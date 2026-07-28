Ảnh vệ tinh cho thấy Iran đang tái thiết nhanh chóng

Theo phân tích ảnh vệ tinh, Iran đang nhanh chóng khắc phục những thiệt hại do chiến dịch không kích của Mỹ và Israel gây ra.

Ảnh vệ tinh cho thấy Iran đã nhanh chóng khôi phục cơ sở hạ tầng bị hư hại trong các đợt không kích của Mỹ và Israel diễn ra những tháng gần đây, từ căn cứ tên lửa nằm sâu trong lòng núi đến cầu, cảng và cơ sở sản xuất, theo Wall Street Journal.

Điều này cũng phần nào lý giải vì sao Iran vẫn duy trì được khả năng chống chịu, bất chấp chiến dịch không kích với hơn 20.000 đòn tấn công ở giai đoạn cao điểm của cuộc chiến.

Tại khu vực gần thành phố Kangavar ở miền Tây Iran, ảnh vệ tinh của Planet Labs chụp vào tháng 3 cho thấy hai cửa hầm cùng tuyến đường dẫn vào một căn cứ tên lửa của Iran đã bị hư hại sau các cuộc không kích nhằm phong tỏa lối tiếp cận căn cứ.

Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau, ảnh vệ tinh của Airbus cho thấy con đường mới được trải nhựa dẫn tới các cửa hầm vừa được đào lại.

Ảnh vệ tinh của Planet Labs hồi tháng 3 cho thấy gần Kangavar, các cuộc không kích đã làm hư hại lối vào đường hầm và đường dẫn vào căn cứ tên lửa. Vài tuần sau, hình ảnh của Airbus cho thấy một con đường trải nhựa và các lối vào mới được đào. Ảnh: Planet Labs/Airbus.

Tái thiết "thần tốc"

Trong trường hợp khác, quan chức quân đội Israel cho biết Iran đã sửa xong một cây cầu - trước đó bị 3 quả bom đánh trúng - chỉ trong vài ngày.

Tốc độ khôi phục này khiến giới chức Israel bất ngờ và phải đặt câu hỏi về hiệu quả của các đòn tấn công.

Ảnh vệ tinh của Planet Labs chụp đầu tháng 7 cũng cho thấy hoạt động tái thiết một phần tại một xưởng đóng tàu ở cảng Bandar Anzali, bên bờ biển Caspi. Cơ sở này có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Trước đó, Israel cho biết họ đã tấn công hàng chục mục tiêu tại đây vào tháng 3, bao gồm tàu chiến, cảng biển, sở chỉ huy và xưởng sửa chữa, bảo dưỡng tàu. Tehran gọi đây là một trong những đòn tấn công quan trọng nhất của cuộc chiến.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy đội công nhân đang sửa chữa những con đường bị hư hại vào đầu tháng 6, trong khi xe tải dọn dẹp và mở lại lối vào đường hầm bị sập tại một căn cứ tên lửa của Iran ở phía bắc Kermanshah. Ảnh: Airbus.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị phụ trách khu vực Trung Đông, từ chối bình luận. Văn phòng Thủ tướng Israel và quân đội Israel cũng không đưa ra phản hồi trước đề nghị bình luận của báo chí.

Khả năng khôi phục năng lực quân sự

Mới đây, sau 13 đêm không kích, Mỹ lần đầu ngừng tấn công Iran nhưng vẫn duy trì phong tỏa hàng hải, kiểm tra tàu chở dầu, CNN dẫn thông báo từ quân đội nước này.

Iran sau đó cũng tuyên bố tạm dừng hoạt động đáp trả, đồng thời cho rằng Washington đang bộc lộ dấu hiệu thiếu nhất quán về chiến lược trong cuộc xung đột.

