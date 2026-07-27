Giải mã khu vực bí ẩn nhất trên thế giới

Khu vực 51 trở thành tâm điểm của vô số lời đồn về người ngoài hành tinh. Thực chất, đây là nơi Mỹ phát triển các chương trình quân sự tuyệt mật.

Khu vực 51 được đặt tại bang Nevada (Mỹ). Ảnh: Space.

Suốt nhiều thập kỷ, Khu vực 51 (Area 51) ở bang Nevada (Mỹ) vẫn luôn là tâm điểm của vô số giả thuyết về người ngoài hành tinh, UFO và các công nghệ vượt ngoài hiểu biết của con người. Dù chính phủ Mỹ đã nhiều lần bác bỏ những đồn đoán này, sức hút của căn cứ quân sự tuyệt mật vẫn chưa hề suy giảm.

Có gì bên trong Khu vực 51?

Theo National Geographic, Khu vực 51 được xem là một trong những cơ sở quân sự nổi tiếng nhất thế giới, dù chính phủ Mỹ chỉ chính thức thừa nhận sự tồn tại của địa điểm này vào năm 2013.

Trước đó, trong nhiều thập kỷ, nơi đây gần như không xuất hiện trên bản đồ công khai. Điều này góp phần nuôi dưỡng hàng loạt câu chuyện ly kỳ về người ngoài hành tinh và công nghệ ngoài Trái Đất.

Thực tế, các tài liệu đã được giải mật cho thấy vai trò quan trọng nhất của Khu vực 51 không phải nghiên cứu UFO mà là phát triển những chương trình quân sự tuyệt mật trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Nằm cách Las Vegas khoảng 190 km về phía tây bắc, căn cứ được xây dựng bên hồ Groom, giữa vùng sa mạc hẻo lánh của bang Nevada. Trước Thế chiến II, khu vực này chỉ là nơi khai thác bạc và chì. Tuy nhiên, khi Mỹ bước vào kỷ nguyên vũ khí hạt nhân, chính phủ cần một vùng đất rộng lớn, biệt lập để thử nghiệm các dự án tối mật.

Năm 1950, Mỹ thành lập Khu thử nghiệm và huấn luyện Nevada với diện tích gần 1,2 triệu ha. Hầu hết khu vực đều được xếp vào diện tuyệt mật, đặc biệt là Nevada Test Site - nơi hơn 900 vũ khí hạt nhân từng được kích nổ trong nhiều thập kỷ.

Năm 1955, CIA quyết định lựa chọn hồ Groom làm nơi phát triển các dòng máy bay do thám thế hệ mới. Khi đó, Giám đốc CIA là Richard Bissell Jr. cùng kỹ sư huyền thoại Kelly Johnson của hãng Lockheed đã chọn địa điểm hẻo lánh này để xây dựng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm máy bay.

Chỉ trong 8 tháng, các kỹ sư đã chế tạo thành công U-2 - chiếc máy bay có thể bay ở độ cao 21,3 km, vượt xa mọi loại máy bay cùng thời và đủ khả năng tránh radar, tên lửa cũng như tiêm kích của Liên Xô.

Sau khi một chiếc U-2 bị bắn hạ năm 1960, Mỹ tiếp tục phát triển A-12 - mẫu máy bay trinh sát có thân bằng titan, gần như "vô hình" trước radar. A-12 có thể đạt tốc độ khoảng 3.540 km/h và mang theo hệ thống camera đủ sức chụp những vật thể chỉ dài khoảng 30 cm từ độ cao hơn 27 km.

Chính những chương trình thử nghiệm này đã vô tình tạo nên hàng nghìn báo cáo về vật thể bay không xác định. Vào thời điểm đó, rất ít người biết sự tồn tại của các loại máy bay mới, khiến nhiều nhân chứng tin rằng họ vừa nhìn thấy tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.

Nhà hàng và quán bar Little A’Le’Inn ở Rachel, Nevada - điểm dừng chân nổi tiếng trên đường đến Khu vực 51. Ảnh: National Geographic.

