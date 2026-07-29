Iran phóng tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ của Mỹ ở Trung Đông vào tối 28/7 (giờ địa phương).

“Vào lúc 17h45 ngày 28/7 (giờ miền Đông nước Mỹ, 4h45 ngày 29/7 giờ Hà Nội), lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ lãnh thổ Iran trong một nỗ lực tấn công bất ngờ nhằm vào các lực lượng Mỹ đồn trú ở Trung Đông.

Toàn bộ số tên lửa của Iran đã bị đánh chặn thành công. Các lực lượng Mỹ vẫn duy trì cảnh giác cao độ và ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu”, CENTCOM viết trên mạng xã hội X.

Vụ việc đánh dấu vụ tấn công đầu tiên nhằm vào binh sĩ Mỹ trong khu vực kể từ khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào tuần trước.

Trang tin Axios cho biết căn cứ bị tấn công nằm ở Jordan. Trước đó cùng ngày, nhiều đoạn video chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các hệ thống phòng không hoạt động trên bầu trời Jordan.

Cuộc tấn công của Iran diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc không kích nhằm vào Iran hôm 28/2.

Iran tuyên bố phá huỷ lá chắn Patriot của Mỹ Tehran tuyên bố mở đợt tấn công Nasr-2 vào các mục tiêu Mỹ ở Jordan, Iraq, Kuwait và Bahrain, phá hủy hệ thống Patriot. Video cho thấy tên lửa nghi là PAC-2 Patriot lao xuống đất.

WSJ: Iran bác bỏ đề xuất của Oman về eo biển Hormuz

Iran ngày 28/7 đã bác bỏ đề xuất chia đều quyền kiểm soát eo biển Hormuz, làm suy giảm hy vọng rằng Tehran và Washington có thể sớm nối lại đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột, theo Wall Street Journal.

Các tàu thuyền tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman, ngày 28/7. Ảnh: Reuters.

Tehran yêu cầu được kiểm soát phần lớn tuyến đường thủy chiến lược này. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố Iran chỉ sẵn sàng bước sang giai đoạn đàm phán tiếp theo nếu Oman chấp nhận phương án của Iran đối với eo biển Hormuz.

Trước đó, một nguồn tin vùng Vịnh và một nhà ngoại giao phương Tây nói với Reuters rằng Oman đã chuyển đến Iran một kế hoạch, được các nước vùng Vịnh hậu thuẫn, nhằm quản lý hoạt động qua lại tại eo biển Hormuz. Kế hoạch đề xuất thu phí tự nguyện đối với các tàu sử dụng tuyến hàng hải này.

Theo WSJ, các quan chức từ những nước đóng vai trò trung gian rất bất bình trước việc Iran bác bỏ kế hoạch của Oman.

Iran chỉ ra loại tàu bị cấm qua Hormuz

Ngày 28/7, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia cảnh báo Iran sẽ ngăn không cho tàu thuyền của bất kỳ công ty hoặc quốc gia nào chấp nhận sử dụng nguồn tiền lấy từ các tài sản bị phong tỏa của Iran đi qua eo biển Hormuz, theo Đài Phát thanh - Truyền hình Nhà nước Iran (IRIB).

"Kể từ thời điểm này, các lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không cho phép bất kỳ tàu thuyền nào của họ đi qua eo biển Hormuz", người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia nói.

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia cảnh báo các quốc gia không nên sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Iran. Ảnh: Mehr.

Tuyên bố này được đưa ra nhằm đáp trả những phát biểu gần đây của Tổng thống Trump rằng những tàu thuyền bị Iran tấn công tại khu vực Vùng Vịnh sẽ được bồi thường bằng nguồn tài sản bị phong tỏa của Tehran.

"Những thiệt hại này xuất phát từ tình trạng mất an ninh do các hoạt động quân sự của Mỹ gây ra, cũng như việc các tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải phía Nam bất hợp pháp và không an toàn của eo biển Hormuz”, người phát ngôn nói thêm.

Ông Netanyahu có cuộc gặp tốt đẹp với ông Trump

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 28/7 cho biết cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng là "một trong những cuộc trao đổi tốt nhất" mà hai nhà lãnh đạo từng có.

"Đó là một cuộc trao đổi thể hiện sự đồng hành hoàn toàn, sự ủng hộ lẫn nhau và sự thống nhất về mục tiêu chung là bảo đảm Iran sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng như nhiều mục tiêu khác", ông Netanyahu nói trong đoạn video do Văn phòng Thủ tướng Israel công bố sau cuộc họp kín.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ngày 28/7. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Israel.

Theo Nhà Trắng, cuộc họp kéo dài hơn 1 tiếng, có sự tham dự của các quan chức cấp cao từ cả hai chính phủ và không mở cửa cho báo chí.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đánh giá cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí "tích cực và hiệu quả". Một quan chức Israel cho biết hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về hợp tác Mỹ - Israel và "nhiều cơ hội khác tại Trung Đông".

Giá dầu tăng vọt sau khi Iran tấn công căn cứ Mỹ

Hợp đồng tương lai dầu thô WTI (chuẩn Mỹ) đã tăng hơn 4%, vượt mốc 82 USD /thùng, sau khi quân đội Mỹ xác nhận Iran đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào các lực lượng Mỹ tại Trung Đông, theo Al Jazeera.

Giá dầu Brent cũng tăng mạnh sau vụ tấn công mới nhất của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ, hiện đã vượt 88 USD /thùng.

Trước đó, trong ngày 28/7, giá dầu từng giảm sau khi Washington bất ngờ thông báo tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran từ hôm 25/7. Thị trường khi đó theo dõi sát sao các thông tin về khả năng Mỹ và Iran nối lại đàm phán.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.