Tổng thống Trump tính thu 100.000 USD với du học sinh ở lại làm việc

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc áp mức phí 100.000 USD đối với sinh viên quốc tế muốn ở lại Mỹ làm việc sau tốt nghiệp.

Tổng thống Trump và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang xem xét áp mức phí cao đối với thị thực OPT. Ảnh: Reuters.

Theo Wall Street Journal, trong động thái mới nhất nhằm hạn chế nhập cư hợp pháp, Tổng thống Trump và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang xem xét áp mức phí cao đối với thị thực OPT (chương trình thực tập tự chọn), vốn là diện gia hạn dành cho sinh viên quốc tế đang ở Mỹ theo thị thực F-1 (visa du học).

OPT cho phép sinh viên mới tốt nghiệp làm việc tại Mỹ từ 1-3 năm, với điều kiện công việc phải liên quan trực tiếp đến lĩnh vực mà họ đã theo học.

Chính quyền Mỹ chưa xác nhận chính sách này. Tuy nhiên, nếu được áp dụng, khoản phí mới sẽ tương tự mức 100.000 USD mà chính quyền Trump áp dụng đối với thị thực H-1B (visa lao động) vào năm ngoái.

Người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa cho biết mọi chính sách chỉ được xem là chính thức sau khi được công bố. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn thường xuyên thảo luận các biện pháp nhằm “bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư hợp pháp”.

Trong khi đó, một quan chức Nhà Trắng nắm thông tin về vấn đề này nói với The Independent rằng chính quyền chưa có kế hoạch công bố chính sách nào liên quan đến thị thực OPT.

Ý tưởng áp phí 100.000 USD với OPT là một ví dụ điển hình cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc sử dụng các khoản phí rất cao để hạn chế số người nước ngoài làm việc tại Mỹ - một trong những mục tiêu của ông.

Trước đó, chính quyền đã tìm cách áp thêm khoản phí 100.000 USD đối với thị thực H-1B dành cho lao động nước ngoài có tay nghề cao. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị một thẩm phán liên bang bác bỏ vào tháng trước. Theo phán quyết, khoản phí này được xem là một loại thuế và chỉ Quốc hội mới có quyền cho phép áp dụng thay đổi.

Tổng thống Trump cũng tạo ra chương trình Trump Gold Cards. Theo đó, những người nước ngoài giàu có sẽ được cấp quyền thường trú tại Mỹ nếu đầu tư 1 triệu USD vào nước này và trả khoản phí xử lý hồ sơ 15.000 USD .

Chính quyền coi việc sử dụng các khoản phí cao là một cách để sàng lọc người nhập cư. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc hạn chế thị thực H-1B có thể gây tổn hại cho ngành công nghệ Mỹ, vốn phụ thuộc vào nguồn nhân tài quốc tế để phát triển các công nghệ mới.

Hệ quả tương tự có thể xảy ra nếu chính quyền quyết định áp khoản phí mới đối với thị thực OPT. Các trường đại học và cao đẳng Mỹ có thể mất nguồn thu từ sinh viên quốc tế nếu ít người lựa chọn đến Mỹ học tập và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp trong những năm đầu sau khi tốt nghiệp.

Các công ty công nghệ cũng có thể chịu ảnh hưởng, khi nhiều sinh viên mới tốt nghiệp đang sử dụng thị thực OPT để làm việc tại Mỹ.

Năm 2024, khoảng 418.000 sinh viên quốc tế được cấp phép làm việc tại Mỹ thông qua chương trình OPT. Con số này tương đương khoảng 26% trong tổng số 1,58 triệu sinh viên nước ngoài đang ở Mỹ theo thị thực F-1 hoặc M-1.