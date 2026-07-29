Mỹ đánh chặn tên lửa Iran - GCC nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng

Ngày 28/7, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã đánh chặn nhiều tên lửa do Iran phóng nhằm vào các lực lượng Mỹ tại Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại khu vực gia tăng trở lại sau vài ngày tạm lắng.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố sẽ đáp trả hành động gây hấn của quân đội Mỹ bằng các cuộc tấn công mạnh mẽ do Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thực hiện. Ảnh: IRNA/TTXVN phát.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM xác nhận Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ Iran trong một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào các lực lượng Mỹ đóng quân tại Trung Đông. Theo CENTCOM, toàn bộ số tên lửa này đã bị đánh chặn thành công. Các lực lượng Mỹ tiếp tục duy trì cảnh giác cao và sẵn sàng ứng phó.

Vụ phóng tên lửa mới nhất diễn ra sau gần 2 tuần căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran, trong đó Washington tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, còn Tehran phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các đồng minh của Mỹ tại khu vực vùng Vịnh. Sau vài ngày tạm lắng vào cuối tuần qua nhờ triển vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, tình hình quân sự trong khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cùng ngày, CENTCOM thông báo máy bay chiến đấu của Mỹ và Saudi Arabia đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Iraq, lực lượng bị cáo buộc thực hiện hơn 20 vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái trong những ngày gần đây.

Theo CENTCOM, các cuộc không kích nhằm vào lực lượng có liên hệ với Iran và được IRGC chỉ đạo tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia. CENTCOM cảnh báo IRGC và các lực lượng đồng minh cần chấm dứt các hoạt động tấn công nếu muốn tránh những phản ứng quân sự tiếp theo từ Washington.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết, hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn và phá hủy nhiều máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu mỏ ở khu vực miền Đông.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Saudi Arabia Turki Al-Maliki cho biết các máy bay không người lái nói trên được các lực lượng "do Iran hậu thuẫn" phóng từ lãnh thổ Iraq. Ông khẳng định, Saudi Arabia có quyền bảo vệ lãnh thổ và các nguồn lực của mình, đồng thời nhấn mạnh Riyadh sẽ đáp trả nếu cần thiết.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp Saudi Arabia thông báo đánh chặn các cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ Iraq. Trước đó, ngày 27/7, Bộ Quốc phòng nước này cho biết hệ thống phòng không Saudi Arabia đã đánh chặn một số máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu mỏ.

Trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, ngày 28/7, ngoại trưởng các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã tổ chức hội nghị trực tuyến để thảo luận các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng khu vực, đồng thời tăng cường phối hợp bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Qatar, các ngoại trưởng đã rà soát những diễn biến mới nhất tại khu vực, thảo luận về các cuộc đàm phán đang diễn ra và bày tỏ ủng hộ các bước đi thực tế nhằm giảm căng thẳng, thúc đẩy ổn định. Các bên cũng trao đổi về việc tăng cường phối hợp trong GCC nhằm bảo vệ tự do hàng hải và bảo đảm dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz, phù hợp với luật pháp quốc tế và quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển vùng Vịnh.