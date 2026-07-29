Kenya điều tra cái chết bất thường của 15 con voi tại vườn quốc gia

Việc 15 con voi chết trong vòng một tháng tại Vườn quốc gia Amboseli của Kenya đã làm dấy lên lo ngại và khiến cơ quan chức năng mở cuộc điều tra.

Một đàn voi di chuyển trên vùng thảo nguyên thuộc Vườn quốc gia Amboseli, Kenya. Ảnh: Guardian.

Theo CBS News, Cơ quan Bảo tồn Động vật Hoang dã Kenya (KWS) ngày 28/7 cho biết 10 con voi có biểu hiện liệt một phần cơ thể trước khi chết trong vòng hai ngày. 5 con còn lại được phát hiện trong tình trạng xác đã phân hủy nghiêm trọng hoặc bị các loài ăn xác thối gặm nhấm một phần, khiến cơ quan chức năng không thể xác định nguyên nhân chết.

Phần lớn số voi chết là voi cái và voi con, chỉ có một con voi đực. Các vụ việc xảy ra tại Khu bảo tồn Kimana và Trang trại Kuku, nằm ở vùng đệm xung quanh Vườn quốc gia Amboseli.

Trước đây, Kenya từng ghi nhận các vụ voi bị đầu độc do nạn săn trộm hoặc xung đột giữa con người và động vật hoang dã. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ khu vực này chứng kiến số lượng voi chết lớn như vậy.

KWS lưu ý rằng hiện chưa có bằng chứng xác định một nguyên nhân chung gây ra các vụ voi chết.

Kết quả xét nghiệm ban đầu đối với các mẫu bệnh phẩm do phòng thí nghiệm của Đại học Nairobi (Kenya) phân tích đã phát hiện một chất độc tiềm tàng. Trong khi đó, các xét nghiệm riêng do Phòng Hóa nghiệm Chính phủ Kenya thực hiện lại không phát hiện các chất độc nằm trong danh mục kiểm tra. Theo KWS, các xét nghiệm chuyên sâu vẫn đang được tiếp tục.

Trong một thông cáo, KWS cho biết các nhà chức trách cũng đang điều tra môi trường, bao gồm phân tích nguồn nước và các chất ô nhiễm tiềm tàng nhằm xác định liệu những con voi có cùng tiếp xúc với một nguồn gây hại hay không.

Cơ quan này cũng trấn an người dân rằng hiện không có bằng chứng cho thấy tình trạng này có thể lây sang con người.

Vườn quốc gia Amboseli nằm gần biên giới Tanzania, dưới chân phía tây bắc của Núi Kilimanjaro. Tính đến năm 2025, hệ sinh thái Amboseli là nơi sinh sống của hơn 2.000 cá thể voi.