thiết bị robot tiên tiến có nguồn gốc từ Trung Quốc, với lý do các sản phẩm này tiềm ẩn rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Các robot hình người chào đón khách tham quan bằng màn trình diễn bên ngoài Trung tâm Đổi mới Robot Hình người Bắc Kinh ngày 12/6/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Động thái mới được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục siết chặt các biện pháp nhằm hạn chế công nghệ Trung Quốc thâm nhập thị trường Mỹ.

Theo báo Anh The Guardian, FCC định nghĩa các sản phẩm bị cấm là "thiết bị robot tiên tiến", bao gồm robot hình người và robot bốn chân mô phỏng động vật. Cơ quan này cho rằng các thiết bị trên có khả năng thu thập lượng lớn dữ liệu và có thể bị các tác nhân xấu khai thác để theo dõi người dân Mỹ, hỗ trợ hoạt động của cơ quan tình báo nước ngoài hoặc bị chiếm quyền điều khiển từ xa.

Trong tài liệu đánh giá mối đe dọa, FCC nhấn mạnh rằng những thiết bị robot tiên tiến có kết nối mạng không chỉ đặt ra nguy cơ đối với quyền riêng tư của người dùng mà còn có thể trở thành điểm yếu trong hạ tầng số nếu bị khai thác. Theo cơ quan này, việc chủ động kiểm soát các thiết bị có nguy cơ cao là cần thiết nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và giảm thiểu các rủi ro đối với hệ thống công nghệ của Mỹ.

Bên cạnh robot hình người, FCC cũng quyết định cấm các bộ biến tần (inverter) có khả năng kết nối mạng. Đây là thiết bị đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các nguồn năng lượng tái tạo và hệ thống pin lưu trữ với lưới điện, đồng thời được sử dụng tại nhiều trung tâm dữ liệu. Giới chức Mỹ lo ngại những thiết bị này có thể tạo ra lỗ hổng đối với hạ tầng năng lượng và hạ tầng kỹ thuật số nếu bị can thiệp từ bên ngoài.

Các biện pháp mới phản ánh mục tiêu của chính quyền Tổng thống Trump trong việc tăng cường tự chủ đối với các chuỗi cung ứng công nghệ chiến lược, đồng thời thúc đẩy sản xuất trong nước và khuyến khích doanh nghiệp chuyển hoạt động sản xuất trở lại Mỹ.

Một quan chức chính quyền Mỹ, đề nghị giấu tên, cho biết với hãng tin Reuters rằng Tổng thống Trump đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng các chuỗi cung ứng độc lập và an toàn đối với những công nghệ quan trọng và mới nổi, trong đó có robot tiên tiến và bộ biến tần. Theo quan chức này, an ninh kinh tế gắn liền với an ninh quốc gia và chính quyền Mỹ đang triển khai nhiều chính sách nhằm thúc đẩy quá trình tái công nghiệp hóa.

Theo FCC, các hạn chế trước mắt chỉ áp dụng đối với những mẫu robot và bộ biến tần chưa được đưa ra thị trường. Tuy nhiên, cơ quan này cũng có thẩm quyền xem xét thu hồi giấy phép đối với các sản phẩm đã được cấp phép lưu hành nếu phát hiện chúng gây ra nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Robot hình người, với khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), được nhiều chuyên gia dự báo sẽ sớm được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp, logistics, dịch vụ và đời sống dân dụng. Trong khi đó, nhu cầu xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Mỹ cũng đang gia tăng nhanh chóng, kéo theo nhu cầu lớn về các bộ biến tần có độ tin cậy cao để bảo đảm hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất bộ biến tần lớn nhất thế giới, với các doanh nghiệp hàng đầu như Sungrow Power Supply và Huawei. Hai công ty này từ nhiều năm qua đã nằm trong diện chịu các biện pháp hạn chế và trừng phạt của Mỹ vì những lo ngại liên quan đến an ninh quốc gia.

Động thái mới của FCC được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược siết chặt kiểm soát đối với công nghệ Trung Quốc, sau khi Washington áp dụng hàng loạt biện pháp hạn chế đối với thiết bị viễn thông, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và nhiều lĩnh vực công nghệ cao khác.

Đến nay, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bình luận về quyết định của FCC.