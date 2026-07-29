Việt Nam trước cơ hội đón vốn và công nghệ từ Pháp

Đại sứ Trịnh Đức Hải cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội thuận lợi nhất nhiều năm để thu hút vốn, công nghệ và tri thức chất lượng cao từ Pháp, nếu chuẩn bị tốt về thể chế.

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam đang có cơ hội lớn để thu hút dòng vốn, công nghệ và tri thức chất lượng cao từ Pháp, qua đó đưa quan hệ kinh tế song phương bước sang giai đoạn hợp tác dựa trên đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng cao.

Trả lời phỏng vấn trước thềm Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhận định đây có thể là thời điểm thuận lợi nhất trong nhiều năm để tạo bước chuyển mang tính chiến lược trong hợp tác kinh tế Việt Nam - Pháp.

Theo Đại sứ, hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao khi Việt Nam sở hữu lợi thế về quy mô thị trường, tốc độ tăng trưởng và vị trí địa chiến lược, trong khi Pháp nổi trội về công nghệ, tài chính, quản trị và đổi mới sáng tạo.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Trịnh Đức Hải đã trang trọng trình Quốc thư lên Tổng thống Emmanuel Macron ngày 25/3. Ảnh: Điện Élysée.

Mở rộng dư địa hợp tác chiến lược

Thưa Đại sứ, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã triển khai công tác ngoại giao kinh tế và hỗ trợ địa phương theo những trọng tâm nào? Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đại sứ quán sẽ tập trung thúc đẩy những ưu tiên gì trong thời gian tới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương và mở rộng hợp tác thực chất giữa Việt Nam với Pháp cũng như thị trường châu Âu?

- Năm 2026 là năm màn mở quan trọng trong việc triển khai các định hướng lớn của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp và hiện thực hóa Kế hoạch hành động giai đoạn mới. Đây là thời điểm hai nước chuyển mạnh sang triển khai các chương trình hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực then chốt.

Trong 6 tháng đầu năm, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã xác định ba trọng tâm lớn của công tác ngoại giao kinh tế, bao gồm: thúc đẩy các dự án hợp tác chiến lược Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu; hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương tiếp cận công nghệ tiên tiến, nguồn vốn và kinh nghiệm phát triển; đồng thời quảng bá Việt Nam như một trung tâm tăng trưởng năng động và là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Đại sứ quán đã chủ động tăng cường tiếp xúc, làm việc với phía Pháp, tập trung thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mang tính chiến lược như chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghiệp nền tảng, hạ tầng hiện đại và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Trọng tâm là vận động, kết nối để dòng vốn, công nghệ và năng lực quản trị của Pháp tham gia sâu hơn vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam từng bước nâng cao năng lực tiếp nhận công nghệ và mở rộng hiện diện tại thị trường châu Âu.

Theo hướng đó, Đại sứ quán đã tiếp xúc và làm việc với các tập đoàn kinh tế lớn trong các lĩnh vực hạ tầng và vận tải đường sắt, công nghệ cao, công nghiệp quốc phòng và hàng không - vũ trụ, năng lượng, chuyển đổi số, tài chính - ngân hàng… và nhiều đối tác chiến lược khác cùng các tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội doanh nghiệp và mạng lưới doanh nghiệp hàng đầu của Pháp.

Lễ ký kết thỏa thuận kết nghĩa giữa ga Trouville-Deauville và ga Đà Lạt 7/5. Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Song song với việc thu hút các tập đoàn quy mô lớn, Đại sứ quán cũng chú trọng mở rộng mạng lưới đối tác tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thế mạnh công nghệ và kinh nghiệm chuyên sâu, tiêu biểu như Bel hay Carester, doanh nghiệp có bề dày gần 200 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đất hiếm và vật liệu chiến lược, qua đó mở thêm các kênh hợp tác thiết thực về chế biến sâu, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo kỹ thuật và nâng cao năng lực công nghệ cho Việt Nam.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Đại sứ quán sẽ tiếp tục tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, đường sắt tốc độ cao, năng lượng, công nghiệp quốc phòng, hàng không vũ trụ, trung tâm tài chính quốc tế, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn; đồng thời tiếp tục đồng hành cùng các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập sâu rộng vào thị trường Pháp và EU.

Ngoài ra, Đại sứ quán phát huy hiệu quả vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác phi tập trung giữa các địa phương, trung tâm kinh tế lớn của Pháp (như Bordaux, Marseille, Normandie, Le Havre…) với các tỉnh, thành phố của Việt Nam (Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh) trên các lĩnh vực cảng biển, logistics và đổi mới sáng tạo; đồng thời hỗ trợ nhiều đoàn công tác của các bộ, ngành, địa phương Việt Nam sang nghiên cứu kinh nghiệm về quy hoạch đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và chuyển đổi xanh.

5 trụ cột hợp tác bứt phá

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, đâu là những lĩnh vực hợp tác có tiềm năng bứt phá mạnh nhất giữa Việt Nam và Pháp? Việt Nam cần chuẩn bị gì để thu hút hiệu quả hơn dòng vốn, công nghệ và tri thức chất lượng cao từ Pháp, thưa Đại sứ?

- Tôi cho rằng, quan hệ kinh tế Việt Nam - Pháp đang đứng trước một giai đoạn phát triển rất thuận lợi, thậm chí có thể nói là cơ hội lớn nhất trong nhiều năm qua để tạo ra một bước chuyển mang tính chiến lược trong hợp tác song phương.

