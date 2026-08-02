Vụ giết người hàng loạt rúng động Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan phát hiện thi thể hai chị em người Nga và một gia đình ba người bị chôn trong cùng khu rừng, hé lộ vụ án mạng hàng loạt gây chấn động xứ sở Chùa tháp.

Cảnh sát bắt nghi phạm trong vụ giết hai chị em người Nga. Ảnh: Thai PBS.

Một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đang gây chấn động Thái Lan sau khi cảnh sát phát hiện thi thể hai chị em mang quốc tịch Nga và một gia đình ba người Thái bị chôn trong cùng khu vực rừng ở tỉnh Chon Buri. Cảnh sát nghi ngờ cả 5 nạn nhân đều là bị cùng một nhóm tội phạm sát hại, đài Thai PBS đưa tin.

Tối 31/7, sau khi bắt giữ hai nghi phạm là cựu tù nhân là Thana "Pong" Kerdthong (43 tuổi) và Thongchai "Thong" Srinil (39 tuổi), cảnh sát đã được các nghi phạm dẫn đến khu rừng Sak Maew ở huyện Bang Lamung.

Tại đây, lực lượng chức năng đào một hố chôn sâu khoảng 1 m và tìm thấy thi thể hai chị em Diana Nazimova (22 tuổi) và Roman Nazimova (17 tuổi), mất tích từ ngày 26/7.

Diana Nazimova, 22 tuổi, và em trai Roman Nazimov, 17 tuổi, đến Thái Lan từ Nga năm 2021 để sống với mẹ. Ảnh: Thai PBS.

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, Roman có vết đạn ở tay và vùng bụng, còn Diana có nhiều dấu vết bị hành hung. Thi thể hai nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi.

Các nghi phạm bị cáo buộc chặn chiếc xe máy thuê của hai nạn nhân với ý định cướp tài sản. Khi Roman chống cự, nghi phạm "Pong" được cho là nổ súng bắn nạn nhân, sau đó đánh chết Diana. Chiếc xe máy bị cướp sau đó bị tháo rời và chôn tại một nghĩa trang cũ nhằm phi tang chứng cứ.

Quá trình điều tra tiếp tục hé lộ vụ án mạng thứ hai. Từ lời khai của các nghi phạm, cảnh sát tìm thấy thêm một hố chôn cách hiện trường đầu tiên khoảng 2 km. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có thi thể một gia đình ba người Thái gồm cha, mẹ và con gái. Ba nạn nhân đã mất tích hơn một tháng trước.

Cảnh sát đã đến hiện trường vụ án mạng vào tối 31/7. Ảnh: Bangkok Post.

Theo lời khai nhận, các nghi phạm đã đến nhà các nạn nhân ở Bang Lamung giả làm cảnh sát, còng tay người chồng 53 tuổi và người vợ 50 tuổi.

Trong vụ việc thứ hai này, cảnh sát đang truy bắt thêm hai nghi phạm khác có biệt danh "Ball" và "Fluke", nghi là đồng phạm trong vụ án. Nhà chức trách cũng đang điều tra liệu nhóm này có liên quan các vụ phạm tội khác hay không.

Cả bốn nghi phạm hiện bị truy tố với nhiều tội danh, gồm giết người có chủ đích, cướp tài sản, phi tang thi thể, hiếp dâm, cùng các hành vi liên quan tàng trữ trái phép vũ khí và vật liệu nổ.

Tòa án tỉnh Pattaya (Thái Lan) đã bác đơn xin tại ngoại do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.

Trước diễn biến vụ việc, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 1/8 đã trực tiếp đến hiện trường, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình hai anh em người Nga thiệt mạng trong vụ án mạng gây chấn động. Ông cũng xin lỗi du khách Nga và người dân Nga về vụ việc, Bangkok Post đưa tin.

"Những vụ giết người này chẳng khác nào giết chết cả đất nước, bởi chúng đã làm xói mòn niềm tin của người dân và hoen ố danh tiếng của Thái Lan", ông nói.

Ông Anutin nhấn mạnh đây là hành vi của các cá nhân, không phản ánh tình hình an ninh chung của Thái Lan. Ông cam kết cơ quan điều tra sẽ truy tìm tất cả những người đồng phạm và đưa mọi đối tượng liên quan ra trước công lý.