"Iran dừng các cuộc tấn công sau khi Mỹ ngừng không kích trong hai đêm vừa qua. Chiến lược của chúng tôi hoàn toàn mang tính đáp trả, vì vậy các chiến dịch trả đũa cũng đã được tạm dừng", người phát ngôn quân đội Iran Amir Akraminia phát biểu ngày 26/7, theo Iranintl.

Trước đó, Washington đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào cơ sở tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV), trung tâm chỉ huy tác chiến và hạ tầng quân sự. Mục tiêu của chiến dịch là phá vỡ quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz sau khi thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kết vào tháng 6 nhằm mở lại tuyến hàng hải này đổ vỡ.

Bất chấp những đợt không kích dữ dội, Iran đã tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào tàu thuyền, đồng thời phóng tên lửa vào đồng minh của Mỹ trong khu vực như Kuwait, Bahrain và Jordan.

Ảnh do Planet Labs cung cấp cho thấy căn cứ tên lửa của Iran ở phía bắc Kermanshah từng chịu những đòn tấn công nặng nề vào đầu cuộc chiến. Ảnh: Planet Labs.

Giới lãnh đạo Iran cũng chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào sẽ nhượng bộ. Người phát ngôn quân đội Iran Amir Akraminia cảnh báo nếu Washington nối lại cuộc không kích, xung đột có nguy cơ tiếp tục lan rộng.

Giới chức quân đội Israel từng chia sẻ trong nhiều trường hợp, Israel và Mỹ chỉ có thể đánh sập các lối vào của những căn cứ tên lửa nằm sâu trong lòng núi, thay vì phá hủy hoàn toàn cơ sở này. Điều đó đồng nghĩa với việc số vũ khí được cất giữ bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Kể từ đó, Iran có thể tiến hành đào để khôi phục quyền tiếp cận các kho chứa này.

Theo ảnh vệ tinh của Planet Labs, căn cứ tên lửa ở thành phố Dezful, tây nam Iran, từng bị Israel không kích vào tháng 6/2025 và một lần nữa vào đầu tháng 3/2026, khiến các cửa hầm bị đất đá vùi lấp.

Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau, ảnh vệ tinh của Airbus cho thấy Iran đã bắt đầu đào lại nhiều cửa hầm tại căn cứ này.

Một căn cứ tên lửa khác ở phía bắc thành phố Kermanshah cũng hứng chịu các đợt không kích dữ dội trong giai đoạn đầu cuộc chiến, theo hình ảnh của Planet Labs.

Đến tuần đầu tiên của tháng 6, ảnh do Airbus công bố cho thấy các đội thi công đã sửa chữa đoạn đường bị hư hại, trong khi xe tải xuất hiện tại hiện trường để dọn đất đá và mở lại cửa hầm bị đánh sập.

Ảnh vệ tinh của Planet Labs cũng ghi nhận hoạt động tái thiết một phần trong những tuần gần đây tại Raja Shimi Industries, nhà máy gần Tehran được cho là tham gia sản xuất các linh kiện tên lửa, theo báo cáo của King's College London. Hình ảnh cho thấy nhiều công trình mới đã được xây dựng lại tại khu vực này.

Trong một diễn biến khác, các bên trung gian đã bày tỏ hy vọng đạt được tiến triển trong việc đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán, theo Al Jazeera.

Quan chức Trung Đông giấu tên hôm 27/7 cho biết các nỗ lực trung gian do Qatar và Pakistan dẫn đầu vẫn đang được triển khai nhằm thu hẹp bất đồng giữa Washington và Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đã đề nghị tổ chức cuộc gặp "thông qua các bên trung gian và cả trực tiếp, và chúng tôi đang gặp nhau".

"Hiện chúng tôi đang trao đổi với Iran", ông nói với phóng viên trên chuyên cơ Air Force One. "Các cuộc trao đổi đang diễn ra rất tích cực".

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Tehran không đề nghị nối lại cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời cho biết "các bên trung gian có thể chuyển thông điệp từ phía Mỹ cho chúng tôi", nhưng hiện không có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào.