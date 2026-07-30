Thành Đô làm gì để gấu trúc trở thành 'mỏ vàng' du lịch?

Sở hữu trung tâm bảo tồn gấu trúc lớn nhất thế giới, Thành Đô, Trung Quốc, đã biến loài vật biểu tượng thành lợi thế cạnh tranh, tạo nên ngành du lịch trị giá hàng tỷ nhân dân tệ.

Không chỉ bảo tồn quốc bảo, Thành Đô còn biến gấu trúc thành thương hiệu du lịch toàn cầu, mang về hàng chục triệu USD và đưa thành phố thành điểm đến hàng đầu. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ngay từ khi máy bay hạ cánh xuống Thành Đô (Chengdu), du khách đã dễ dàng cảm nhận đây là "thủ phủ gấu trúc" của Trung Quốc.

Những bức tượng gấu trúc khổng lồ xuất hiện khắp nhà ga đến, hình ảnh gấu trúc phủ kín các biển chỉ dẫn, quầy hàng miễn thuế và cả những ly cà phê với lớp bọt tạo hình khuôn mặt gấu trúc.

Biểu tượng được yêu thích nhất của Trung Quốc hiện diện ở khắp nơi, từ tranh tường, quảng cáo trên tàu điện ngầm cho đến các sản phẩm lưu niệm, trở thành trung tâm trong bản sắc văn hóa cũng như chiến lược phát triển du lịch của Thành Đô, theo Korea Times.

Gấu trúc lớn chỉ sinh sống trong tự nhiên tại Trung Quốc. Giới khoa học ước tính hiện còn khoảng 1.800 cá thể, trong đó 72% sống tại các khu rừng tre mát mẻ, ẩm ướt ở tỉnh Tứ Xuyên - nơi Thành Đô là thủ phủ.

Thành phố đã biến lợi thế sinh thái này thành một thương hiệu du lịch mang tầm quốc tế. Trái tim của chiến lược đó là Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống gấu trúc lớn Thành Đô.

"Hơn 270 cá thể gấu trúc đang được chăm sóc tại đây, nhưng trong một ngày tham quan, du khách thường chỉ có thể gặp khoảng 140 con", hướng dẫn viên Zhao Liping nói.

Bà cho biết khu bảo tồn rộng khoảng 1.445 ha và nếu muốn khám phá toàn bộ, du khách có thể mất tới 7 giờ.

Những con búp bê gấu trúc nhồi bông được trưng bày tại một cửa hàng quà tặng trong Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống Gấu trúc khổng lồ Thành Đô. Ảnh: Korea Times.

Từ cuộc khủng hoảng sinh thái đến trung tâm bảo tồn hàng đầu

Được thành lập năm 1987 và mở rộng vào năm 2023, Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống gấu trúc lớn Thành Đô là cơ sở bảo tồn phi lợi nhuận do chính phủ Trung Quốc hỗ trợ.

Không chỉ nhân giống gấu trúc, trung tâm còn nghiên cứu di truyền, chăm sóc thú y, huấn luyện gấu trúc trước khi thả về tự nhiên và vận hành một bảo tàng chuyên biệt về loài động vật này. Hoạt động du lịch được xem là nguồn tài chính để phục vụ công tác bảo tồn và giáo dục cộng đồng, thay vì đơn thuần trưng bày động vật.

Sự ra đời của trung tâm bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng vào thập niên 1980, khi hiện tượng tre đồng loạt ra hoa rồi chết hàng loạt tại các dãy núi Minshan và Qionglai khiến nhiều gấu trúc hoang dã chết đói.

"Chúng tôi phát hiện hơn 100 xác gấu trúc trong rừng với dạ dày hoàn toàn trống rỗng. Đó là lý do chính phủ xây dựng trung tâm này để bảo vệ loài gấu trúc", bà Zhao kể.

Ngày nay, cùng với các cơ sở bảo tồn khác tại Tứ Xuyên, trung tâm vừa góp phần duy trì quần thể gấu trúc ngoài tự nhiên, vừa đón hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Một du khách chụp ảnh gấu trúc khổng lồ tại Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống Gấu trúc khổng lồ Thành Đô (Trung Quốc). Ảnh: Korea Times.

Khu bảo tồn được thiết kế mô phỏng môi trường sống tự nhiên với rừng tre và địa hình đồi núi. Mỗi cá thể có không gian sinh hoạt rộng hàng trăm đến hàng nghìn m2. Các "ngôi sao" hoặc những nhóm gấu trúc theo gia đình còn được bố trí khu vực lớn hơn.

Để tránh căng thẳng và nhàm chán, gấu trúc được chuyển sang khu chuồng mới sau mỗi 4-5 tháng.

"Thay đổi môi trường giúp chúng cảm thấy mới mẻ hơn", bà Zhao nói.

Những "ngôi sao" thu hút hàng triệu du khách

Một trong những con gấu trúc nổi tiếng nhất hiện nay là Hoa Hoa (Hua Hua), sinh năm 2020.

Không chỉ được bổ nhiệm làm "Giám đốc danh dự" của Cục Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình và Du lịch Thành Đô, Hoa Hoa còn trở thành gương mặt đại diện cho nhiều sự kiện lớn, trong đó có Đại hội Thể thao Đại học Thế giới (Universiade) tại Thành Đô.

Theo bà Zhao, sức hút của Hoa Hoa đến từ ngoại hình đặc biệt: "Nếu đứng thẳng, nhiều gấu trúc trưởng thành cao tới 1,8 m, nhưng Hua Hua chỉ khoảng 1,5 m. Nó thấp hơn, tròn hơn và trông giống một nắm cơm tam giác nên được rất nhiều người yêu thích".

Gấu trúc Hoa Hoa tại Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống Gấu trúc khổng lồ Thành Đô (Trung Quốc) vào năm 2023. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Để được nhìn thấy Hoa Hoa, nhiều du khách phải xếp hàng tới 2 giờ. Hình ảnh của chú gấu trúc này cũng xuất hiện trên hàng loạt sản phẩm lưu niệm bán khắp Thành Đô.

Một trường hợp nổi tiếng khác là Phúc Bảo (Fu Bao) - cá thể gấu trúc đầu tiên sinh ra tại Hàn Quốc vào năm 2020. Sau khi trở về Tứ Xuyên năm 2024 theo thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, Phúc Bảo đã thu hút đông đảo người hâm mộ Hàn Quốc đến Trung Quốc để gặp trực tiếp.

Hiện Trung Quốc có khoảng 60-70 cá thể gấu trúc đang sinh sống tại các vườn thú nước ngoài theo các chương trình hợp tác nghiên cứu và nhân giống dài hạn.

"Đế chế" du lịch tỷ USD mang tên gấu trúc

Du lịch gấu trúc hiện là một trong những ngành kinh tế quan trọng của Thành Đô.

Riêng Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống gấu trúc lớn Thành Đô cùng khu Panda Valley đã đón khoảng 11,9 triệu lượt khách trong năm 2023, thu về khoảng 64 triệu USD từ bán vé.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động kéo dài 5 ngày hồi tháng 5, trung tâm đón khoảng 264.000 lượt khách, còn toàn Thành Đô thu hút gần 20 triệu du khách. Lượng đặt phòng tại các khách sạn chủ đề gấu trúc tăng hơn gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước.

Những công trình kiến ​​trúc hình gấu trúc khổng lồ chào đón du khách tại sân bay quốc tế Thành Đô Thiên Phủ. Ảnh: Korea Times.

Với hơn 21 triệu dân, Thành Đô là đô thị lớn hiếm hoi trên thế giới có nhiều khu vực hành chính trùng với môi trường sống tự nhiên của gấu trúc. Hình ảnh loài vật này xuất hiện trong hầu hết chiến dịch quảng bá của thành phố, từ giao thông xanh, lễ hội văn hóa đến các sản phẩm du lịch.

Nhờ đó, Thành Đô liên tục nằm trong nhóm điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu Trung Quốc, chỉ sau các siêu đô thị như Bắc Kinh và Thượng Hải. Theo các chuyên gia địa phương, ngành du lịch và kinh doanh sản phẩm liên quan đến gấu trúc tại Tứ Xuyên hiện tạo ra giá trị khoảng 1 tỷ nhân dân tệ ( 148 triệu USD ) mỗi năm.

Mới đây, tập đoàn Hilton cũng hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống gấu trúc lớn Thành Đô để ra mắt chương trình tham quan cao cấp. Khách được vào khu bảo tồn từ sáng sớm qua cổng riêng, sử dụng xe điện chuyên dụng, có nhà tự nhiên học đồng hành và kết thúc hành trình tại bảo tàng gấu trúc.

Những món quà lưu niệm chủ đề gấu trúc tại một quán trà truyền thống ở Thành Đô. Các chuyên gia ước tính rằng du lịch và hàng hóa chủ đề gấu trúc ở Tứ Xuyên tạo nên một ngành kinh doanh trị giá 1 tỷ nhân dân tệ mỗi năm. Ảnh: Korea Times.

Đối với bà Zhao, cũng như nhiều người Trung Quốc, gấu trúc không chỉ là biểu tượng du lịch.

"Từ hàng nghìn năm trước, người Trung Quốc đã rất trân trọng gấu trúc. Ngay từ thời nhà Đường, loài vật này đã được chọn làm quà tặng ngoại giao. Ngày nay, chúng giống như những sứ giả hòa bình, góp phần kết nối Trung Quốc với các quốc gia trên thế giới", bà nói.