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Thế giới

Trung Quốc điều chuyển lãnh đạo Thành ủy Thượng Hải

  • Thứ ba, 28/7/2026 15:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết ông Ngô Vĩ đã thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thượng Hải.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN.

Cùng với đó, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng công bố quyết định, bổ nhiệm ông Ngô Vĩ đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc (CIC), phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh đưa tin.

Ông Ngô Vĩ, sinh năm 1969, người dân tộc Hán, có học vị Tiến sĩ Kinh tế. Ông từng có thời gian dài công tác tại Ngân hàng Giao thông Trung Quốc, từng đảm nhiệm các chức vụ như Tổng Giám đốc Ban Ngân sách và Tài chính; Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy Chi nhánh tỉnh Liêu Ninh; Tổng Giám đốc Ban Ngân hàng Đầu tư; Giám đốc Tài chính kiêm Tổng Giám đốc Ban Quản lý Tài sản - Nợ; cũng như Giám đốc Điều hành kiêm Phó Chủ tịch Ngân hàng Giao thông.

Từ năm 2019, ông trải qua nhiều cương vị khác, trong đó có Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Sơn Tây; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng Thường trực, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính quyền tỉnh, Chủ nhiệm Văn phòng Tài chính Tỉnh ủy kiêm Bí thư Ủy ban Công tác Tài chính Tỉnh ủy Sơn Tây; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thượng Hải, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng chính quyền thành phố Thượng Hải kiêm Phó Thị trưởng Thượng Hải.

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Công Tuyên/TTXVN

Trung Quốc Trung Quốc Thượng Hải Ngô Vĩ lãnh đạo Thành ủy

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

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