Nghi rò rỉ khí gas gây nổ Aeon Mall sau động đất ở Nhật Bản

Giới chức Nhật Bản nghi vụ nổ tại Aeon Mall Kumamoto sau động đất 7,1 độ xuất phát từ rò rỉ khí gas. Đến sáng 29/7, 10 người vẫn mất tích, công tác cứu hộ tiếp diễn.

Các nhân viên cứu hộ tại trung tâm mua sắm Aeon Mall ngày 29/7 sau trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra ở tỉnh Kumamoto phía nam Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 29/7, lực lượng cứu hộ Nhật Bản tiếp tục tìm kiếm những người được cho là còn mắc kẹt trong một trung tâm thương mại ở tỉnh Kumamoto sau trận động đất mạnh khiến nhiều công trình đổ sập, bùng phát hỏa hoạn và làm ít nhất một người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương.

Đài TBS đưa tin một "số lượng đáng kể" người được cho là đã thiệt mạng bên trong trung tâm thương mại Aeon Mall Kumamoto tại thị trấn Kashima. Trước đó, lực lượng cứu hỏa cho biết tầng hai của tòa nhà đã sập trong trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra vào chiều 28/7.

Theo NHK, đến tối 28/7, giới chức địa phương xác nhận vẫn còn 10 người mất liên lạc tại trung tâm thương mại. Trước đó, cảnh sát cho biết từ 20 đến 30 nhân viên của trung tâm chưa thể liên lạc được.

Cảnh sát tỉnh Kumamoto thông báo chưa thể xác nhận có người tử vong bên trong tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng. Hãng tin Kyodo cho biết 4 người đã được đưa tới bệnh viện và đều trong tình trạng tỉnh táo.

Theo một nguồn tin chính phủ, rò rỉ khí gas được nghi là nguyên nhân gây ra vụ nổ. Vụ việc xảy ra khoảng một giờ sau khi trận động đất làm hư hại nghiêm trọng trung tâm thương mại. Cảnh sát tỉnh Kumamoto cho biết khoảng 200 người đã được sơ tán an toàn trước khi vụ nổ xảy ra.

Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thiên tai Nhật Bản lo ngại vẫn còn nhiều người mắc kẹt bên trong sau khi tầng hai của tòa nhà bị sập. Một người liên lạc được với một nhân viên mắc kẹt cho biết bên trong vẫn còn nhiều người đang chờ được giải cứu.

Theo người phát ngôn Aeon, khi trận động đất xảy ra vào chiều 28/7, nhân viên trung tâm thương mại đã nhanh chóng hướng dẫn khách hàng sơ tán. Nhiều nhân chứng cho biết họ ngửi thấy mùi khí gas tại khu vực hiện trường trước tiếng nổ lớn làm thổi bay nhiều mảng tường và để lộ kết cấu bên trong tòa nhà.

Nhân viên cứu hộ kiểm tra đống đổ nát vào sáng 29/7 tại trung tâm mua sắm Aeon Mall bị hư hại , nơi xảy ra vụ nổ sau trận động đất mạnh 7,1 độ richter ở tỉnh Kumamoto phía nam Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Aeon Mall Kumamoto vừa mở cửa trở lại vào tháng 6 sau nhiều năm cải tạo quy mô lớn nhằm đánh dấu 10 năm phục hồi kể từ trận động đất Kumamoto năm 2016. Trong thảm họa khi đó, trung tâm thương mại bị hư hại nặng, phải đóng cửa nhiều tháng để sửa chữa và nâng cấp với các hạng mục tăng cường khả năng chống động đất.

Nhờ sự hiện diện của nhà máy sản xuất chip TSMC tại Kumamoto từ năm 2024, lượng khách đến Aeon Mall tăng lên hơn 8 triệu lượt mỗi năm. Trung tâm có khoảng 200 cửa hàng, rạp chiếu phim và bãi đỗ xe sức chứa 5.000 ôtô.

Sau trận động đất lần này, phần lớn khu phức hợp chỉ còn lại khung bê tông và đống đổ nát. Do nguy cơ dư chấn tiếp diễn, cảnh sát cho biết công tác tìm kiếm bên trong công trình bị hư hại gặp nhiều khó khăn, trong khi tâm chấn của trận động đất chỉ cách trung tâm thương mại vài km.

Động đất ở Nhật làm sập trung tâm thương mại, hàng chục người mắc kẹt Nhiều người được cho là đang mắc kẹt bên trong trung tâm thương mại Aeon Mall sau trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra lúc 16h27 chiều 28/7 trên đảo Kyushu, với tâm chấn nằm trong đất liền.