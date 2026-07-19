Bí mật đằng sau chiếc áo da gần 1 triệu USD của CEO Nvidia

Chiếc áo khoác da đen gắn liền với hình ảnh CEO Nvidia Jensen Huang vừa được đấu giá gần 1 triệu USD. Toàn bộ số tiền đấu giá được dùng để cấp học bổng cho một nhóm người đặc biệt.

CEO Nvidia Jensen Huang với chiếc áo da đen quen thuộc. Ảnh: Reuters.

Trong giới công nghệ, nhiều CEO tạo dựng hình ảnh cá nhân bằng một phong cách thời trang đặc trưng. Nếu Mark Zuckerberg thường xuất hiện với áo thun và hoodie đơn giản, cố CEO Apple Steve Jobs gắn liền với chiếc áo cổ lọ màu đen, thì Jensen Huang - người đứng đầu Nvidia - lại nổi tiếng với những chiếc áo khoác da đắt tiền.

Chiếc áo này không chỉ là lựa chọn về trang phục, mà còn trở thành một phần thương hiệu cá nhân của vị tỷ phú gốc Đài Loan (Trung Quốc). Ông gần như luôn mặc áo khoác da trong các sự kiện ra mắt sản phẩm, hội nghị dành cho lập trình viên hay những bài phát biểu quan trọng của Nvidia.

Chiếc áo gần 1 triệu USD của "ông vua AI"

Ngay từ năm 2016, ông Huang từng nói rằng mọi người biết đến ông nhiều nhất với hình ảnh "gã mặc áo khoác da và thường lặp lại mọi thứ ba lần". Hình ảnh ấy theo ông suốt nhiều năm, trong đó có lần xuất hiện trên trang bìa Time năm 2021 khi được vinh danh là một trong những nhân vật của năm.

Chiếc áo khoác vừa được Sotheby's bán đấu giá cũng là một phần trong thương hiệu đó. Ban đầu, nhà đấu giá chỉ ước tính món đồ có giá 40.000- 60.000 USD . Tuy nhiên, phiên đấu giá kết thúc với mức chốt lên tới 960.000 USD , biến đây trở thành một trong những món đồ thời trang gắn với lãnh đạo công nghệ có giá trị cao nhất từng được bán.

Theo Fortune, chiếc áo được bán đấu giá là mẫu áo khoác da màu đen của thương hiệu thời trang cao cấp Tom Ford - nhãn hiệu mà Jensen Huang thường xuyên lựa chọn trong nhiều năm qua.

Đây cũng là chiếc áo ông mặc trong nhiều sự kiện quan trọng, từ các buổi giới thiệu GPU mới, hội nghị Nvidia GTC cho đến những thời điểm công ty công bố các bước tiến lớn về trí tuệ nhân tạo. Khi Nvidia trở thành doanh nghiệp dẫn đầu làn sóng AI toàn cầu, chiếc áo khoác da màu đen cũng dần trở thành biểu tượng gắn với chính vị CEO.

Các chuyên gia thời trang cho biết ông Jensen Huang gần như chỉ mặc các mẫu áo của Tom Ford, trong đó nhiều thiết kế có giá trên 10.000 USD . Tại bài phát biểu quan trọng năm 2024, ông mặc một chiếc áo khoác da dập vân thằn lằn trị giá gần 9.000 USD . Đến hội nghị Nvidia GTC 2025, vị CEO tiếp tục xuất hiện với một mẫu áo khoác da kiểu biker của thương hiệu này.

Dù vậy, những chiếc áo trị giá hàng nghìn USD vẫn là khoản chi rất nhỏ đối với Jensen Huang. Theo các ước tính mới nhất, ông sở hữu khối tài sản khoảng 172 tỷ USD , đứng thứ tám trong danh sách những người giàu nhất thế giới, còn Nvidia đã trở thành công ty có giá trị vốn hóa gần 5.000 tỷ USD .

Ông Jensen Huang tại một sự kiện diễn ra vào đầu năm 2026. Ảnh; Reuters.

Số tiền đấu giá sẽ đi về đâu?

Thông tin về chiếc áo đấu giá của CEO Nvidia, Sotheby's cho biết toàn bộ số tiền thu được sẽ được chuyển cho sáng kiến thiện nguyện do quỹ đầu tư mạo hiểm Long Journey Ventures tổ chức nhằm hỗ trợ Edge Institute - tổ chức phi lợi nhuận quy tụ những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, khoa học, văn hóa và xã hội.

Edge Institute là một phần của phong trào "pop-up village" đang phát triển trong giới công nghệ và tiền mã hóa. Mô hình này tập hợp các nhà sáng lập startup, nhà nghiên cứu và chuyên gia từ nhiều lĩnh vực cùng sinh sống trong khoảng một tháng để trao đổi ý tưởng và triển khai các dự án thử nghiệm.

Khoản tiền từ phiên đấu giá sẽ được dùng để cấp học bổng, tài trợ nghiên cứu và hỗ trợ các chương trình lưu trú dành cho những người tham gia.

Việc bán đấu giá chiếc áo khoác cũng khác với cách vị CEO Nvidia thường thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Ông cùng vợ - bà Lori Huang - hiện điều hành Quỹ Jen-Hsun and Lori Huang với khối tài sản được một số ước tính lên tới hơn 10 tỷ USD .

Trong nhiều năm qua, quỹ này chủ yếu tài trợ cho các trường đại học và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, bao gồm khoản quyên góp 50 triệu USD cho Đại học Oregon State, các khoản tài trợ dành cho Đại học Stanford và 22,5 triệu USD cho trường Nghệ thuật California.

Chiếc áo được bán lần này cũng có nguồn gốc rõ ràng. Đơn vị xác thực PSA đã đối chiếu hình ảnh và xác nhận đây là chiếc áo mà ông Huang đã mặc tại sự kiện Hon Hai Tech Day ở Đài Bắc ngày 18/10/2023. Chữ ký trên áo cũng được tổ chức James Spence Authentication xác nhận là có thật.