Trong bối cảnh thế giới đang đồng thời diễn ra ba xu hướng lớn: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam và Pháp có tính bổ trợ rất cao cho nhau.

Việt Nam có lợi thế về quy mô thị trường, tốc độ tăng trưởng, vị trí địa chiến lược tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và nhu cầu rất lớn về đầu tư phát triển.

Trong khi đó, Pháp có thế mạnh hàng đầu về công nghệ, tài chính, quản trị, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Nếu tận dụng tốt các xu hướng này, quan hệ kinh tế Việt Nam - Pháp hoàn toàn có thể chuyển từ mô hình hợp tác truyền thống sang mô hình hợp tác dựa trên tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Tôi nhìn thấy ít nhất năm lĩnh vực có khả năng tạo ra đột phá trong thời gian tới.

Thứ nhất, hạ tầng chiến lược và kết nối giao thông hiện đại.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn đầu tư hạ tầng với quy mô chưa từng có, từ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến đường sắt đô thị, hệ thống cảng biển, sân bay, logistics đến phát triển đô thị thông minh. Đây là lĩnh vực mà Pháp có nhiều kinh nghiệm và năng lực hàng đầu thế giới, không chỉ ở xây dựng công trình, mà còn ở quy hoạch tổng thể, quản trị vận hành, phát triển đô thị bền vững và huy động tài chính dài hạn.

Một đoàn tàu thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Paris - Lyon của Pháp. Ảnh: Olrat.

Trong giai đoạn tới, hợp tác giữa hai nước không nên chỉ dừng ở cung cấp thiết bị hay tư vấn kỹ thuật, mà cần hướng tới mô hình đồng hành toàn diện hơn: cùng quy hoạch, cùng đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực vận hành và xây dựng chuỗi giá trị tại chỗ. Điều này sẽ giúp Việt Nam vừa phát triển hạ tầng hiện đại vừa nâng cao năng lực nội sinh.

Thứ hai, năng lượng và chuyển đổi xanh. Đây có thể sẽ trở thành trụ cột hợp tác mới giữa hai nước trong thập kỷ tới.

Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và đang triển khai mạnh mẽ quá trình chuyển đổi năng lượng. Trong khi đó, Pháp là một trong những quốc gia đi đầu về công nghệ năng lượng sạch, điện hạt nhân dân sự, điện gió ngoài khơi, lưới điện thông minh, hydrogen xanh, lưu trữ năng lượng và các giải pháp giảm phát thải.

Không chỉ là đầu tư vào các dự án năng lượng, tôi cho rằng tiềm năng lớn hơn nằm ở việc hình thành hệ sinh thái công nghiệp xanh tại Việt Nam: từ sản xuất thiết bị, dịch vụ kỹ thuật, tài chính xanh cho tới thị trường tín chỉ carbon. Đây sẽ là hướng hợp tác mang lại giá trị lâu dài cho cả hai bên.

Thứ ba, công nghệ cao, chuyển đổi số và công nghiệp tương lai.

Qua trao đổi với doanh nghiệp và các đối tác Pháp, tôi nhận thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, y tế số, hàng không - vũ trụ, an ninh mạng và công nghiệp thông minh.

Việt Nam hiện có lợi thế về nguồn nhân lực trẻ, khả năng thích ứng nhanh với công nghệ và quyết tâm xây dựng nền kinh tế số. Tuy nhiên, để đi nhanh hơn, Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác với các đối tác có năng lực công nghệ cao như Pháp nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo kỹ sư chất lượng cao và kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Mục tiêu không chỉ là thu hút đầu tư sản xuất, mà còn từng bước đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải lãnh đạo Tập đoàn Thales Guy Bonassi. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Thứ tư, tài chính quốc tế và các mô hình đầu tư mới. Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển lớn, Việt Nam sẽ cần nguồn lực tài chính rất đáng kể trong thời gian tới.

Nhiều định chế tài chính và nhà đầu tư Pháp đang quan tâm tới định hướng phát triển các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đây là cơ hội để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tài chính xanh, tài chính hạ tầng, bảo hiểm, quản lý tài sản, fintech và huy động vốn dài hạn cho các dự án chiến lược.

Việt Nam có thể tận dụng kinh nghiệm của Pháp trong xây dựng thị trường tài chính minh bạch, hiện đại và gắn với tiêu chuẩn quốc tế.

Thứ năm, giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học - nền tảng của hợp tác dài hạn.

Theo tôi, đây là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược nhất bởi chuyển giao công nghệ chỉ thực sự thành công khi đi kèm với chuyển giao tri thức và phát triển con người.

Việt Nam và Pháp có truyền thống hợp tác rất tốt trong giáo dục đại học, đào tạo kỹ sư, nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ chất lượng cao. Trong giai đoạn tới, hai bên có thể mở rộng sang các lĩnh vực mới như đào tạo nhân lực cho AI, bán dẫn, năng lượng xanh, công nghệ hàng không - vũ trụ, quản trị công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Việc thúc đẩy liên kết giữa trường đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp sẽ góp phần hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Tôi cho rằng, trong giai đoạn mới, nhà đầu tư Pháp không còn chỉ tìm kiếm lợi thế chi phí hay ưu đãi đầu tư. Điều họ quan tâm nhiều hơn là chất lượng thể chế, chất lượng nguồn nhân lực, khả năng đổi mới sáng tạo và mức độ kết nối của Việt Nam với các hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.

Nếu chuẩn bị tốt những điều kiện đó, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến ưu tiên của dòng vốn, công nghệ và tri thức chất lượng cao từ Pháp trong những năm tới.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!