"Không có UFO"

Nếu những chuyến bay bí mật đặt nền móng cho các tin đồn, người khiến Khu vực 51 trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng lại là Bob Lazar.

Năm 1989, trong cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình tại Las Vegas, Lazar tự nhận ông từng là nhà vật lý làm việc tại Khu vực 51. Ông tuyên bố nơi đây lưu giữ nhiều phi thuyền của người ngoài hành tinh và nhiệm vụ của mình là nghiên cứu, tái tạo công nghệ để phục vụ quân đội Mỹ.

Những tuyên bố này nhanh chóng gây chấn động dư luận.

Tuy nhiên, lý lịch của Lazar cũng sớm bị đặt dấu hỏi. Hai trường đại học mà ông nói từng theo học là Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Viện Công nghệ California (Caltech) đều cho biết không có hồ sơ nào về ông. Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos cũng phủ nhận Lazar từng làm việc tại đây.

Nhưng điều đáng chú ý là một phần trong câu chuyện của Lazar được chứng minh là đúng. Các kỹ sư tại Khu vực 51 thực sự nghiên cứu nhiều loại máy bay tiên tiến chưa từng được công bố, dù chúng được phát triển từ công nghệ quân sự của con người chứ không phải từ các nền văn minh ngoài Trái Đất.

Trong nhiều năm sau đó, Khu vực 51 trở thành điểm đến của những người đam mê UFO. Quanh căn cứ mọc lên hàng loạt nhà nghỉ, quán ăn, bảo tàng và lễ hội mang chủ đề người ngoài hành tinh. Mỗi mùa hè, hàng trăm du khách tìm đến khu vực này với hy vọng nhìn thấy điều kỳ bí.

Đỉnh điểm là năm 2019, sau khi Bob Lazar xuất hiện trong một podcast nổi tiếng, lời kêu gọi "Đột kích Khu vực 51" lan truyền trên mạng xã hội. Hàng nghìn người đã đổ về sa mạc Nevada với mong muốn tìm người ngoài hành tinh. Cuối cùng, sự kiện biến thành một lễ hội hơn là cuộc đột nhập thực sự.

Trên thực tế, việc tiếp cận Khu vực 51 gần như bất khả thi. Không phận phía trên căn cứ là vùng cấm bay, toàn bộ khu vực được giám sát bằng hệ thống camera dày đặc cùng lực lượng an ninh có vũ trang. Những người xâm nhập trái phép có thể bị bắt giữ, truy tố và đối mặt với các án phạt nghiêm khắc.

Trong khi đó, việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất vẫn được các tổ chức khoa học như Viện SETI tiến hành theo một hướng hoàn toàn khác. Ông Bill Diamond, Chủ tịch kiêm CEO của SETI, cho biết nếu phát hiện tín hiệu của nền văn minh ngoài hành tinh, các nhà khoa học sẽ công bố công khai sau khi được nhiều đài quan sát độc lập xác nhận, thay vì bí mật đưa về một căn cứ quân sự.

Ông Diamond cũng cho rằng giả thuyết về việc người ngoài hành tinh bay đến Trái Đất rồi để rơi phi thuyền là điều rất khó xảy ra. Lý do là một nền văn minh đủ trình độ để vượt qua khoảng cách giữa các vì sao khó có thể mắc sai lầm sơ đẳng như vậy.

Dù vậy, các báo cáo về UFO vẫn liên tục xuất hiện. Năm 2022, Bộ Quốc phòng Mỹ thành lập Văn phòng Giải quyết Dị thường Đa lĩnh vực (AARO) để tiếp nhận và điều tra các báo cáo từ quân đội, nhân viên chính phủ và nhà thầu quốc phòng.

Qua hàng trăm cuộc điều tra, AARO cho biết phần lớn các trường hợp được xác định là khinh khí cầu, vệ tinh hoặc máy bay không người lái. Đến nay, cơ quan này vẫn chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy bất kỳ công nghệ ngoài Trái Đất nào từng xuất hiện trong không phận Mỹ.