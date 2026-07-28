Đảng Cộng hòa Mỹ lo ngại uy tín Bộ trưởng Chiến tranh suy giảm

Nhiều nghị sĩ Cộng hòa công khai chỉ trích Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, cho rằng chiến lược đối phó Iran bộc lộ nhiều sai lầm và làm chi phí chiến tranh tăng vọt.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Ảnh: Reuters.

Nhiều thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cho rằng niềm tin đối với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đang suy giảm khi cuộc xung đột với Iran kéo dài gần 5 tháng mà chưa có dấu hiệu kết thúc.

Theo Hill, một số nghị sĩ nhận định nếu Washington không sớm tạo được bước ngoặt trên chiến trường, sự ủng hộ đối với cuộc chiến sẽ tiếp tục suy yếu. Họ cũng đặt câu hỏi về việc chính quyền Mỹ đã không lường trước khả năng eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài, khiến giá dầu và khí đốt tăng mạnh từ tháng 2, cũng như việc Iran sẵn sàng tấn công các đồng minh của Mỹ như Jordan, Kuwait và Saudi Arabia.

Việc lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn mở rộng các cuộc tấn công sang Biển Đỏ, nhằm vào các chuyến tàu chở dầu của Saudi Arabia, cũng được cho là diễn biến khiến Lầu Năm Góc bị động.

"Tôi không còn tin tưởng ông ấy nữa. Ông ấy thiếu nhất quán và đang buộc nhiều lãnh đạo xuất sắc nhất của Bộ Quốc phòng phải rời vị trí", Thượng nghị sĩ Thom Tillis nói với The Hill.

Theo ông Tillis, Bộ trưởng Hegseth thiếu kinh nghiệm điều hành các tổ chức lớn, can thiệp quá sâu vào công việc cấp dưới và đang đối mặt cuộc khủng hoảng niềm tin ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa.

"Tôi nghĩ sẽ còn nhiều người sẵn sàng công khai chỉ trích cách điều hành của Bộ Quốc phòng nếu tình hình tiếp tục diễn biến xấu", ông nói.

Một thượng nghị sĩ Cộng hòa khác tiết lộ ông Hegseth cũng đang mất dần sự ủng hộ trong hàng ngũ quân đội cấp cao. "Tôi nghe từ Lầu Năm Góc rằng niềm tin dành cho ông ấy đang suy giảm. Những lo ngại đó cũng đã lan tới Quốc hội", vị nghị sĩ giấu tên cho biết.

Sự bất mãn trong Quốc hội càng gia tăng sau khi Đại tướng Chris Donahue, Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu, bị buộc nghỉ hưu hồi đầu tháng.

Tại phiên điều trần về ngân sách quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Susan Collins cho biết bà "rất quan ngại" trước việc hàng loạt sĩ quan cấp cao rời quân đội và yêu cầu chính quyền làm rõ chiến lược cũng như mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến.

Sự rời đi của hàng loạt sĩ quan cấp cao, trong đó có Đại tướng Chris Donahue, khiến ông Hegseth mất dần niềm tin trong quân đội. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, nhiều nghị sĩ Cộng hòa cho rằng chính quyền đã đánh giá thấp khả năng Iran kéo dài việc phong tỏa eo biển Hormuz và mở rộng xung đột sang các điểm nóng khác như Biển Đỏ.

Ngoài ra, ngày càng nhiều nghị sĩ Cộng hòa bày tỏ lo ngại về chi phí chiến tranh. Bộ trưởng Hegseth tuần trước cho biết chiến dịch đã tiêu tốn khoảng 37,5 tỷ USD , Reuters đưa tin, song Moody Analytics ước tính con số thực tế có thể lên tới 132 tỷ USD .

Thượng nghị sĩ Joni Ernst cho rằng Quốc hội vẫn chưa có bức tranh rõ ràng về quy mô ngân sách dành cho cuộc chiến, dù Hegseth đã ra điều trần.

Các thượng nghị sĩ Cộng hòa cũng cảnh báo hiện chưa có đủ sự ủng hộ để thông qua gói bổ sung 73 tỷ USD cho quốc phòng theo đề xuất của Tổng thống Trump.

Theo ông Tillis, việc liên tục thay đổi đội ngũ lãnh đạo quân sự cấp cao có thể đã làm suy giảm năng lực hoạch định chiến lược của Lầu Năm Góc, khiến Washington không chuẩn bị đầy đủ cho nguy cơ Iran kéo dài phong tỏa eo biển Hormuz và mở rộng xung đột sang Biển Đỏ.