Johnson & Johnson chi 5,5 tỷ USD dàn xếp vụ kiện phấn rôm

Johnson & Johnson ngày 27/7 đã đồng ý chi 5,5 tỷ USD để dàn xếp hàng chục nghìn vụ kiện tại Mỹ liên quan cáo buộc phấn rôm trẻ em của hãng chứa bột talc gây ung thư buồng trứng.

Những chai phấn rôm trẻ em Johnson & Johnson trên kệ thuốc ở một hiệu thuốc tại New York (Mỹ). Ảnh: Reuters.

Đây được xem là một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, có thể khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài suốt một thập kỷ mà công ty phải đối mặt, theo Reuters.

Tập đoàn dược phẩm Mỹ cho biết thỏa thuận bao gồm khoảng 76.000 đơn khiếu kiện, trong đó có các vụ được hợp nhất để xét xử tại tòa án liên bang ở bang New Jersey cùng các vụ kiện tại tòa án bang. Con số này chiếm gần như toàn bộ các vụ kiện còn lại liên quan bột talc.

Các hãng luật đại diện cho nguyên đơn cũng xác nhận thỏa thuận vào ngày 28/7, cho rằng đây là cách giải quyết hợp lý sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 10 năm.

Tuy nhiên, thỏa thuận chỉ có hiệu lực nếu được 95% số nguyên đơn trong các vụ kiện về ung thư buồng trứng tại tòa án bang hoặc liên bang chấp thuận.

Ông Erik Haas, Phó Chủ tịch phụ trách tranh tụng của Johnson & Johnson, khẳng định các cáo buộc đều "không có cơ sở", nhưng công ty vẫn quyết định dàn xếp để khép lại vụ việc.

"Dù tin rằng công ty cuối cùng sẽ thắng kiện nếu tiếp tục theo đuổi các vụ kiện, như đã làm được trong phần lớn các vụ đã được xét xử cho đến nay, thỏa thuận này sẽ giúp Johnson & Johnson khép lại vấn đề để tập trung vào sứ mệnh phát triển các loại thuốc và thiết bị y tế cứu sống người bệnh", ông Haas nói.

Văn phòng công ty Johnson & Johnson tại Irvine, bang California, (Mỹ). Ảnh: Reuters.

Johnson & Johnson dự kiến chi 3 tỷ USD trong năm 2027, sau đó tiếp tục thanh toán trong năm 2028.

Ông Chris Seeger, luật sư đại diện cho khoảng 2.500 khách hàng trong các vụ kiện liên quan bột talc và là một trong những người tham gia đàm phán thỏa thuận, cho biết J&J cuối cùng có thể phải chi 7 tỷ USD hoặc hơn.

Theo ông Seeger, thỏa thuận quy định mức bồi thường cụ thể đối với các trường hợp ung thư buồng trứng đủ điều kiện, nhưng không đặt ra mức trần đối với tổng số tiền Johnson & Johnson phải chi trả.

Talc là một khoáng chất mềm, từng được sử dụng phổ biến trong mỹ phẩm và các sản phẩm dành cho trẻ em. Tuy nhiên, việc sử dụng talc đã giảm mạnh trong những năm gần đây do những lo ngại về mối liên hệ giữa chất này và nguy cơ ung thư.

Năm 2024, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp talc vào nhóm "có nguy cơ gây ung thư ở người".

Johnson & Johnson vẫn khẳng định không có bằng chứng cho thấy talc gây ung thư. Dù vậy, công ty đã ngừng bán phấn rôm trẻ em chứa talc tại Mỹ từ năm 2020 và trên toàn cầu từ năm 2023.

Thỏa thuận dàn xếp tại Mỹ không ảnh hưởng đến các vụ kiện tại Anh. Tại đây, J&J đang đối mặt với vụ kiện tập thể lớn nhất trong lịch sử Anh với hơn 7.000 người khiếu kiện.

Theo đơn kiện được nộp từ tháng 10/2025, Johnson & Johnson bị cáo buộc đã biết bột talc của hãng có thể gây ung thư, đặc biệt là ung thư buồng trứng và u trung biểu mô, nhưng vẫn tiếp tục bán sản phẩm. Công ty phủ nhận cáo buộc.

Vụ kiện hiện được Tòa Thượng thẩm Anh và xứ Wales xem xét.