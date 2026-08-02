Ông Trump thông báo hủy kế hoạch tấn công Iran

Ngày 1/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ sẽ hủy kế hoạch tấn công Iran với lý do các cuộc đàm phán đã đạt được tiến triển.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng Iran và "các quốc gia Trung Đông khác" đã đề nghị có thêm thời gian để hoàn tất một thỏa thuận, Reuters đưa tin.

Theo tổng thống Mỹ, thỏa thuận dẫn đến việc "mở lại ngay lập tức, hoàn toàn và toàn diện" eo biển Hormuz, đồng thời "chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran".

"Dựa trên đề nghị này, vì lợi ích lâu dài của thế giới, cũng như vì sự tồn tại của một Iran thành công và thịnh vượng, tôi đã đồng ý hủy cuộc tấn công, với điều kiện các bên có thể nhanh chóng đạt được một thỏa thuận", ông Trump viết.

Ông cũng cho biết Israel sẽ cùng Mỹ tạm dừng các đợt không kích.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh đã nhiều ngày không ghi nhận các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Iran. Cuộc tấn công gần nhất là vào ngày 29/7 khi Washington tuyên bố phát động "làn sóng tấn công quy mô lớn" nhằm vào Iran.

Trước đó, nhiều nguồn tin nói với CBS News hôm 31/7 rằng Mỹ và Israel đang lên kế hoạch thực hiện một trong những chiến dịch không kích dữ dội nhất từ trước đến nay nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Chiến dịch này có thể bắt đầu ngay trong cuối tuần này.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Iran ngày 1/8 đã cảnh báo Mỹ không thực hiện bất kỳ "hành động phiêu lưu quân sự" nào. Tehran cũng tuyên bố sẽ đáp trả dứt khoát nếu Washington hiện thực hóa các lời đe dọa tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Một quan chức Mỹ nói với Axios rằng Thái tử Saudi Arabia - ông Mohammed bin Salman đã điện đàm với Tổng thống Trump hôm 1/8, bày tỏ quan ngại và đề nghị Washington làm rõ kế hoạch đối với Iran.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận với Reuters về cuộc điện đàm giữa Thái tử Mohammed bin Salman và Tổng thống Trump nhưng không công bố thêm thông tin về nội dung trao đổi.

Mỹ mở làn sóng không kích vào hạ tầng Iran Ngày 29/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã tấn công hàng chục mục tiêu tại Iran, bao gồm các trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở tên lửa.